Gustavo Adolfo Infante criticó a Verónica Castro por entrevista en televisión

En medio del escándalo, la actriz pidió que Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal le pidieran una disculpa por manchar su imagen con rumores y solo el titular de "De Primera Mano" lo hizo. (Fotos: Gettyimages // Instagram: @vricastroficial)

Una vez más, Gustavo Adolfo Infante está en el ojo del huracán por criticar y cuestionar a una figura pública. En esta ocasión, el conductor se lanzó en contra de Verónica Castro por sus declaraciones en una reciente entrevista que cedió para un conocido programa de espectáculos respecto a las supuestas conversaciones “subidas de tono” que habría tenido con un grupo de fans menores de edad. Y es que según el periodista, todo estuvo planeado para limpiar su imagen.

Tras varias semanas envuelta en el escándalo, la protagonista de Los ricos también lloran (1979) sostuvo una charla con los conductores de Ventaneando sobre las acusaciones que existen en su contra. En general, agradeció el comunicado que lanzaron sus seguidoras para desmentir que de alguna u otra manera se hubieran sentido agredidas por la afamada actriz durante sus pláticas y reiteró que nunca tocaron ese tipo de temas ni las agredió.

Verónica cumplirá 70 años el próximo 19 de octubre. (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

“Estoy muy contenta y agradecida porque el grupo de chicas que compartían se han comunicado, ha salido afuera la verdad. Han puesto todo en su lugar, no había nada de nada. Esas jovencitas junto a sus padres, pues también hablaron y pusieron la verdad. Me da mucha pena esta pobre muchacha, me da mucha tristeza. Me duele mucho, yo siempre me he acercado a toda la gente de corazón. Quedó muy claro”, expresó la actriz.

Asimismo, confesó que sí estableció comunicación con sus fans por medio de videollamadas ya que quería estrechar sus lazos y enseñarles el oso de peluche que ellas mismas le enviaron, pero desmintió haber tenido pláticas sobre temas sexuales contrario a la información que compartió Jorge Carbajal en su programa de YouTube.

“No, absolutamente nada. El tema recurrente era de ellas. Obviamente ‘ay abuelita, el sapito’, habla uno en doble sentido, pero en realidad hablar de eso, te lo juro me da asco. Lo que dice esa gente es de terror. Si yo fuera una mamá que viera eso, que le estuvieran haciendo algún daño, sería la primera en saltar”, expresó.

Esta fue la primera vez que Verónica Castro habló públicamente al respecto y aunque negó rotundamente los señalamientos en su contra, sus declaraciones dividieron opiniones. Fue bajo este contexto que Gustavo Adolfo Infante la criticó porque, desde su perspectiva, no ofreció una entrevista, sino respondió preguntas que solo “limpiaron su imagen”.

Antes del escándalo Verónica Castro concedió una entrevista a Pati Chapoy desde su casa en Acapulco. (Foto: IG: @chapoypati)

“Debería de dar una entrevista, ¡entrevista!, no una lavada de imagen, no que le hagan una pregunta que ellos mismos se contesten y digan: ‘mentes maquiavélicas y malvadas’... digan nombres o que, les da frío, miedo o qué. Da una entrevista en serio”, declaró en una emisión de De Primera Mano.

De esta manera no solo puso en tela de juicio las declaraciones de Verónica Castro, también explotó contra sus colegas de Ventaneando porque no habrían realizado las preguntas pertinentes y solo habrían hecho algunas bastante cuidadas.

Foto: Cuartoscuro

Nadie le preguntó ¿por qué les preguntabas ‘están solas, no están tus papás, por qué chateas en las madrugadas’? porque los papás también tienen responsabilidad porque los teléfonos celulares no deberían tenerlos en las noches, pero que una señora de 70 años este hablando de cosas sexuales con niñas...

Fue así que Gustavo Adolfo Infante, respaldándose en su quehacer periodístico, lanzó una contundente pregunta para la actriz de Rosa Salvaje: “Nada más explícanos qué hacías hablando de sexo y del tamaño de los pen*s con niñas menores de edad, nada más platícanos”.

Hasta el momento, verónica Castro no ha hecho más declaraciones al respecto.

SEGUIR LEYENDO: