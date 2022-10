Kalimba realizó impresionante versión de ‘XT4S1S’, el nuevo hit mundial de Danna Paola

Los fans de Kalimba y Danna Paola ahora quieren una colaboración (Foto: Instagram/@dannapaola/@kalimbaofficial)

Danna Paola se ha convertido en una de las exponentes pop femeninas más importantes y grandes de los últimos años, pues tras su debut internacional en una serie juvenil de la plataforma de streaming más importante del mundo, su impulso de regresar a la industria musical le ha generado millones de fans y fieles seguidores de sus letras e interpretaciones vocales impresionantes.

No por nada su nuevo sencillo XT4S1S es una de las canciones en español más escuchadas a nivel mundial en plataformas musicales, radio y televisión y para seguir generando éxito, la también actriz generó un challenge en TikTok para que cualquiera pudiera tener un verso dentro de la melodía. Aunque miles ya se han subido a la tendencia, la gran sorpresa ha resultado ser Kalimba, al grado de que ahora incluso los fans de ambos les piden una colaboración oficial.

“Empecé tirando flow, todo mundo me imagina cantando pero no, no es lo único que hago. DJ, soy cantautor, con canciones que hago con amor y con las rimas soy un mago, aunque eso no es lo importante, voy a cantar con Danna pa’ adelante. Una noche loca, está alucinante, con Danna y Kalimba cantante, sí, Kalimba y Dannita que de pronto me invita y ya verán, Kalimba y Dannita pura dinamita”, fue parte del verso que agregó el OV7.

Como si dicha parte rap no hubiera sido suficiente, así como demostrando que no por nada es uno de los solistas masculino más importantes de la industria musical hispanohablante, Kalimba entonó partes del coro con notas que jugaban con todas sus capacidades vocales, tal y como lo ha hecho en su paso por la gira Los 2000s Pop Tour, donde algunos lo consideran como uno de los atractivos principales junto a la RBD Dulce María y Paty Cantú.

Las reacciones han incrementado rápidamente desde su publicación, por lo que comentarios a favor de una nueva dupla pop que pueda jugar con los rangos vocales que los dos poseen y dominan a la perfección es una de las principales demandas que hay en los comentarios del viral momento.

“Kalimba no solo agregó, el literal ‘mató’ con ese rap y coro pop perfecto”. “Si después de ver lo increíble que se escuchan los dos juntos no hacen algo original o de perdida un cover, de verdad no valdrá la pena que hicieran este video”. “El potencial de Danna ha quedado más que comprobado en sus presentaciones en vivo pero lo que aportó Kalimba le dio todo lo que esa canción, que de por sí es buena, podría aún ser”. “Kalimba y Danna para una canción pop dance como esta, pero una nueva”, escribieron fans.

Kalimba tiene miles de fans en redes sociales (Foto: Instagram/@kalimbaofficial)

Aunque el viral dúo de TikTok ha obtenido una cantidad masiva de likes y comentarios, Danna Paola aún no ha dado una respuesta y esto se debe al difícil momento que vive y hace solo un par de días decidió hacer público.

“Nos estamos esforzando mucho para el tour, todo va caminando, hay cosas sucediendo, otras no tanto... (que mañana les contaré) pero además estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada, y estoy teniendo un break down emocional en el proceso y aún así me trato de mantener fuerte”, escribió en Instagram.

(Foto: Instagram/@dannapaola)

La ex chica Élite se sinceró en sus redes sociales acerca de los problemas que está enfrentando y rompió en llanto porque “no quiero fallar en nada”, pues usualmente prefiere que su vida personal no tome control de sus redes sociales, pero en esta ocasión hizo una excepción y reveló que está pasando por un “break down” fuerte por problemas de ansiedad.

SEGUIR LEYENDO: