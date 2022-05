Camila Sodi confesó no haber visto “Rubí” con Bárbara Mori: “Lo mejor es no contaminarte”

Así lucían las actrices en sus versiones (Fotos: Instagram/@Televisa)

El el año 2020, Camila Sodi interpretó a Rubí como parte de una serie de nuevas versiones de los clásicos de Televisa que ha realizado Fábrica de Sueños -responsables de las nuevas adaptaciones de La Usurpadora, Cuna de Lobos y Los Ricos También Lloran-. El formato elegido por la casa productora fue una serie de 27 capítulos -a comparación de los 115 de la versión de Bárbara Mori- y sería la misma actriz la encargada de darle voz al tema principal, que curiosamente sería un cover de A Quién Le Importa que también interpreta su tía Thalía.

Ahora con el regreso de la querida, y a la vez odiada, mujer fatal de las telenovelas a la pantalla chica este lunes 2 de mayo a las 12:40 p.m. y a las 8.50 p.m. hora de México , con repetición sábados y domingos a las 05:55 a.m., por TInovelas -de señal restringida-, la última intérprete de la “descarada” más famosa de la televisión mexicana ha confesado diversas cosas sobre su preparación para dicho papel, pero sería una sobre la versión de Mori la que ha dado de qué hablar en redes sociales.

La popular actriz mencionó para Televisa Univision que no investigó sobre las versiones anteriores del personaje creado por Yolanda Vargas Dulché:

Camila le dio vida a la última versión de "Rubí" Foto: Instagram/@camilasodi_

“Cuando estás haciendo algo que trae muchas versiones atrás, desde mi punto de vista lo mejor es no contaminarte porque empiezas inevitablemente a hacer las cosas un poco parecidas, entonces decidí no ver nada”, expresó.

La controversia que se ha generado en redes sociales es debido a que la telenovela protagonizada por Bárbara Mori es considerada por los críticos, los fanáticos, el rating y consumidores de melodramas en todo el mundo como la mejor adaptación a la novela de Yolanda Vargas Dulché para Televisa, por lo que eso -sumado a que no todo el público quedó “encantado” con su versión” ha sido el motivo de algunos ataques.

“Primero se nos entrega una Rubí (2020)que si bien estaba muy bien enfocada a la época que vivimos, no tenía esa esencia que Mori nos brindo, por lo que no creo que sea bueno decir que no vio Rubí (2004) cuando es de ley ver una obra maestra para poder darle una nueva interpretación”. “Es cuestionable que Camila Sodi fuera Rubí, pero creo que está de más mencionar que no viste la versión que enamoró a México y el mundo entero”. “No creo que Cami lo hiciera con mala intención, pero después de ver su versión creo que ahora entiendo un poco porque nos faltó eso que Mori sí dio”, escribieron fans de la telenovela en Twitter.

Sodi en su papel de "Rubí" (Instagram: camilasodi)

Otra de las polémicas nuevas confesiones está dirigida a que mencionó que para dar vida a la protagonista de la historia, Camila Sodi se inspiró en el libro El arte de la seducción, de Robert Greene (2001), que compila a los grandes seductores que han existido en el mundo, y, además, tomó clases con una terapeuta sexual.

“Fui con una chava que es buenísima que se llama Sasha Cobra, que es una terapeuta sexual energética. Ella destapa justo canales energéticos y desbloquea y trabaja con la energía sexual, no digamos sexual referente al sexo y a los órganos reproductores, sino sexual como hablando de la energía creadora, entonces esa fue otra parte interesante de preparar a Rubí”, agregó.

Mori como "Rubí" Foto: Televisa

La obra original fue escrita por la reina de las historietas o también conocida como Yolanda Vargas Dulché en el año de 1963 en las páginas de la revista Lágrimas, risas y amor con un formato de historieta. Aunque existen 2 adaptaciones en formato telenovela, uno en película y otro más en serie, la versión producida por José Alberto Castro es considerada la mejor.

