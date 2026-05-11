México

Atacan a elementos de la AEI Chihuahua que cuidaban a 100 familias desplazadas de Durango

Los civiles se desplazaban en alrededor de 30 vehículos particulares

Guardar
Google icon
Atacan a elementos de la AEI Chihuahua que cuidaban a 100 familias desplazadas de Durango
Parte de la movilización de las autoridades (FGE Chihuahua)

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua fueron atacados cuando trasladaban a familias desplazadas que salieron del municipio de Tamazula, Durango. Los primeros informes destacan que los civiles iban en un convoy de 30 vehículos particulares, según reportes periodísticos.

“De acuerdo con lo reportado por los Policías Investigadores, la tarde del sábado 09 de mayo, brindaban resguardo y custodia a un grupo de personas que provenían de la vecina entidad, y, al circular por el lugar conocido como Las Trojas, en el municipio de Guadalupe y Calvo, fueron agredidos por civiles armados”, es parte del informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua el 9 de mayo.

PUBLICIDAD

El ataque en contra de los uniformados y civiles obligó a los agentes a realizar maniobras de protección.

Despliegan operativo tras la agresión

Como consecuencia del ataque en contra de los elementos, la Fiscalía de Distrito Zona Sur desplegó un operativo de búsqueda con el objetivo de ubicar a los atacantes y proteger a los pobladores.

PUBLICIDAD

Atacan a elementos de la AEI Chihuahua que cuidaban a 100 familias desplazadas de Durango
Parte del despliegue (FGE Chihuahua)

Los anterior debido a que los atacantes huyeron del sitio, lo que motivó las movilizaciones. En las fotografías compartidas por las autoridades pueden verse las distintas camionetas y efectivos tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) como de la Guardia Nacional.

El ataque fue realizado en la carretera que conecta Atascaderos con Guadalupe y Calvo, según detalla La Jornada, el cual detalla que como consecuencia de la agresión una persona habría resultado lesionada, al parecer, un civil.

Hasta la realización de este trabajo no han sido reportadas personas detenidas que podrían estar ligadas con la agresión.

El avance en el caso de los agentes del laboratorio desarticulado en Chihuahua

En la entidad gobernada por Maru Campos es en la que fue descubierto un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, además de la muerte de dos personas de origen estadounidense, presuntamente elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Narcolaboratorio Chihuahua - Agentes CIA
Foto: Infobae

Como el caso ya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), esta última institución detalló el pasado 6 de mayo que en el sitio fueron hallados 55 mil litros de sustancias liquidas y poco más de 50 toneladas en estado sólido; así como cerca de dos mil litros de metanfetamina; además de diversos artefactos para la confección de drogas sintéticas, consistentes entre otros en cilindros para gas L.P., contenedores, reactores y centrifugadoras.

“Además de los dictámenes solicitados, continúan realizándose diversos actos de investigación que aporten mayores datos para robustecer la indagatoria y permitan dar con los responsables, toda vez que de acuerdo con los reportes de la Fiscalía General del Estado, el hallazgo del lugar se localizó sin personas, por lo que no hubo detenidos”, es parte del reporte de la FGR.

Temas Relacionados

ChihuahuaGuadalupe y CalvoDurangoTamazulaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Sorteo Magno 391 Lotería Nacional domingo 10 de mayo: premio mayor y números ganadores

Quienes resulten ganadores cuentan con un plazo de 60 días a partir de la publicación de los resultados para reclamar su premio

Resultados Sorteo Magno 391 Lotería Nacional domingo 10 de mayo: premio mayor y números ganadores

Pumas vs América EN VIVO: Zendejas anota de penal y pone el 3-2 para las Águilas

Gracias a los goles de Duarte, Nathan y Carrillo, los auriazules ganan encuentro en el Olímpico Universitario

Pumas vs América EN VIVO: Zendejas anota de penal y pone el 3-2 para las Águilas

Temblor hoy 10 de mayo en México: sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

Temblor hoy 10 de mayo en México: sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: comienza el concierto y miles de ARMY se reúnen afuera

La tercera noche del grupo surcoreano es la última en el año, aunque prometieron volver en 2027

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: comienza el concierto y miles de ARMY se reúnen afuera

Maribel Guardia comparte conmovedor video de Julián Figueroa en el Día de las Madres: “Tratar de ser mejor hijo”

A tres años de la muerte del joven cantante, la actriz compartió un mensaje lleno de nostalgia, amor y reflexiones

Maribel Guardia comparte conmovedor video de Julián Figueroa en el Día de las Madres: “Tratar de ser mejor hijo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Nacha Jasso, la primera gran narcotraficante y pionera de los cárteles

Nacha Jasso, la primera gran narcotraficante y pionera de los cárteles

Balacera en reunión familiar deja 3 muertos y 9 heridos en vivienda de la alcaldía Iztapalapa

Detienen y procesan a encargada de una casa de citas donde se explotaba sexualmente a mujeres en CDMX

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Así fue el ataque a la vivienda de Rubén Rocha Moya en Culiacán: agresor llevaba un sobrero y armas largas

ENTRETENIMIENTO

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: comienza el concierto y miles de ARMY se reúnen afuera

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: comienza el concierto y miles de ARMY se reúnen afuera

Maribel Guardia comparte conmovedor video de Julián Figueroa en el Día de las Madres: “Tratar de ser mejor hijo”

Así fue la relación de Denisse de Kalafe, la voz de 'Señora Señora', con su mamá

Día de las Madres: con rosas y baile, Chayanne, ‘el papá de los mexicanos’, felicita a las mamás

Cazzu manda emotivo mensaje a las mamás que crían solas: "Les deseo amor y contención"

DEPORTES

Pumas vs América EN VIVO: Zendejas anota de penal y pone el 3-2 para las Águilas

Pumas vs América EN VIVO: Zendejas anota de penal y pone el 3-2 para las Águilas

Pachuca derrota 3-0 a Toluca y se convierte en el tercer semifinalista: así fueron los goles

Fans del FC Barcelona celebran victoria sobre el Real Madrid en el Fan Fest de LaLiga en CDMX

Javier Mascherano abre la puerta para dirigir en México rumbo al Mundial 2026

Javier Mascherano ve al Barcelona bicampeón y sueña con otro Mundial para Argentina