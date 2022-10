Mientras Kalimba dijo haber amado a Aislinn Derbez, para ella sólo fueron “amigos con derechos”

Kalimba y Aislinn vivieron un romance en 2007 (Foto: Instagram @kalimbaoficial / @aislinnderbez)

Fue en 2007 cuando Aislinn Derbez y Kalimba sostuvieron un romance que dio mucho de qué hablar en México, sin embargo en la época se quedó en calidad de rumor. El flechazo se habría dado cuando el cantante de OV7 lanzó su álbum NegroKlaro, el cual muchos aseguraron etonces que tuvo dedicatoria para la hija de Eugenio Derbez.

En 2020, 13 años después del amorío, Kalimba habló del tema en el programa de YouTube Pinky Promise, donde reveló que estuvo enamorado de la actriz tal como se rumoró en la época.

Pero ahora, en 2022, Aislinn Derbez -quien recientemente confesó querer volver a ser madre- tuvo como invitada a su amiga de la adolescencia Romina Sacre en su podcast La magia del caos. Durante el transcurso de la charla, las amigas recordaron pasajes de su trayectoria, pues ambas son actrices y se han desempeñado también como modelos.

Eugenio Derbez y Aislinn aparecen en el video 'Sólo déjate amar' de Kalimba (Foto Instagram: @aislinnderbez)

Romina Sacre recordó que en su niñez participó en Carrusel de las Américas, una nueva versión del clásico telenovelero de 1989, Carrusel, y destacó que entonces compartió créditos con Kalimba Marichal, quien también era un pequeño.

Fue entonces que Sacre fue cuestionada por Aislinn acerca de que si el cantante la había pretendido durante el rodaje de la telenovela, a lo que la también escritora contestó que no.

El tema de un posible romance con el cantante de Tocando fondo no terminó ahí, pues Romina le regresó la misma pregunta a la ex pareja de Mauricio Ochmann, causando que la actriz de La casa de las flores confirmara el rumor que surgió en 2007.

La hermana de Vadhir y José Eduardo Derbez declaró que mantuvo una relación sentimental con el ex protagonista del musical José, el soñador, aunque se trató solo de una relación casual.

“Si me tiró la onda fíjate. Sí, tuvimos ahí como una gran amistad, una amistad de esos amigos con derechos” Tras ello, las dos amigas recordaron que el romance surgió al tiempo que Kalimba grabó el video de su tema Sólo déjate amar, donde Aislinn fungió como modelo, haciendo el papel en el material audiovisual de la pareja de Kalimba.

“Te la dedicó, te la escribió, sale tu papá”, le comentó Romina Sacre a su amiga al recordar que Eugenio Derbez también apareció en dicho videoclip.

Y es que estas declaraciones de la hija mayor del productor de No se aceptan devoluciones surgen luego de que en septiembre de 2020, el integrante de OV7 reveló que su relación con ella fue una de las épocas más felices de su vida, al grado de que llegó a dedicarle su reconocido álbum.

“Todo mundo supo, bueno, anduve con Aislinn Derbez (...) Es preciosa y es una muy linda persona. De hecho todo ese disco NegroKlaro, se lo escribí a ella. Ella lo sabe”.

El cantante añadió que la relación llegó a su fin luego de que Aislinn decidiera irse a estudiar a Nueva York, revelando que él fue quien decidió romper con la heredera Derbez: “Ella ya se quería regresar, le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados, entonces me dijo: ‘Voy a meter más materias, para ya regresarme y verte’. Al final, los últimos meses me dijo: ‘Sabes qué, no aguanto, me voy a salir’, le dije: ‘No puedes salirte de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela’.

Kalimba declaró que Aislinn le enseñó a "abrir el corazón" (Foto: Instagram@kalimbaofficial)

“Entonces la corté y luego la busqué al mes, le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresarA mí me dolió más. La quiero muchísimo, siempre lo voy a decir porque ella me enseñó a abrir el corazón (...) Siento todo, estoy muy emocional, pero exageradamente”, dijo entonces a Karla Díaz en su programa.

