Los mejores disfraces de las estrellas en este Halloween 2022 (Fotos: Instagram/@lelepons/@papikunno/@manelyk_oficial)

Para muchos mexicanos la temporada de festejos por excelencia inicia con la magna celebración de La Independencia de México y finaliza hasta el 6 de diciembre con la llegada de los Reyes Magos y la tradicional rosca, aunque sin duda alguna el festejo más divertido y creativo llega con Halloween y Día de Muertos.

Eso los famosos lo saben muy bien y por ello la mayoría se esmera en dar impactantes disfraces que rápidamente se vuelven virales en redes sociales dependiendo de qué tan bien o mal ejecutado sea el resultado. En esta edición 2022, te presentamos algunos de los más comentados, criticados o aplaudidos.

Lele Pons y Kimberly Loaiza de ‘Mia Colucci’ y ‘Roberta Pardo’ en RBD

En medio de su recuperación, tras su cirugía de apéndice, Lele Pons impactó a sus seguidores y no precisamente por los populares y esperados disfraces de pareja que realiza con su prometido, el reguetonero Guaynaa, sino por recrear a uno de los personajes de telenovela más queridos y recordados de los mexicanos: Mia Colucci.

Lele aseguró que Anahí es su ídolo (Foto: Instagram/@lelepons)

Demostrando que son grandes amigas, a la cantante le hizo “segunda” la influencer Kimberly Loaiza, con quien en días anteriores ya se habían dejado ver en redes donde compartieron TikToks y momentos divertidos de su relación, sin embargo ahora la esposa de Juan de Dios Pantoja también se animó a ser “rebelde” e hizo su versión de Roberta Pardo, personajes que le dieron fama internacional a Anahí y Dulce María en el 2004 y antes de ser parte de RBD.

Las chicas RBD les contestaron (Foto: Instagram/@kimberlyloaiza)

La influencer Nicole García cerró el trío recreando a Lupita Fernández, papel que fue el debut de Maite Perroni en el mundo de la actuación, etapa que recientemente fue recordada debido a su gran boda con el productor de TV Azteca, Andrés Tovar.

Manelyk González y Dania Méndez

Las redes sociales de los amantes de los realitys shows han explotado, pues una de las rivalidades más grandes entre dos de las chicas consentidas del público mexicano y latino ha llegado a su fin: Manelyk González y Dania Méndez siguen desmotrando que sí se reconciliaron tras su polémica pelea en Acapulco Shore -temporada 7 y última, por el momento, para ambas-.

La participante de Las Estrellas Bailan en Hoy con su formato “Campeón de Campeones” -estilo All Star-, se caracterizó de Ariel, popular personaje de Disney que podemos ver en La Sirenita, película que próximamente tendrá su live action y bajo un panorama incierto se espera siga dividiendo al público por temas raciales. Mientras que ella fue una reina faraona, dejando ver su gran aspecto físico.

La ex Aca Shoe se vistió de "Ariel" (Foto: Instagram/@manelyk_oficial)

El divertido y viral encuentro ocurrió durante una fiesta, donde la nombrada “Reina de los reality show en México” gracias a su desempeño en Acapulco Shore, cumplió con sus declaraciones sobre dejar atrás su pasado controversial dentro del show de MTV y Paramount +, así como demostró que no era mentira que ya no existían problemas con la que fuera su compañera y gran amiga.

Kunno se transformó en un catrín pero critican y llaman “oso panda”

Una vez más las redes sociales no han tenido piedad con “Papi Kunno”, pues a pesar de su esfuerzo por dar un maquillaje de calavera de impacto, ahora sus detractores lo llaman oso panda debido a que la base blanca y negra que es utilizada para poder realizar dicho look no jugó a su favor, luego de que corriera y moviera.

El influencer fue muy criticado (Foto: Instagram/@kunno)

“Ni para maquillarte sabes chavo, según eras un catrín pero pareces oso panda”. “Alguien dígale al oso panda que para eso existen los selladores y fijadores, para que no se te corra todo a la hora de haberlo hecho”, externaron en el video donde sale con las dos ex shore anteriormente mencionadas.

