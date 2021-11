Lo que piensa Amaury Vergara sobre el regreso de Chicharito Hernández a Chivas

(Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Es común que los futbolistas de talla internacional regresen a sus clubes de origen cuando su carrera está en declive o en su caso para retirarse del fútbol profesional. Actualmente Javier Chicharito Hernández milita en la MLS (Major League Soccer) con el Galaxy y en diferentes ocasiones se rumoró un supuesto regreso al conjunto de Guadalajara.

Sin embargo, la idea no se concretó pero la afición imaginó el regreso de Hernández Balcázar al rebaño. Ante dicho escenario, Amaury Vergara, presidente del Club Deportivo Guadalajara, compartió su opinión sobre lo que piensa de aquellos futbolistas que pretenden regresar a la Liga MX después de una trayectoria exitosa fuera del país.

Recientemente se difundió un video de un grupo de aficionados que hablaron brevemente con Amaury. Afuera de las instalaciones de Chivas los fanáticos de los rojinegros se acercaron al empresario para tomarse fotografías y conseguir autógrafos. Fue ahí en donde reveló los motivos por los que no fichan a ex jugadores del Rebaño y todo radica en lo económico.

FOTO: JOSE MARIA MARTINEZ BURGOS/CUARTOSCURO.COM

Las expectativas de los jugadores llegan altas, por lo que cuando reciben una oferta de la Liga MX no la contemplan pues esperan que se les pague como en el Paris Saint Germain (PSG) según expuso Vergara.

Uno de los asistentes en la convivencia con el dueño del club lanzó un comentario en tono de broma para que trajera refuerzos al equipo. “Tráete a (Rodolfo) Pizarro, ya está dando”, a lo que Amaury respondió: “Pero ¿y si no quiere venir, qué? Es que ustedes no están ni en la mitad de las cosas, pero bueno”.

Bajo la misma idea de la conversación otro aficionado mencionó el nombre de Chicharito preguntando si es que existen posibilidades de que regrese al equipo tapatío. Fue ahí en donde el empresario externó su opinión sobre las exigencias que le han hecho figuras destacadas que debutaron con Chivas.

Amaury Vergara habló de Chicharito y Pizarro, reveló el motivo por el que no regresan a Chivas (Foto: Facebook/El Chivas Siempre)

“¿Por qué lo dicen que quiere venir? Luego quieren venir pero quiere que les paguemos como si fuera el PSG”

La reacción de los aficionados fue de sorpresa, pues no imaginaban las exigencias de los jugadores para volver con los rojinegros. Los fanáticos del club agradecieron las palabras del dueño del club y su accesibilidad para convivir por unos minutos con los fanáticos.

Los intereses de Chivas con el Chicharito no son recientes pues poco antes de la Copa Mundial de Rusia 2018 el club de la Liga MX se interesó por traer de nueva cuenta a Javier al club. Pero debido a la cercanía del mundial y el papel que en ese tiempo jugaba con el Tri, Hernández rechazó la oferta.

En 2020 cuando se presentó su fichaje como nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy. En conferencia de prensa habló sobre la oportunidad que tuvo para regresar al Rebaño y el amor que tiene por la camiseta rojiblanca.

“No podía jugar en otra liga que no iniciara poco antes del verano. Chivas va ser el club siempre de mi vida y de mi corazón, solamente me han buscado una vez, fue antes del Mundial de Rusia, pero la verdad les dije que me quería quedar en Europa porque venía el Mundial”, confesó en aquel momento.

Ahora el panorama para Chicharito marcha completamente diferente, pues dejó de ser convocado con la Selección Mexicana.

SEGUIR LEYENDO: