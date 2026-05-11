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BTS en México: ARMY creó su sección no oficial para los conciertos en plena calle

Un retrato sobre fans que incluso treparon árboles con tal de ver a los Bangtan boys en CDMX

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Multitud de gente afuera del Estadio GNP en CDMX de noche, con una gran estructura metálica de fondo, árboles y algunas luces púrpura visibles
Entre las personas había curiosos, gente sin boleto y miles de adolescentes con su ARMY Bomb coordinada (Mariana L. Martínez/Infobae México)

Durante tres días, el perímetro del Estadio GNP se convirtió en una sección “alternativa” para disfrutar de los conciertos de BTS en México.

Miles de jóvenes —los suficientes para llenar otra fecha— estuvieron parándose de puntillas para ver mejor la fracción de pantalla desde fuera, repartieron freebies e incluso transmitieron en vivo, llevaron su lightstick y vivieron el concierto

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Las ARMY más intrépidas, se mantuvieron trepadas en árboles con tal de ver aunque fuera media pantalla desde fuera, según lo documentado por Infobae México.

Miles de personas se reunieron con sus ARMY Bomb para ver al grupo surcoreano el 9 de mayo sobre la avenida Añil, así se vivió el ambiente (Mariana L. Martínez/Infobae México)

Al caer la noche y tras escuchar la intro de Hooligan en plena calle, la desilusión de ARMY por no haber conseguido boleto para BTS se convirtió en otra forma de disfrutar el concierto, una que “sana” el corazón, en palabras de algunas en sus redes sociales.

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Se trata de una manera que mantiene una conexión con quienes están adentro del Estadio GNP, pues muchos ARMY —principalmente mujeres— llevaban su ARMYBOMB, la cual se sincronizó para cambiar de color con cada canción.

Entre canciones, incluso gritaron “¡Somos las de afuera! ¡Somos las de afuera!“, además de que, como en cualquier otro concierto, protestaban cuando algún novio o amigo solidario cargaba a una chica porque interrumpía la vista de los demás.

Freebies afuera del concierto de BTS

La dinámica k-poper no se vio interrumpida sólo por estar afuera del recinto, cientos de ARMY repartieron freebies e incluso se pasearon con cartones a tamaño real de V, Jin, Jimin, J-hope, RM, Jung-kook o Suga.

Los freebies son regalos realizados de un fan de K-pop a otro en eventos relacionados a los grupos y solistas, pueden ser desde photocards hasta pulseras, dulces, impresiones de fotos, collares, tatuajes temporales, anillos, brillo para labios, flores y más.

Fans en Churubusco tratando de ver las pantallas en el Estadio GNP (Mariana L. Martínez/Infobae México)

En México, los fans de BTS realizaron incluso bolsas de lona impresas al estilo de aquellos regalos que se hacen en los aniversarios de los mercados.

ARMY trepa árbol para ver a BTS

La ubicación de Añil ofrecía una vista de una parte de la pantalla de BTS, la vista “mejoraba” al alejarse un poco y cruzar la avenida cerca de donde se ubica el módulo del INE.

Pero al menos dos ARMY se aferraron a su ligthstick y subieron a un árbol para ver la pantalla, parte de la marea morada y más elementos al interior.

Estar afuera no importó para que el ánimo fuera incansable, coreando todas las canciones.

Mujer joven con una ARMY BOMB luminosa sentada junto a un árbol frondoso de noche, mirando hacia arriba. Otra persona se encuentra en las ramas superiores del árbol
Una fan de BTS, con su ARMY BOMB, busca la mejor vista del concierto desde un árbol (Mariana L. Martínez/Infobae México)

Quiénes estaban afuera del Estadio GNP

Aunque hubo miles de personas afuera del Estadio GNP desde la primera fecha de ARIRANG en CDMX —el 7 de mayo—, ARMY cerró parte del Circuito Bicentenario- Río Churubusco el 9 de mayo.

El público de esta sección improvisada se conformaba por una mezcla de personas curiosas, fans de BTS que no lograron conseguir boleto, vendedores y también carteristas oportunistas, incluso familiares que esperaban a menores de edad dentro del Estadio GNP.

De igual forma, algunos fans del grupo surcoreano estaban ahí tras haber sido estafados por tours, revendedores o supuestos intermediarios.

Vista nocturna de una gran multitud de personas con los brazos levantados y luces brillantes, frente a una estructura metálica de estadio
Río Churubusco fue cerrado por ARMY el 9 de mayo (Mariana L. Martínez/Infobae México)

¿Dónde estuvo la sección ideal para ver a BTS desde la calle?

La mayoría se dieron cita entre los dos puentes peatonales que conectan el Palacio de los Deportes y el Estadio GNP, específicamente entre las puertas 2 y 3.

Aproximadamente 30 mil ARMY interrumpieron la vialidad sobre Río Churubusco, se dieron cita con su ARMY Bomb, corearon y gritaron cada canción.

Ya que el escenario del grupo surcoreano fue formato 360, el sonido no era especialmente fuerte, así que gritaban “¡Que le suban, que le suban!“.

Multitud de personas de noche afuera. Una persona sube un árbol. Otros observan y graban con teléfonos. Un poste de luz ilumina. Edificio blanco con "ENED" atrás
Multitud de fans de BTS se congrega en las afueras del Estadio GNP en la Ciudad de México, algunos incluso escalando árboles para obtener una mejor vista o capturar la emoción del evento K-Pop. (Mariana L. Martínez/Infobae México)

Sin embargo, tanto el sonido como la vista eran mucho “mejores” en la otra sección improvisada, es decir sobre Avenida Añil, en el perímetro de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF).

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