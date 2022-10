El polémico mensaje de Yolanda Andrade a Verónica Castro tras iniciar proceso legal

Yolanda Andrade y Verónica Castro se habrían unido en un 'matrimonio simbólico' hace años en Ámsterdam Foto: Archivo

Luego de que anunciara que procederá legalmente para defender su nombre tras los señalamientos por presuntamente sostener conversaciones ‘’subidas de tono’' con mujeres menores de edad, quienes serían sus fans, Verónica Castro continúa en medio del escándalo.

Y es que la firma de abogados Schütte y Delsol Gojon anunció que sus servicios fueron contratados por la actriz. En el texto difundido por el equipo legal de la protagonista de Los ricos también lloran, se lee que la mujer de 70 años habría sido víctima de daño moral, violencia digital y mediática.

“La señora Castro no cometió delito alguno y cuenta con nuestra asesoría jurídica para defenderla de estas falsas acusaciones, así como para ejercer las acciones legales que, en cambio, sí le asisten a ella”, se lee en el documento difundido este 25 de octubre.

En representación de @vrocastroficial, este equipo de abogados emitimos el siguiente comunicado. pic.twitter.com/a5KDxjZ2gB — Schütte y Delsol Gojon Abogados (@SchutteyDelsol) October 25, 2022

“La información falsamente difundida y manipulada afecta también los derechos de adolescentes menores de edad. Verónica Castro les reitera su apoyo, y agradece las expresiones de afecto y solidaridad que ha recibido tanto de ellas como de sus familias.”

Y es que aunque no especificó contra quiénes procederá el asunto legal, se conoce que iría contra quienes difundieron la información. Fue en el mes de septiembre cuando los periodistas Jorge Carbajal y Felipe Cruz El Filip, a través de su canal de YouTube titulado En Shock, dieron a conocer que habían podido acceder a una grabación en video de las conversaciones que Verónica sostenía con un grupo de admiradoras, todas menores de edad.

Según detallaron los youtubers, la mamá de Cristian Castro habría tocado temas de índole sexual con las adolescentes en los videochats que sostuvo con ellas en 2020, cuando en plena pandemia se reunía virtualmente con sus jóvenes admiradoras, entre quienes algunas, según difundieron los reporteros, habrían recibido la invitación de Verónica para pasar con ella unos días en su casa de Acapulco “sin sus padres”.

Jorge Carbajal fue quien hizo estallar 'la bomba' mediática contra la actriz (Foto: Instagram @jorgitocarbajal//@vricastroficial)

Ante esta situación, Yolanda Andrade fue señalada por la presentadora de recordados programas nocturnos como La movida y Mala noche no por presuntamente orquestar esa campaña de desprestigio en su contra.

Cabe recordar que ambas famosas se distanciaron y comenzaron una guerra de declaraciones luego de que en 2019 Yolanda asegurara que se unió en una ceremonia simbólica a Verónica, en la ciudad de Ámsterdam.

El hecho fue negado por la veterana actriz y desde entonces, ambas se mantienen distanciadas. Ahora, la presentadora de Montse & Joe publicó un polémico mensaje, esto luego de que se diera a conocer que el equipo legal de la actriz procederá para defenderla.

Yolanda aseguró creer en la veracidad de lo expuesto en 'En Shock' Fotos: @Univision /@kachanclas

En una de sus historias de Instagram, la conductora de Unicable escribió un mensaje que iría dirigida a Verónica Castro, toda vez que puso su nombre en un hashtag. “La sinceridad es una silla incómoda, sobre la cual pocos están dispuestos a sentarse. Verónica Castro”, escribió.

En la instantánea también aparece la fotografía de una silla, en referencia al pensamiento que compartió la conductora. Esta situación se suma a que, cuando estalló el escándalo, Yolanda dijo confiar en lo que difundieron los yotutubers.

“Pues yo creo que si la fuente es Productora 69, de Jorge Carbajal y el Filip, es una muy buena fuente”, dijo a algunos reporteros en un encuentro a las afueras de Televisa.

El críptico mensaje de Yolanda Andrade tras el comunicado del equipo legal de Verónica Castro Foto: Instagram

“De pronto idolatramos a los famosos y creemos que no son capaces de hacer cosas y uno nunca sabe si alguien se dedica a lo que sea, no tiene nada que ver que sea parte del mundo del espectáculo […] Yo creo que no hay precio que alguien pueda pagar para arriesgarse a decir algo así, si Jorge Carbajal lo dice, ellos no son capaces de decirlo si no tienen los pelos en la mano”, agregó Andrade entonces.

