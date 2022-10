De “Rebelde” a “Pienso en ti”: Dulce María se sinceró sobre su esperado regreso a las telenovelas

La cantante recientemente estrenó 'Origen', un disco que tiene algunas canciones de RBD interpretadas ahora en solitario. (Fotos: Televisa/Instagram: @dulcemaria)

Ya pasaron 18 años desde que se estrenó Rebelde -un remake mexicano de una famosa telenovela argentina-, pero sus protagonistas siguen dando de qué hablar, pues hace unos días Dulce María y Alfonso Herrera estuvieron envueltos en la polémica por no asistir a la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar. Ahora, quien dio vida a Roberta en el popular melodrama volvió a ser tendencia por anunciar su esperado regreso a las telenovelas junto a David Zepeda.

Después de Clase 406 la actriz mexicana probó las mieles del éxito con Rebelde, donde no solo actuó, también ganó fama como cantante. De hecho, después de que terminó el melodrama y su gira con RBD, decidió continuar su carrera sobre los escenarios como solista. Desde entonces ha deleitado a sus fans con canciones como Inalcanzable, Ya no, Lágrimas, Ingenua y Dejarte de amar.

Los ex RBD han asegurado no tener ningún tipo de problema aunque no estuvieron juntos en la boda de Maite Perroni. (Foto: Instagram/@anahi)

Aunque logró resaltar dentro del pop, sus más fieles seguidores esperaban con ansias volver a verla en la pantalla chica con un personaje principal, pues durante los últimos años ha colaborado con papeles secundarios en programas como Mujeres asesinas, Corazón que miente y Falsa Identidad. Muy pronto su anhelo se hará realidad, pues la artista de 36 años volverá a protagonizar un melodrama.

Se trata de Pienso en ti, una telenovela bajo la dirección de Luis Manzo y Carlos Santos que ya dio su claquetazo inicial el pasado 26 de octubre. Como era de esperarse, durante el evento estuvo presente todo el elenco, entre ellos Dulce María, quien sostuvo un encuentro con medios donde aseguró que está muy contenta por volver a actuar tras convertirse en madre.

David Zepeda, Dulce María y Brandon Peniche estelarizarán "Pienso en ti". (Fotos: Instagram/@davidzepeda1/@dulcemaria/@penichebrandon)

Estoy muy emocionada, muy agradecida con esta gran oportunidad. Emocionada de regresar a Televisa, a las telenovelas, de protagonizar con David que es un gran ser humano y gran compañero, con todo el elenco que se está armando, grandes directores [...] es un proyecto muy completo, muy bonito, que lleva música y que lleva actuación.

Dulce María comentó que posiblemente interprete el tema principal del melodrama, pero todavía no lo puede asegurar, pues falta que el productor de su visto bueno a las canciones en las que ha trabajado en los últimos meses. Asimismo, confesó que tras convertirse en madre en 2020 ha tenido problemas para acomodar su agenda, pues tiene que dividir su tiempo entre su vida privada y profesional. De hecho, contó que suele dedicarse a la música solo los fines de semana.

Su hija se llama María Paula. (Foto: IG @dulcemaria)

“Yo me quería meter un poco más a las composiciones, pero está difícil porque cómo componer todo eso [...] Es la primera vez que voy a hacer un proyecto así de grande y demandante como es una telenovela. Me ha costado mucho porque tengo a mi bebé que apenas va a cumplir dos años, está chiquita, me voy y llora”, declaró.

Pese al dolor que le causa dejar a su hija para salir a trabajar, aseguró que está muy contenta por volver a trabajar en un melodrama después de seis años desde que estelarizó su última telenovela en televisa junto a Pablo Lyle. Asimismo, adelantó que en esta ocasión su empatizo mucho con su personaje porque tiene el sueño de ser cantante.

(Foto Instagram: @maiteperroni)

Por otro lado, durante el mismo encuentro con medios Dulce María confesó que no pudo asistir al enlace matrimonial de Maite Perroni por compromisos laborales y aseguró que entre los ex integrantes de RBD no existe ningún tipo de rencilla, solo que cada quien está enfocado en sus proyectos y a veces no pueden coincidir.

La verdad me hubiera gustado mucho estar ahí, le mandé varios mensajitos, quería estar pero justamente desde antes de septiembre había estado grabando la música y ese fin de semana tuve que grabar. Entre semana hago talleres con mi dirección actoral y lo de la música lo hago los fines de semana [...] A mi boda no fue ninguno, entonces a veces tienes ganas de estar, pero por trabajo o por diversas circunstancias no puedes estar.

