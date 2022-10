María León enloqueció a sus fans con atrevida foto desde la cama y un mensaje de amor

Tras su paso por "Playa Limbo" logró consolidar su carrera como solista y ha participado en algunos realities como "Mira Quién Baila" y "La voz Kids". (Foto: Instagram / @sargentoleon)

María León impresionó a sus seguidores de redes sociales con una atrevida fotografía que se tomó desde la intimidad de recámara. En esta ocasión, la intérprete de 36 años mostró su escultural figura para mandar un mensaje sobre amor propio, pues considera necesario que todas las personas dediquen parte de su tiempo a consentirse, ya que frecuentemente pasa por desapercibido.

Desde hace unas semanas la ex vocalista de Playa Limbo se encuentra en Miami, Estados Unidos, para participar en Mira Quién Baila, un reality donde cada semana celebridades de toda América Latina sacan a relucir sus mejores pasos junto a un profesional. Como era de esperarse tan solo bastó una presentación para que la tapatía se posicionara entre las estrellas favoritas para ganar esta edición gracias a su carisma y talento sobre la pista, pues durante su carrera también ha destacado como bailarina.

Tras semanas en arduo entrenamiento, María León se dio un merecido descanso y compartió parte de su proceso con sus seguidores de Instagram. Fue durante la noche del pasado 26 de octubre cuando la cantante de 36 años publicó una carta para su cuerpo, donde se sinceró sobre el extenuante esfuerzo que realiza todos los días para brillar en MQB y agradeció tener muy buena salud en general.

“Querido cuerpo: Ya se que te tengo todo adolorido pero quiero darte las gracias porque me permites volar; me sanas el alma, y me demuestras que puedes ir más allá de la mente. Aguantas mis desveladas, malpasadas, mezcaleadas y los golpes del camino, y me regalas los momentos mas exquisitos de la vida: comer, cantar, sentir, amar, bailar”, comenzó.

La intérprete de Piérdeme el respeto concluyó su carta: “Prometo cuidarte más; apapacharte, descansarte , darte tiempo para sanar, y quedarme solo donde te amen bonito. P.D. Te amo”.

Su mensaje retumbó entre redes sociales, sin embargo, lo que más llamó la atención fue la fotografía que incluyó en su post, pues desde la cama de su habitación presumió su espectacular figura en ropa interior. En cuestión de segundos su publicación de Instagram se llenó con cientos de halagos, mensajes de cariño y porras por su participación en Mira Quién Baila.

“Se me atoró lo que me estaba comiendo… (tos, tos)”. “Tu cuerpo. Te amo, esta espectacular. Vas con todo, vas a ganar, decretado”. “Tápate María”. “I love paisana! Que buen mantra!!!!”. “Ya no quiero que me guste tanto, se está volviendo un crush para mí”. “La excelencia te describe al 200%”. “Que!!! te voy a comprar ropa!!!”. “Ay Diosito santo. No me castigues con tanta belleza”, fueron algunas reacciones.

Cabe mencionar que María León constantemente sube fotografías y videos de sus entrenamientos, pues sus rutinas de ejercicio no son algo reciente, ya que durante su carrera como solista ha demostrado que le gusta mantenerse en forma haciendo pole dance. También suele postear imágenes de sus actividades cotidianas tanto de su vida profesional como privada.

¿Quienes son las celebridades que están participando en “Mira Quién Baila”?

La décima edición del reality show comenzó a principios de octubre a través de Univision bajo la conducción de Mané de la Parra, Chiquinquirá Delgado y Sherlyn.

El panel de jueces está integrado por Paulina Rubio, Isaac Hernández y Roselyn Sánchez, mientras que el elenco de famosos que participan está conformado por Ana Isabel, Brenda Kellerman, Ferdinando Valencia, Gabriel Coronel, Jorge Anzaldo, María León, Michelle González y Miguel Martínez.

