Un jugador histórico de Holanda le hizo “el feo” a Edson Álvarez en el Ajax: “No encaja”

Edson Álvarez se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Ajax (Foto: Twitter/@ChampionsLeague)

Aunque en los últimos meses Edson Álvarez se ha posicionado como uno de los tres mejores jugadores mexicanos en el continente europeo, no todos los exjugadores han estado conformes con su papel. Wesley Sneijder, icónico jugador de los Países Bajos y leyenda del Ajax, arremetió en su contra al asegurar que no es un jugador digno del club holandés y sugirió que debe salir del equipo para comprar prospectos más competentes.

Luego del interés que mostró el Chelsea por fichar al canterano de las Águilas del América, así como la férrea negativa del Ajax por dejarlo ir antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Sneijder condenó la decisión de la directiva. Incluso, durante una entrevista con el medio Voetbal International criticó su modo de juego al considerar que no aporta a la filosofía de la institución.

“Lo único que Edson Álvarez sabe hacer es jugar la pelota hacia los lados o hacia atrás, nunca lo hace para delante. La verdad es que no sé cómo sigue en el Ajax porque no encaja con la filosofía (...) no vale los 50 millones que piden, pero si es cierto que Chelsea los puso en la mesa en el verano yo lo hubiera mandado a Londres en un parpadeo por esa cifra, pues con ese dinero compras a dos buenos futbolistas”, arremetió.

En el mismo espacio estuvo presente Andy van der Meyde, exjugador de la Naranja Mecánica que negó las palabras de su interlocutor y destacó la participación del Machín con el conjunto de Ámsterdam. Por su parte, se encargó de destacar las cualidades defensivas del originario de Tlalnepantla, Estado de México, y remató afirmando que Ajax “necesita un jugador como Álvarez”.

Pese a las críticas de Sneijder contra Álvarez, la estadística de los últimos cuatro torneos han demostrado la relevancia del mexicano en el esquema titular del Ajax. Tan solo en la temporada 2022-23 ha jugado 10 de los 11 encuentros disputados y cuenta con un registro de dos asistencias. En tanto, no se ha perdido ninguno de los encuentros de la fase de grupos de la Champions League y hasta cuenta con un gol registrado.

En tanto, aunado a las buenas opiniones que se ganó del ex entrenador Erik ten Hag, Álvarez también cuenta con el aprecio de su actual director técnico. Y es que Aldred Schreuder lo catalogó como capitán sin gafete además de “un buen pilar defensivo, es un ganador, es fuerte en el juego aéreo y creo que también con el balón lo está haciendo mucho mejor”, aseguró.

Edson Álvarez no se ha perdido ningún encuentro de Champions League con el Ajax (Foto: Ciro De Luca/REUTERS)

¿Dónde está el futuro de Edson Álvarez?

Con experiencia de cuatro temporadas en el futbol europeo y la próxima disputa de su segunda Copa Mundial de Futbol, el Machín podría ser uno de los jugadores en la mira de diversos clubes de otras ligas del continente. Al interés del Chelsea, de acuerdo con diversas fuentes, se ha sumado el Manchester United, así como el FC Barcelona para lidiar con la posible salida de Sergio Busquets.

Aunado al interés de los equipos, en caso de mantener su buen nivel de juego y hacer un buen papel en Qatar 2022, el precio de traspaso de Álvarez puede aumentar. De acuerdo con el portal especializado en fichajes Transfermarkt, el valor actual de la carta del canterano americanista es de EUR 30 millones. A pesar de ello, las ofertas en 2023 podrían considerar cantidades de dinero más grandes.

Mientras se define su posible salida del Ajax de Ámsterdam, el mediocampista deberá destinar su concentración a la Copa del Mundo. Cabe mencionar que fue considerado en la lista preliminar de 31 jugadores presentada por Gerardo Martino y, aunque no se ha confirmado su titularidad, su continuidad lo postulan como un titular indiscutible en el terreno de juego.

