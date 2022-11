Este es el motivo por el que Victoria Ruffo no vio ‘La Madrastra’ con Aracely Arámbula

Victoria Ruffo y Aracely Arámbula trabajaron juntas en "Abrázame Muy Fuerte" (Foto: Instagram/@televisaespectaculos)

En septiembre del 2019 Televisa Univision, bajo la dirección del departamento llamado Fábrica de Sueños, decidió revivir sus más grandes clásicos con nuevos rostros, aportaciones de la cotidianidad actual y narrativas mucho más cortas que llamaran la atención de nuevas generaciones. En este 2022 tuvimos a La Madrastra y tras su gran final el objetivo se debate de nuevo.

Aunque cada una de las actrices que le han dado vida al mismo personaje en sus distintas versiones a lo largo de la historia opinaron desde que se confirmó y anunció el proyecto, el gran desenlace de dichas telenovelas ha sido distinto. Por ello, el saber sus reacciones al respecto ha revivido el interés del público por saber qué piensan ahora la unas de las otras, siendo Victoria Ruffo la primera en hacerlo, como representante de la edición 2005.

“Es que no la vi… Y no lo hice porque no me gusta contaminarme ni contaminar a nadie, o sea cada quién hace su versión, todas somos diferentes, nadie copia a nadie, entonces yo preferí no verla pero quizá la vea más adelante”, confesó la reconocida actriz en entrevista con Infobae México.

La versión de Ruffo fue estrenada en el 2005 (Foto: Televisa)

La también llamada Reina de las Telenovelas a pesar de haber sido muy clara con su respuesta y abrir la posibilidad de sí hacerlo en algún futuro, no quiso dejar nada a la mala interpretación, por lo que habló sobre el trabajo de Aracely Arámbula, así como del gran cariño, respeto y admiración que le tiene, pues en redes sociales los amantes de las telenovelas han generado rivalidades, que tras esta respuesta, queda claro que son más que inexistentes.

“Sí te puedo decir que para mí Aracely es una gran actriz, una gran compañera y creo que le echa todos los kilos en todos sus trabajos”, finalizó la protagonista de otras grandes producciones como Simplemente María, Vivo por Elena y Corona de lágrimas, que actualmente, tras 10 años de su primera parte, ha sido renovada con una segunda que mantiene buenos niveles de audiencia.

Previo a su estreno, el pasado 15 de agosto, La Chule en entrevista con la revista de sociales Caras detalló la manera en que informó a Ruffo sobre el proyecto, ya que para ella era importante ser la primera en entablar comunicación, algo similar a lo que hizo Camila Sodi con Bárabra Mori cuando se estrenó la versión de Rubí hecha en por Fábrica de Sueños.

La Madrastra 2022 tuvo buenos niveles de audiencia (Foto: Televisa)

“Claro que le hablé. Quería que se enterara por mí que iba a protagonizar la novela y a ella le dio mucho gusto que fuera yo quien se lo dijera, porque es una amiga súper querida, y estuvimos juntas en la telenovela Abrázame muy fuerte, hace 21 años. En la trama ella era mi mamá y también mi madrina y, ahora lo vuelve a hacer porque ya me dio mi patadita de la buena suerte, ahora en la vida real. Le aprendí mucho cuando hicimos aquel proyecto juntas y para mí es un gran ejemplo, por eso quiero hacer esta novela con mucho cariño, amor y respeto”, confesó en ese momento.

Lo que ahora es una realidad es que cada uno de los proyecto ha sido completamente diferentes y como muestra de ello sus misteriosos finales posibilitan que la historia siempre sea fresca, pues el “asesino” y la manera en cómo es descubierto resulta ser algo novedoso e interesante, que prácticamente podría considerarse como la clave del éxito desde que fue creada por el dramaturgo chileno Arturo Moya Grau.

Victoria Ruffo y Aracely Arámbula mantienen una buena amistad Foto: Especial/Instagram/@victoriaruffofcc/@aracely_arambula

Ante ello, la posibilidad de que en unos cuantos años se lleve a La Madrastra nuevamente a la televisión resulta ser una apuesta con tendencias más a un “sí”.

