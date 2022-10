Descubre quién fue el verdadero asesino de “La Madrastra” 2022

El gran final de la versión 2022 no sorprendió a muchos (Foto: Instagram/@madrastra_oficial)

En septiembre del 2019 Televisa Univision, bajo la dirección del departamento llamado Fábrica de Sueños, decidió revivir sus más grandes clásicos con nuevos rostros, aportaciones de la cotidianidad actual y narrativas mucho más cortas que llamaran la atención de nuevas generaciones. En este 2022 tuvimos a La Madrastra y tras su gran final el objetivo se debate de nuevo.

Ante una alta y demandante expectativa ocasionada por los giros inesperados que las versiones de Victoria Ruffo (20045) y Angélica Aragón (1985) tuvieron con el misterio de sus respectivos asesinos, el resultado del episodio número 50 que se transmitió por Las Estrellas, el pasado viernes 21 de octubre en su gran final, pareció no haber cumplido con lo anterior según los fans de la “vieja escuela”, dejándole malas críticas en redes sociales a la historias protagonizada por Aracely Arámbula.

A 15 años de la versión que protagonizó La Reina de las Telenovelas y César Évora con una gran recepción comercial internacional que la catapultó como una de las 10 producciones más exitosas en la historia de San Ángel, las quinielas de los fans obtuvieron ganador, pues Donato Rivas fue descubierto y se convirtió en el gran y misterioso asesino de esta nueva versión.

Interpretado por el actor Marco Treviño, el ansioso abogado que no dejaba de envidiar a Esteban se convirtió en el asesino de Nicolás Escalante -quien fue ejecutado por Gabriel Soto-. Aunque este melodrama tiene la característica de ser de más suspenso, misterio, intriga y hasta algo de terror, a comparación de cómo es tradicionalmente el género rosa, el resultado ha sido catalogado como “evidente”.

Y es que los fans aseguran que las maldades del resto del elenco hacía el personaje de La Chule no eran tan “fuertes” y “oscuras” para pensar que otra persona hubiera podido ser el criminal, ya que desde el capítulo uno quedó claro que el esposo de Emilia Zetina de Rivas, interpretado por Cecilia Gabriela quien repitió en dicha historia ya que también participó en la del 2005, realmente no tenía corazón, su origen humilde le incomodaba, la frustración por no ser papá lo tenía tenso y quería dinero y poder.

Teniendo un alto nivel de audiencia y alcance durante los 50 capítulos de transmisión, el gran reto de tener un impactante final no fue logrado, teniendo múltiples quejas en redes sociales, a donde incluso se le sumó que aparentemente Televisa Univision solo habría usado la imagen de Aracely Arámbula como símbolo sexual y no como la vengativa madrastra que tenía que ser.

“Era obvio que Donato era, se sentía esa vibra de que posiblemente le andaban comiendo el mandado y básicamente su origen pobre y la envidia de estar con puro muchacho nacido en cuna de oro”. “Como si el haber explotado el cuerpo de La Chule toda la temporada no hubiera sido suficiente, nos dan un asesino que era súper obvio”. “El chiste de La Madrastra es que no ves venir el final, que tienes pistan y cuando pensabas que era “x” resulta ser “z”, entonces qué pasó ahí”. “Donato el asesino más obvio de todas las versiones que hay”, escribieron fans.

En 1985 con Vivir un poco, Angélica Aragón y Rogelio Guerra, Martha Estravados de De la Garza -Kara Glover- fue asesinada por Alfonsina Dávalos de Fontes, la mustia y aparentemente angelical esposa del abogado de Gregorio, y amiga de Andrea, que por celos cometió el asesinato. Esta interpretación hizo que Nuria Bages se convirtiera en una actriz muy aclamada en toda América Latina.

Para el 2005 el éxito fue tanto que la historia contó con dos versiones de asesinos: Demetrio Rivero, interpretado por Guillermo García Cantú, resultó ser el primero y para su retransmisión en 2007 y la grabación del final con el elenco original, la gran villana sería Fabiola Morán - Sabine Moussier-.

