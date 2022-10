Aislinn Derbez confesó que quiere volver a ser madre

Aislinn junto a su hija Kailani (Foto Instagram: @aislinnderbez)

Mucho se ha especulado sobre la vida amorosa de Aislinn Derbez desde que confirmó su separación de Mauricio Ochmann. Hace unos meses se dio una nueva oportunidad en el amor con Jonathan Kubben -con quien vivió muchas aventuras durante sus viajes-, y aunque la química era evidente, no todo resultó como lo esperaban. Desde ese entonces comenzaron a circular rumores sobre un nuevo romance, sin embargo, la actriz desmintió que actualmente tenga pareja y confesó que desea convertirse en madre.

La protagonista de ¿Qué culpa tiene el Karma? concedió una entrevista para Venga la Alegría, donde se sinceró sobre del corazón. Para comenzar, aseguró que desde enero de este 2021 se encuentra felizmente soltera, pero no sola, pues aunque terminó su relación sentimental con el fotógrafo e influencer conocido en redes sociales como Mom i’m fine, no cerró sus puertas al amor.

La actriz se veía muy feliz con la llegada de Jonathan (Foto: Historias temportales de Instagram/@aislinnderbez)

Estoy soltera. De repente tengo muy buenos amigos, nunca había estado soltera desde que era adolescente, siempre estuve con un novio, con una pareja.

La intérprete de 36 años no profundizó más al respecto, sin embargo, confesó que desea volver a ser madre pese al complicado proceso que pasó durante su embarazo con Kailani -fruto de su matrimonio con Mauricio Ochmann- y sus primeros meses post parto. Aislinn Derbez considera que todos las dificultades que cada mujer atraviesa durante y después de su embarazo son un precio que vale la pena pagar por un amor infinito que sentirán por sus hijos.

“Sí, yo creo que es un sacrificio que vale demasiado la pena y es el precio que tienes que pagar por precisamente algo tan valioso”, dijo.

Cabe recordar que hace un tiempo la primogénita de Eugenio Derbez confesó en su podcast, La magia del caos, que enfrentó varios cambios hormonales después de que tuvo a Kailani, incluso contó que le costó trabajo aceptar su cuerpo, pero con mucho trabajo y esfuerzo consiguió aceptarse tal y como es.

“Por ejemplo en mis post-parto las hormonas no me ayudaron, entonces se subieron los niveles de hormonas durísimo, por eso no podía bajar de peso y me sentía súper mal anímicamente. También me sentía mal de carácter (...) Fueron unos meses muy duros. Fue casi todo el primer año, entonces imagínate. Me desconocía yo, decía: ‘¿Por qué tengo tan mal carácter?, yo no era así’. Hasta mi papá me decía: ‘Pero si tú eras todo el tiempo alegre, te reías”, comentó.

Asimismo, durante su charla con VLA apoyó una aplicación especial para madres, donde quienes la utilizan pueden intercambiar sus puntos de vista y compartir consejos.

(Foto Instagram: @aislinnderbez)

Por otro lado, hace unos días Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dieron de qué hablar, pues después de varios meses sin publicar fotos juntos compartieron con sus fans su reencuentro en Disneyland. En las imágenes se puede apreciar a ambos padres con Kailani disfrutando de algunos juegos, pero lo que más llamó la atención fue el comentario que dejó Paulina Burrola -novia del actor- en el post: “Admiración total. Que bonito”.

Aunque la modelo recibió comentarios negativos, sobresalieron aquellos que aplaudieron su posición ante los constantes encuentros familiares entre su novio y la integrante de la dinastía Derbez por Kailani. Y es que ambos actores se han caracterizado por mantener una estupenda relación a pesar de que ya no están juntos.

(Foto Instagram: @aislinnderbez)

Aislinn Derbez habló sobre el proceso de recuperación de su padre

Durante la misma entrevista la actriz dio una actualización sobre el estado de salud de su papá, quien tuvo que ser operado del hombro debido a las fracturas que tuvo por una aparatosa caída que sufrió mientras jugaba un videojuego de realidad virtual.

Sin profundizar en detalles, la actriz comentó que el comediante se encuentra mucho mejor y gracias a su terapia ya logró tener más movilidad en su brazo: “En dos segundos y por una tontería [...] Está bien, ya está teniendo mucha más movilidad. Antes no podía mover para nada el brazo entero y ahorita ya lo puede mover mucho mejor. Está yendo a sus terapias de rehabilitación que son súper dolorosas”, contó.

SEGUIR LEYENDO: