“Amigas y rivales”: Manelyk González y Dania Méndez se reconciliaron tras su polémica pelea en Acapulco Shore

Las integrantes de Acapulco Shore se reencontraron

Las redes sociales de los amantes de los realitys shows han explotado, pues una de las rivalidades más grandes entre dos de las chicas consentidas del público mexicano y latino ha llegado a su fin: Manelyk González y Dania Méndez se reconciliaron tras su polémica pelea en Acapulco Shore -temporada 7 y última, por el momento, para ambas-.

El divertido y viral encuentro ocurrió durante la fiesta de cumpleaños del tiktoker Kunno, donde la participante de Las Estrellas Bailan En Hoy, reality de Televisa para su matutino, cumplió con sus declaraciones sobre dejar atrás su pasado controversial dentro del show de MTV y Paramount +, así como demostró que no era mentira que ya no existían problemas con la que fuera su compañera y gran amiga.

Siguiendo la temática que el controversial influencer pido como código de vestimenta, Pink dress, ambas lucieron increíbles atuendos y compartieron con sus seguidores el momento en que se siguieron nuevamente en redes sociales así como un par de fotos donde posaron sonrientes y emocionadas por cerrar un ciclo de violencia que traspasó las pantallas.

“Una, dos, tres (le dan click a sus pantallas para seguirse en Instagram y gritan de felicidad) ya nos seguimos”, expresó Dania Méndez ante las cámaras de sus amigos que grababan el viral momento, mientras la reina de los realitys shows hacía lo mismo y bailaba reguetón, haciendo muy divertida la situación. Además, no dejaron pasar la divertida canción de la telenovela Amigas y Rivales para anunciar su nueva amistad.

En redes sociales los comentarios no han parado, pues esta ex rivalidad fue un gran detonante para que se asegurara que Manelyk González había sido temporalmente bloqueada por la televisora de entretenimiento para jóvenes, pues la ola de violencia que se vivió en esa temporada, casi termina con la misma franquicia, ya que sus fans debatían si se quería seguir consumiendo ese tipo de concepto; tiempo después se agregó que ella estaba influencia por su ex prometido Jawy Méndez, por lo que la unión entre ellas ahora es glorificado.

Manelyk González enfrentó a Dania Méndez y Brenda Zambrano después de la temprada 6 y 7 (IG: dania.mndz/manelyk_oficial/brendazambranoc)

“Que bueno que todo quedó en el pasado, porque Mane y Dania juntas son todo lo que Acapulco Shore sí o sí necesita para la temporada 10″. “Esto demuestra la gran teoría de que Jawy fue el responsable de esa pelea tan lamentable entre Mane y Dania”. “Esa rivalidad es una de las más icónicas de la televisión mexicana y qué mejor que ahora juntas se enfrenten a los intentos de ellas en los diversos programas que hay”. “No puedo con la emoción, al fin las mejores de Aca Shore están juntas y así acaba esa ola de violencia digital que había por parte de los fans de ambas”, fueron parte de los comentarios.

El fin de una pelea, pero el inicio de otra

Manelyk González reveló cómo Celia Lora -quien fuera una de sus grandes amigas- le dejó de hablar por Alicia Machado y las ocasiones en que la hija Álex Lora trató de humillarla diciéndole que su carrera en los medios despegó gracias a ella.

(Fotos: Instagram)

“A mí me ha dicho hasta de lo que me voy a morir, ‘traicionera’, ‘maldita’, ‘haces todo por dinero’, ‘bájate de tu tabique’, ‘no sabes hacer nada’, ‘¿qué te pasa, creciste por mí’, ‘llegaste por mí’ y por supuesto que no, yo tengo lo que tengo gracias a mí, a mi esfuerzo a y a mi trabajo si fuera lo que dice ella hubiera llegado a la segunda semana de La Casa de los Famosos”, expresó Manelyk hace unas semanas durante su entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino, que conduce Gustavo Adolfo Infante.

