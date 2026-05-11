Atacan a elementos de la AEI Chihuahua que cuidaban a 100 familias desplazadas de Durango

Parte de la movilización de las autoridades (FGE Chihuahua)

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua fueron atacados cuando trasladaban a familias desplazadas que salieron del municipio de Tamazula, Durango. Los primeros informes destacan que los civiles iban en un convoy de 30 vehículos particulares, según reportes periodísticos.

“De acuerdo con lo reportado por los Policías Investigadores, la tarde del sábado 09 de mayo, brindaban resguardo y custodia a un grupo de personas que provenían de la vecina entidad, y, al circular por el lugar conocido como Las Trojas, en el municipio de Guadalupe y Calvo, fueron agredidos por civiles armados”, es parte del informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua el 9 de mayo.

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El ataque en contra de los uniformados y civiles obligó a los agentes a realizar maniobras de protección.

Despliegan operativo tras la agresión

Como consecuencia del ataque en contra de los elementos, la Fiscalía de Distrito Zona Sur desplegó un operativo de búsqueda con el objetivo de ubicar a los atacantes y proteger a los pobladores.

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Parte del despliegue (FGE Chihuahua)

Los anterior debido a que los atacantes huyeron del sitio, lo que motivó las movilizaciones. En las fotografías compartidas por las autoridades pueden verse las distintas camionetas y efectivos tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) como de la Guardia Nacional.

El ataque fue realizado en la carretera que conecta Atascaderos con Guadalupe y Calvo, según detalla La Jornada, el cual detalla que como consecuencia de la agresión una persona habría resultado lesionada, al parecer, un civil.

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Hasta la realización de este trabajo no han sido reportadas personas detenidas que podrían estar ligadas con la agresión.

El avance en el caso de los agentes del laboratorio desarticulado en Chihuahua

En la entidad gobernada por Maru Campos es en la que fue descubierto un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, además de la muerte de dos personas de origen estadounidense, presuntamente elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

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Foto: Infobae

Como el caso ya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), esta última institución detalló el pasado 6 de mayo que en el sitio fueron hallados 55 mil litros de sustancias liquidas y poco más de 50 toneladas en estado sólido; así como cerca de dos mil litros de metanfetamina; además de diversos artefactos para la confección de drogas sintéticas, consistentes entre otros en cilindros para gas L.P., contenedores, reactores y centrifugadoras.

“Además de los dictámenes solicitados, continúan realizándose diversos actos de investigación que aporten mayores datos para robustecer la indagatoria y permitan dar con los responsables, toda vez que de acuerdo con los reportes de la Fiscalía General del Estado, el hallazgo del lugar se localizó sin personas, por lo que no hubo detenidos”, es parte del reporte de la FGR.

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