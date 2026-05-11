Sentencian a tres ex elementos de la FGR por extorsión en Edomex

Los tres sujetos sentenciados (FGR)

Un total de tres personas fueron sentenciadas a más de cuatro años de prisión cada una luego de que les fue determinada su responsabilidad en actividades de extorsión agravada en el Estado de México. Se trata de tres sujetos que formaban parte de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR).

El 10 de mayo la institución encabezada por Ernestina Godoy informó sobre la condena en contra de Mauricio Gutiérrez Sánchez, Edwin Jair Tapia Rivera y Gonzalo Alemán Peña.

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Los hechos por los que fueron condenados sucedieron en un mercado y donde habrían usado su nombramiento con funcionarios para realizar las actividades criminales.

“De acuerdo con la carpeta de investigación, estas personas, en su calidad de servidores públicos, cometieron el delito de extorsión en el municipio de Santa María Totoltepec, Estado de México, en el mercado llamado “EL PIOJO”, ubicado en dicha entidad", es parte del reporte de la FGR.

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Las condenas contra los tres hombres

Mauricio Gutiérrez y Edwin Jair Tapia fueron condenados a cuatro años tres meses de prisión, además de que se les impuso una multa, fueron destituidos de sus cargos, fueron inhabilitados por cinco años y les fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos.

La información fue compartida por la FGR (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Mientras que Gonzalo Alemán Peña fue sentenciado a cuatro años dos meses de prisión, además de que, de igual manera, le fue impuesta una multa y le fueron suspendidos sus derechos políticos y civiles.

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Procesan a tres miembros de Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Por su parte, el pasado 8 de mayo la FGR informó sobre la vinculación a proceso en contra de Adrián “N”, alias El 7 y/o El señor de la Capilla; Vicente “N”, alias Chente, y Gustavo “N”. Los tres sujetos son identificados como presuntos integrantes de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Mayos.

Los tres hombres fueron detenidos como resultado de un cateo ubicado en la carretera federal Culiacán-Tamazula. En el lugar los elementos de seguridad hallaron 299 tabletas de fentanilo, 6 mil 836 gramos de marihuana, dos armas largas tipo fusil, cargadores, cartuchos, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una tablet y nueve vehículos.

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(Crédito: Gabinete de Seguridad)

Detenidos dos por desvío millonario

Mientras que un día antes, el pasado 7 de mayo, las autoridades federales informaron sobre la detención de un hombre y una mujer luego de operativos simultáneos en Ciudad de México y Querétaro.

A dichos sujetos se les acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según las averiguaciones, los ahora detenidos estarían ligados con el desvío de más de 300 millones de pesos a través de una empresa con sede en Campeche, una estructura dedicada a alquilar productos para el hogar.

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