Por qué Ricardo Lavolpe prefirió a Chicharito sobre Raúl Jiménez y Funes Mori

Ricardo La Volpe defendió la convocatoria de Javier Hernández para Qatar 2022 (Foto: Getty Images)

A 26 días del inicio del Mundial de Futbol de Qatar 2022 y a 28 del debut de la Selección Mexicana, Gerardo Martino ha comenzado a perfilar a los jugadores que acudirán a la justa. Si bien en su lista no está considerado el artillero de Los Ángeles Galaxy, Javier Hernández, Ricardo La Volpe condenó su decisión y aseguró que el tapatío debe acudir en lugar de uno de los dos delanteros que han atendido las convocatorias más recientes del Tricolor al contar con mejores condiciones.

En una dinámica en su cuenta de Instagram, donde respondió algunas preguntas de la afición, el exseleccionador de México aseguró que el Chicharito debe estar incluido en la lista definitiva de Qatar debido a su presente futbolístico. Además de haber destacado sus cualidades como delantero, destacó su experiencia y el reconocimiento de ser el máximo goleador histórico del combinado nacional.

“Si yo pondría a Chicharito en ese once ideal de la selección. Yo creo que es un jugador con todas las condiciones. Yo creo que él ya ha demostrado poniéndose esa camiseta. Sí, sin ninguna duda porque tiene buen nivel, el peso específico que necesita la selección por tener un nueve de experiencia, un nueve con sus características. Es un buen cabeceador, rematador y tiene buena técnica”, declaró en su cuenta verificada @ricardolavolpe.

En otro de sus argumentos, negó que las condiciones actuales de Raúl Jiménez, quien no ha sido dado de alta con motivo de su pubalgia, así como Rogelio Funes Mori que apenas registró minutos de juego tras su lesión, les permitan tener su mejor nivel en Qatar 2022. En ese sentido, después de someterse a una evaluación médica, cualquiera de los dos personajes debería ser candidato a dejar libre el puesto para el tapatío.

“¿Quién puede quedarse afuera llevándolo a él? No sabemos si Jimenez llegará, por la lesión que todos sabemos y no sabemos si estará al cien por cien. En el caso de Funes Mori, viene con el caso de que se está poniendo a punto. Uno tiene que analizar la cuestión médica pero hay dos jugadores que no están en plenitud en este momento y sí tendrías al Chicharito con plenitud”, destacó.

Cabe mencionar que la sugerencia de Ricardo Antonio La Volpe tiene pocas posibilidades de materializarse. Y es que en los últimos tres años del Tata Martino al frente de la Selección no ha considerado al Chicharito en ninguna de sus convocatorias. Por el contrario, cuando el delantero de los Wolves lidió con su lesión craneal, el argentino prefirió esperar a la naturalización de Funes Mori para suplir la ausencia.

Para La Volpe, Chicharito tiene mejor nivel que Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori (Foto: Wolves/EFE)

La última vez que Javier Chicharito Hernández participó en un encuentro con la Selección Mexicana fue el 7 de septiembre de 2019. En ese encuentro el equipo enfrentó a Argentina y cayó por tres goles a uno. El único gol tricolor fue marcado por el tapatío, quien disputó 87 minutos. Después de marcar su diana número 52 con la camiseta, el canterano de las Chivas no volvió a una concentración con México.

¿Cuál podría ser la lista definitiva del Tata Martino?

El 14 de noviembre de 2022 será la fecha límite para que Gerardo Martino presente la lista definitiva de 26 jugadores y cinco suplentes que podrían disputar la Copa del Mundo en Qatar. Aunque hasta el momento se han dado a conocer rumores y especulaciones acerca de la posible línea ofensiva que convocará, entre las opciones no se encuentra el Chicharito.

Según diversos reportes, los artilleros considerados por el Tata Martino son Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Henry Martin y Alexis Vega, aunque no todos estarán registrados para sumar minutos desde la fase de grupos.

