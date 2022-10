Montserrat Oliver contó cómo se encuentra Yolanda Andrade ante escándalo con Verónica Castro

Montserrat Oliver aseguró que no está enterada de la situación por la que atraviesa Verónica Castro (Foto: Instagram)

Luego de que el periodista Jorge Carbajal sacara a la luz hace algunas semanas fragmentos de videos donde se le ve a Verónica Castro platicando vía Zoom con un grupo de mujeres adolescentes, quienes serían fans de la veterana actriz, el hecho causó revuelo, pues según el también youtuber, Verónica sostuvo conversaciones “subidas de tono” y en doble sentido con las menores.

Tras escándalo, la protagonista de Los ricos también lloran negó las acusaciones y aseguró que nunca conversó sobre temas “para adultos” con las chicas, además contó que los padres de las adolescentes siempre estuvieron al tanto de los videochats, e incluso algunos estuvieron presentes en las sesiones que tuvieron lugar en 2020, durante el periodo de confinamiento ante la crisis sanitaria mundial.

Verónica acusó que especialmente una joven panameña de nombre Tiara estaría siendo manipulada por Yolanda Andrade para inculparla y manchar su imagen, esto luego de los encontronazos que la actriz de 70 años y la conductora de Montse & Joe han protagonizado.

Verónica acusó en redes sociales que Yolanda Andrade estaría detrás de su "campaña de desprestigio" (Fotos: Getty Images)

Ahora, Montserrat Oliver, gran amiga y ex pareja de Yolanda Andrade, habló del tema en un encuentro con la prensa: “Yo no quiero hablar de eso. No tengo nada que decir y no creo que sea verdad eso que están diciendo. Es un tema muy delicado. Yo no sé, se me hace un tema muy delicado, se me hace algo muy fuerte y muy feo por lo que está pasando la señora Verónica y no tengo nada de qué hablar porque yo no sé nada, no he visto ningún video, no tengo idea”, expresó la presentadora, quien pidió a los reporteros que no la vinculen con situaciones que no le incumben.

“A mí me da risa porque si alguien conoce a alguien ya te llevan de encuentro, o sea, cosas que hacen mis amigas, dicen ' tú también’. Yo ni qué, yo ni sabía, yo ni vela en el entierro, debemos de separar las cosas, ¿no? Yo digo que hay que separar las cosas, no porque alguien sea amiga o haya sido algo de alguien tiene que ver con todas las cosas que le suceden a esa persona”, añadió.

Cuando estalló el escándalo, Verónica pidió que Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante -quienes difundieron la noticia- le ofrecieran una disculpa (Foto: Instagram)

Asimismo, la conductora condenó la invasión a la privacidad que sufrió Verónica Castro, al difundirse los videos donde se le ve charlando con sus jóvenes admiradoras. “Es horrible y es también lo que hemos temido siempre la gente que estamos en la televisión ante las pantallas, por que al exponerte, a hacerlos felices desde sus casas, y que nos gusta mucho nuestra carrera, también expones sin querer al final toda tu vida, porque están ustedes (la prensa), hay gente ahora con las redes sociales...”.

Sobre cómo se encuentra su gran amiga tras el revuelo que la involucra a ella, pues incluso Pati Chapoy insinuó que Andrade estaría detrás de una supuesta campaña de desprestigio contra la actriz de Rosa Salvaje, Montserrat expresó:

“Yolanda está bien, yo he estado conviviendo con ella, trabajando con ella, la quiero mucho, es mi hermana y ella está bien, está siendo asediada también porque con todo lo que me dicen ustedes, que ahora con todo lo que pasa con la señora Verónica, la señalan a ella también. Y como les digo, hay que separar las cosas, no todo lo que pasa con una amiga tiene que ver contigo aunque sea tu amiga o no lo sea”.

Montserrat Oliver aseguró que Yolanda Andrade se encuentra bien ante la ola de acusaciones (Foto: Archivo)

Al ser cuestionada sobre el hecho de que Verónica conversó con menores de edad, Montserrat condenó el hecho:

“No se tocan a los menores de edad, no se tocan a los animales, no se tocan muchas cosas. Es un tema muy delicado, adultos consintiendo situaciones, sí, que cada quien haga lo que quiera, pero con menores de edad no se me hace, para nada, por Dios”, remató la también modelo.

