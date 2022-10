Los ácidos comentarios de Pepillo Origel y Martha Figueroa sobre la boda de Maite Perroni (Fotos: Instagram/@unicable/@maiteperroni)

Comprobando que fue la boda del año en el espectáculo mexicano, todo lo ocurrido el sábado 9 de octubre en un hotel de Valle de Bravo donde Maite Perroni y Andrés Tovar se dieron el “sí” legalmente y religiosamente, sigue dando de qué hablar y en esta ocasión no para bien, pues un importante comunicador parece estar más que molesto por no haber sido invitado, demostrándolo con sus ácidos comentarios sobre el evento social.

Se trata de Pepillo Origel, quien junto a Martha Figueroa en su programa Con Permiso, de Unicable, no dudaron en retomar los detalles de la celebración al amor. Iniciando con una serie de indirectas y reclamos por el hecho de no haber sido invitados, pues a pesar de que fueron enunciados en tono de burla y sarcasmo, si dejaron notar que les molestó, pues el novio fue su productor durante algún tiempo.

Juan José Origel le preguntó a la ex conductora de Ventaneando si no la habían invitado, a lo que con un rotundo “no” él le agregó “Pero si fue nuestro productor él; casi casi con nosotros empezó”, a lo que ella le regresó la pregunta con un seco “¿Y luego?”.

El conductor aseguró que no lo invitaron Instagram: @juanjoseorigel / @perakisoto

Insistiendo en el por qué no la invitaron, la ahora presentadora de espectáculos del matutino Hoy en Televisa le comentó: “Yo siempre dije que era mi productor y listo, tú eras el que decía que tu cuate y no te invitaron tampoco ja, ja, ja. Porque conmigo solo eran saludos y listo, pero era tu amigo”. Ante el nerviosismo Pepillo terminó respondiendo: “No fuimos invitados y total, de todos modos yo no iba a ir”.

Martha Figueroa no dudó en recordarle a su compañero que cuando Andrés Tovar y Claudia Martín se estaban divorciando, ahí si le escribía, contestándole en forma molesta que “para eso sí están buenos”, sugiriendo que cuando se tratan de favores las personas si se hacen notar.

Los conductores de Con Permiso, trataron de reivindicar el rumbo de sus comentarios al externar que la RBD era una de las personas “más lindas del mundo”, pues no tiene un pasado con escándalos o problemas que existan con compañeros de trabajo, la prensa o incluso el equipo técnico de algún proyecto.

“Maite sí me cae perfecto, porque ella es la persona más amable del mundo, con la prensa y con todos, o sea, es cariñosa, educada, monísima, es encantadora Maite, de verdad que bien linda y por eso todo mundo la quiere”, comentó Martha.

Martha trató de salvar la situación externando que "sí le cae bien Maite Perroni" (Foto: Instagram @figuerolas)

Detallando más momentos de la boda, sacaron a relucir el por qué los RBD habían cantando canciones de la banda si Dulce María y Alfonso Herrera no estaban presentes, incluso recordando que durante la gira Ser O Parecer 2020 ambos tampoco formaron parte. Pepillo incluso aseguró que Poncho no se había disculpado por no ir y que no se llevaba con ellos, cuando el actor sí escribió en sus redes sociales un mensaje para los ahora esposos y dos años atrás hizo lo mismo para el reencuentro de la agrupación.

Para cerrar y aunque él mismo dijo que no fue invitado y por lo tanto no estuvo presente, Juan José Origel aseguró que la nota más importante era que Anahí y su esposo, el Senador al Congreso de la Unión de México Manuel Velasco Coello, habían sido muy delicados con el sol y que por lo tanto habían hecho solicitudes “payasas” para que se les protegiera.

“La nota, que qué barbaridad yo me urgía contarla fue que en la mesa donde estaba Anahí Manuel Velasco, su marido, les daba el sol, así que el personal del lugar inmediatamente puso un biombo para cubrirlos. Ve no más, que nota tan bonita (sarcasmo)”, finalizó Pepillo Origel.

