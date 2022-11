Carlos Vela le respondió a Faitelson por llamarlo “mediocre” al rechazar al Tri

El delantero mexicano volvió a reiterar su postura sobre su retiro de la Selección Mexicana y no se arrepintió

En vísperas de que empiece la Copa Mundial de Qatar 2022 y la Selección Mexicana debute en ella, directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) habrían buscado a Carlos Vela para considerar su posible regreso y el rechazo del delantero de la MLS al tricolor generó todo tipo de reacciones.

Uno de los principales críticos fue David Faitelson pues por medio de su cuenta oficial de Twitter realizó todo tipo de críticas al Bombardero por su rechazo al equipo mexicano e incluso lo llamó “mediocre” por negarse a la oportunidad que le brindó el equipo de Gerardo Tata Martino de tener un último mundial con México.

Pero, Vela no se quedó callado a la polémica y respondió a las críticas de Faitelson. Fue durante su participación en un programa de ESPN que el jugador le mandó una contundente respuesta al analista deportivo y rechazó todas sus observaciones pese a que lo calificó como alguien mediocre.

Foto: CUARTOSCURO/Getty Images

Hércules Gómez, de ESPN, entrevistó a Carlos Vela y le reprodujo un mensaje que Faitelson grabó pensando en Vela. “¿No crees que en algún momento, más adelante, no has pensado en ello, te vas a arrepentir de no haber jugado más con la Selección Mexicana de Fútbol?, sobre todo en lo que más le debe hacer ilusión a un futbolista que es jugar un mundial ¿no te vas a arrepentir de eso?”

De manera rotunda y tajante, el actual jugador de LAFC dijo que “no”, que no se arrepiente de no competir con el Tricolor pese a que en el equipo estarían dispuestos a recibirlo.

“No, denada”, respondió Vela.

Y es que la respuesta tan corta que ofreció el originario de Cancún, Quintana Roo, generó risas del presentador, por lo que le pidió al delantero que alargara su respuesta, en especial para responder las inquietudes de Faitelson. Carlos Vela no dudó de su postura y expresó lo siguiente:

“No tengo que decirle nada a nadie”

Los comentarios del jugador mexicano se la hicieron llegar al conductor de Fútbol Picante en Twitter pues como respuesta a su publicación en donde escribió: “Me parece absurdo “rogarle” a un futbolista para que juegue con la selección mexicana. Si Carlos Vela es capaz de desechar un Mundial, tiene una mentalidad muy pobre pese a ser un buen futbolista…”, Faitelson pudo escuchar al delantero.

David Faitelson criticó a Carlos Vela por rechazar al Tri (Foto: Twitter/ @Faitelson_ESPN)

Y es que en cuanto se supo que la Federación Mexicana buscó a Vela, Faitelson expresó su molestia a la postura que tomó el jugador y cómo la FMF accedió a tal “humillación”.

“Carlos Vela es un gran futbolista con una mentalidad mediana que podríamos traducir a ‘mediocre...”, fueron las palabras del ex colaborador de Azteca Deportes.





