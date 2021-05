Yalitza Aparicio, Tenoch Huerta y Fátima Molina desataron ola viral contra el racismo en México con #PoderPrieto

Fotos: @lafatimamolina / @yalitzaapariciomtz / @tenochhuerta

Yalitza Aparicio, Tenoch Huerta, Fátima Molina y demás actores mexicanos, popularizaron en redes sociales el #PoderPrieto y #DondeHayPrieturaHaySabrosura, con el fin de reivindicar el color de piel en la sociedad y dentro del medio artístico.

Desde hace algunos meses, actores y actrices mexicanos han denunciado actos de discriminación en su contra dentro de la industria televisiva y cinematográfica nacional debido a su tono de piel. Fátima Molina hizo saber que recibió comentarios negativos al protagonizar por primera vez una telenovela, mientras que Tenoch Huerta ha manifestado en repetidas ocasiones que existe un problema en el medio debido a que los interpretes de piel morena son acreedores a papeles estereotipados.

A raíz de la polémica, la actriz de Roma y otros compañeros, optaron por formar un movimiento en internet donde, por medio de hashtags, invitaron a los usuarios de Twitter e Instagram a enorgullecerse de su color de piel, por lo que rápidamente se volvieron tendencia en México.

El posteo de la joven actriz tiene poco más de 13 mil "me gusta" (Captura: @YalitzaAparicio/Twitter)

“Mi piel se respeta, mi piel suda, mi piel resuena, en mi piel no hay duda, mi piel ama, mi piel es pura sabrosura”, escribieron en Twitter.

A pesar de las buenas intenciones que los talentos mexicanos tienen por resaltar un problema que está dentro de nuestra sociedad, algunos usuarios de Instagram criticaron que sea un tema recurrente en ellos. Tal fue el caso de la actriz oaxaqueña de 27 años, pues en su publicación de Twitter recibió comentarios negativos.

“¿Por qué están traumados con el color de piel?, igual soy moreno y no ando de víctima por el mundo”, “¿Y por qué has permitido que te blanqueen para revistas o campañas publicitarias?, eso no muestra mucho orgullo”, “Además de victimizarte, ¿Qué talento tienes?”, “En el mundo hispano a nadie le importaba el color de piel, esos son traumas importados de los gringos”, escribieron los usuarios de la plataforma.

La reciente publicación del actor cuenta con más de 4 mil "me gusta" (Captura: @TenochHuerta/Twitter)

No obstante, fueron más las respuestas que se posicionaron a favor del “enorgullecimiento” de la piel y reconocieron que Yalitza sigua haciendo activísimo social. Además, sus fans aprovecharon el espacio para halagarla por su aspecto físico y valor.

Otro de los actores que ha generado polémica por su constante trabajo en contra del racismo es Tenoch Huerta, quien figuró como parte del elenco de la película Güeros. Recientemente tuvo un enfrentamiento con Alejandro Montiel, también conocido como “El Escorpión Dorado”, dado que el youtuber piensa que no ocurre discriminación en la televisión tal y como asegura el actor de Narcos.

El tema ha ocasionado debates dentro de la comunidad artística y la población. Por tal motivo, Tenoch ocupa sus redes sociales para compartir datos y cifras que sustentan sus declaraciones. En su posteo de #PoderPrieto, el actor fue duramente cuestionado por los twitteros, quienes lo acusaron de hacerse la “victima” y querer “llamar la atención”.

La actriz utilizó su cuenta de Twitter para repostear mensajes de orgullo de sus fans (Captura: @LAFATIMAMOLINA/ Twitter)

Cuauhtli Jiménez, Maya Zapata, Mabel Cadena, Horacio García Rojas y Fátima Molina, fueron otros de los talentos mexicanos que se unieron al movimiento en contra del racismo. Fátima Molina también ha estado en la mira del público después de alzar la voz al decir que sufrió de rechazo al protagonizar, por primera vez, una telenovela. Te acuerdas de mí, fue la producción en donde trabajó a lado de Gabriel Soto.

Maya Zapata, actriz de El secreto de Selena, Verdades que matan y Soy tu fan, agregó a su twit “No somos pocos somos un chingo”. Mabel Cadena, quien trabajó en El baile de los 41, Hernán y La Diosa de asfalto, puso “El mundo es más bonito cuando conviven y se respetan los colores y cuando nos amamos a nosotros mismos. A veces da miedo quererse, pero qué bonito es habitar la piel”.

