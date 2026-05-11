Maribel Guardia comparte conmovedor video de Julián Figueroa en el Día de las Madres: “Tratar de ser mejor hijo”

El hijo de la artista expresó su admiración por ella

Este domingo 10 de mayo, la actriz Maribel Guardia recordó a su hijo Julián Figueroa con un video en Instagram, a tres años de su fallecimiento, como parte de la conmemoración por el Día de las Madres.

El mensaje de Figueroa, quien murió a los 27 años en Ciudad de México por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular el 9 de abril de 2023, destaca la unión entre madre e hijo, según lo publicado por Guardia en redes sociales.

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La actriz ha señalado recientemente que mayo representa un mes “agridulce” para ella, puesto que su hijo habría cumplido 31 años este 2026. En la publicación, Guardia expresa: “Me quedo con tus palabras por siempre, Julián. Feliz Día de las Madres. Algunas tenemos esos grandes amores festejándonos en el cielo”.

La publicación recibió mensajes de apoyo tanto de seguidores como de figuras del espectáculo, incluyendo a Marjorie de Sousa.

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Maribel Guardia conmemora el Día de las Madres recordando a su hijo Julián Figueroa en redes sociales (Ig/maribelguardia)

El video compartido corresponde a una grabación previa, donde Julián Figueroa expresa:

“Mi mamá, Maribel, sin duda alguna es la persona que más me ama, la persona que yo más amo. Una mujer que simplemente irradia bondad, muy inteligente, y es la persona de la que yo más he aprendido en este mundo. Una mujer que nunca le ha hecho daño a nadie, que tiene muy buenos sentimientos y que se ha desvivido por darme una buena vida. Quiero que sepas que te amo con toda mi alma y que voy a tratar cada día más de ser mejor hijo, de llegar a ser la mitad de bueno que tú eres”.

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En enero de 2025, Guardia inició una disputa legal contra Imelda Garza, exnuera y madre de su nieto José Julián, por la custodia del menor. Hasta el momento, la actriz permanece distanciada de su nieto.

Julián Figueroa: hijo de famosos y recordado por su madre todos los días

Julián Figueroa Fernández nació el 2 de mayo de 1995 en la Ciudad de México. Fue cantante, actor y compositor. Hijo único del cantautor Joan Sebastian y la actriz Maribel Guardia.

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Julián Figueroa falleció en Ciudad de México a los 27 años por infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular (IG)

Desde pequeño, Julián Figueroa estuvo expuesto al medio artístico por la trayectoria de sus padres. Creció entre la Ciudad de México y el rancho de su padre en Taxco, Guerrero. Mostró interés temprano por la música y la equitación, acompañando a Joan Sebastian en palenques y jaripeos, además de frecuentar foros de televisión junto a su madre.

En 2013 inició una relación con Imelda Garza Tuñón, con quien se casó en 2017. Tuvieron un hijo, José Julián.

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Guardia expresó que mayo es un mes agridulce, ya que su hijo Julián Figueroa habría cumplido 31 años en 2024 (Jovani Pérez/ Infobae)

Julián Figueroa desarrolló una carrera musical en ascenso y participó como actor en telenovelas, destacando en “Mi camino es amarte”. Falleció el 9 de abril de 2023 a los 27 años en su domicilio de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.