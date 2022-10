“Con ignorantes y sin clasemedieros no hay democracia que funcione”: Vicente Fox respaldó al escritor Savater

El expresidnete Fox comentó que la democracia no funciona con clasemdieros (Foto: CUARTOSCURO)

En el marco de la Feria Internacional del Libro en Oaxaca el filósofo Fernando Savater visitó las tierras oaxaqueñas y comentó en una de sus presentaciones que una democracia de ignorantes no puede funcionar. Ante estas declaraciones el presidente Vicente Fox utilizó su cuenta de twitter para apoyar al escrito y reiteró que “con ignorantes y sin clasemedieros no hay país y democracia que funcione”.

CON IGNORANTES Y SIN CLASEMEDIEROS NO HAY PAÍS Y DEMOCRACIA QUE FUNCIONE!!

Una democracia de ignorantes no puede funcionar: Fernando Savater? https://t.co/2gHJCEMcBI — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) October 29, 2022

El escritor y filósofo español está de visita en México para dar cierre a la tradicional Feria del Libro este domingo 29 de octubre. Durante su estancia ha aprovechado para promocionar su libro “Solo integral: Una vuelta de tuerca a sus mejores ideas”. También ofreció el pasado viernes una conferencia donde habló sobre temas de educación, pandemia, política, metaverso e instituciones.

Sobre la educación resaltó que ha sido una labor importante e indispensable antes, durante y después de la crisis sanitaria y las dinámicas que conllevó. Señaló que ésta no había sido ni será la peor pandemia:

“Es decir, no hay épocas sin pandemias. El covid ni es la primera pandemia ni es la más grave ni será la última. Esa no tiene nada que ver con educar o no educar. Hay que educar para la época en que uno vive. Si la época es sana, hay que educar para la salud, y si la época tiene un problema higiénico, hay que educar para eso. El problema es que la educación que elegimos es para seres humanos que sean libres, capaces, responsables. Educamos para que las personas vivan en un mundo socialmente igualitario”, expresó el escritor español.

El filósofo español ha expresado durante su gira por el país lo importante de la política y la educación en esta era (foto: Fernando Savater/Wikipedia)

También comentó que la educación debe ser parte de unidad social y que esta debe dar la oportunidad a que toda persona tenga acceso al conocimiento y no solo unos cuantos:

“La educación no busca la igualación por abajo, que todo el mundo sea ignorante o que sea populista, sino que la educación busca que todo el mundo conozca la aristocracia del pensamiento y de la libertad. Por lo tanto, educar es educar príncipes, siempre. Educamos para que la gente sea príncipe, pero no unos cuantos sino todos; esa es la diferencia con la educación que busca elogiar al pueblo y decir ‘qué bonito es el pueblo’, para que siga siendo siempre esclavo de los príncipes”

Quién es Fernando Savater

Ética para amor es uno de sus escritos más importantes publicados del filósofo español (foto:loresumo)

Fernando Fernández-Savater Martín es un filósofo, profesor y escritor español. Su trabajo y dedicación ha sido sobre la reflexión de la ética. Es considerado como uno de los pensadores contemporáneos más populares de España. Entre sus obras más destacables se encuentran:

-Ética para Amor

-Ética de Urgencia

-La aventura de pensar

Savater Martin también es considerado como activista político y participe en movimientos cívicos de lucha contra la violencia terrorista en el País Vasco como el conocido ¡Basta Ya!

El filósofo Español es egresado de Filosofía y Letras en la Universidad Central. En 1975 se doctoró con una tesis sobre Nietzsche.Impartió clases de Historia de la Filosofía en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid, de donde fue expulsado por su actitud de crítica política al régimen franquista.Su influencia fue basada en el pensamiento crítico de los filósofos de la Escuela de Frankfurt, de Ciorna y del pensamiento libertario de Agustín García Calvo.

En su formación fue significativa sobre todo la influencia de los filósofos de la Escuela de Frankfurt, de Cioran y del pensamiento libertario de Agustín García Calvo. Codirigió, con Javier Pradera, la revista de pensamiento Claves, y fue uno de los animadores culturales más destacados de la transición española

Entre los premios destacados se encuentran:

-Premio Sajarov de los Derechos Humanos

-Premio Nacional de Ensayo

-Premio Anagrama

- Premio Ortega y Gasset de periodismo

-Premio Fernando Abril Martorell

SEGUIR LEYENDO:

“Con el neoliberalismo crecíamos y teníamos más empleos”, aseguró Vicente Fox