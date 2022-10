Edson Álvarez rompió el silencio sobre su fallido fichaje con el Chelsea

El defensor del Ajax Edson Alvarez durante un partido de Champions League ante Chelsea. Stamford Bridge, Londres. 5 noviembre 2019 REUTERS/Eddie Keogh

Una de las novelas futbolísticas que se robó las miradas durante el cierre del mercado previo al inicio de las ligas europeas en la temporada 2022-23, fue sin duda alguna la que protagonizó el mediocampista mexicano del Ajax, Edson Álvarez y su intento de fichaje por el Chelsea de la Premier League.

Fue a tan solo unas horas para el cierre del mercado veraniego cuando el cuadro de la capital londinense ofertó casi 50 millones de euros (100 millones de pesos) por el mexicano, para sumarlo a una de las plantillas más hegemónicas del balompié mundial y, aunque ambas partes mostraron interés para llegar a un acuerdo, el Ajax de la Eredivisie rechazó tajantemente y, en más de una ocasión, las ofertas de los “blues”.

A poco más de dos meses de estos eventos, el centrocampista que parte como titular del cuadro de Gerardo Marino para la Copa del Mundo de Qatar 2022, rompió el silencio sobre su fallida salida al Chelsea durante una entrevista para ESPN NL.

Edson Álvarez, jugador del Ajax de Ámsterdam. Foto: @ChampionsLeague

El Machín dio a conocer que ni su representante ni él imaginaron que el Chelsea pujaría de tal forma para sumarlo a su plantilla: “Peleé hasta donde pude. (Chelsea) me había dado seguimiento. No nos imaginamos que en los últimos días se iba a dar la puja. A Ajax lo atamos de manos. No podían hacer nada. No tenían un jugador en mi posición”, comenzó.

El mexicano de 25 años se dijo agradecido por el interés y, aunque se le quedó esa “espinita” se siente inmejorablemente para seguir luciendo como uno de los referentes del Ajax para seguir llamando la atención de los grandes clubes de Europa.

“Del otro lado, me motiva saber qué equipos de esa talla están siguiendo mis partidos y actuaciones. Me quedo con la espinita, pero no tengo duda que tarde o temprano vendrá algo grande para mí. Hay posibilidades en invierno y verano”, enfatizó el nacido en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Acto seguido, el canterano del América confesó que el cambio de liga en gran parte era para ofrecer una mejor vida a su familia: “Yo tampoco quise estirar la liga tanto porque yo sé de la responsabilidad que tengo acá en el club. Pero, pues sabes que, al final, todo cambia. Era una mejor liga, una mejor vida para ti y para tu familia”, dijo.

Para finalizar, el también futbolista que se puede desempeñar de central dijo que todo su esfuerzo es por ofrecer algo más a sus seres queridos y por el amor al futbol: “Al final es eso. Yo siempre lo he pensado: hoy en día estoy aquí por el amor al futbol, pero también por mi familia, para que ellos están bien, para poder tener a mis hijas y a mis padres bien”, remató.

Cabe recordar que otro de los equipos de la Premier League que llegaron a mostrar interés por Álvarez fue el Newcastle, quien puso sobre la mesa 40 millones de euros por el mexicano, pero no se concretó la oportunidad, ya que la escuadra del Ámsterdam tenía otros planes.

Edson Álvarez, jugador del Ajax de Ámsterdam. Foto: @AFCAjax

Fue a penas en octubre pasado cuando se dio a conocer que Edson Álvarez renovó el contrato con el Ajax hasta el 2025, luego de que el primer acuerdo con el mexicano se venciera en el 2024. Por otro lado, algunos reportes de la prensa española ponen al centrocampista nacional en la órbita del FC Barcelona como un posible recambio de Sergio Busquets.

