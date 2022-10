Lupita Jones defendió a Verónica Castro tras críticas a su físico y lamentó juicios a las mujeres por envejecer

(Fotos: Instagram)

En fechas recientes, algunas famosas de la farándula mexiana se han visto envueltas en polémica debido a las duras críticas que han recibido por su edad, tal es el caso de Paty Cantú o Véronica Castro. Ante esto, otros famosos no han dudado en salir en defensa de sus compañeras de industria.

Fue así que, en esta ocasión, Lupita Jones rompió el silencio y durante un encuentro con los medios transmitido por Venga la Alegría, la ex miss Universo arremetió contra aquellos haters de Castro y aseguró que la edad no era un motivo por el cual se debería avergonzar a las personas.

“El medio público es muy cruel con las mujeres, parece que es un pecado envejecer y a mí me encanta que Verónica Castro se proyecte y se presente coo es, con su edad, con el paso de los años que todos reflejamos siempre”, dijo.

Y es que, algo que llamó la atención de los usuarios en redes sociales recientemente fue que Véronica Castro ha posado con su cabello platinado debido a las canas que deja la edad. Esto desató múltiples reacciones, entre ellas, comentarios de odio hacia la apariencia de la famosa.

Es por esto que Lupita Jones aseguró que le enojaba en gran manera la cantidad de odio que deben soportar las mujeres en ocasiones.

“La verdad me molesta que a nosotras las mujeres se nos juzgue y se nos castigue por tener canas, arrugas, por subir de peso o de: ‘oye, ¿por qué estás vieja?’”, dijo.

Al ser cuestionada sobre si en algún momento se dejaría las canas al natural, Lupita no descartó la opción.

“Llegado el momento, yo creo que sí (me dejaría las canas) vengo de una familia que todos son de cabecita blanca”, señaló ante las cámaras de TV Azteca.

Pero ahí no paro la situación, ya que otros reporteros le cuestionaron a la ganadora de concursos de belleza si estaba dispuesta a someterse a otro tipos de procedimientos estéticos.

“No (he recosiderado la reconstrucción vaginal) no me hace falta, no creo que genere un cambio en mi percepción hacia mí ese tipo de intervenciones”, aclaró.

Cabe señalar que, aunque hay algunas celebridades que abogan por mostrar que la edad no es algo que les cause problema, hay otras artistas a las que les ha costado más trabajo lidiar con este tema. Tal es el caso de Maribel Guardia, quien a sus 63 años se esmera constantemente para continuar luciendo joven.

En un reciente encuentro con la prensa, la actriz fue cuestionada sobre su opinión acerca de esto y dejó claro que no está dispuesta a lucir su cabello al natural. Maribel, teñirse el cabello una vez aparece una cana, es primordial y así lo expresó en un encuentro con los medios de comunicación, y confesó: “Me deprimo si yo me veo una cana, ya de por sí que tengo”.

La también cantante es de armas tomar cuando se trata de algún tema que revele que ya pertenece al grupo de la tercera edad, pues cuando llega a ver que en su cabellera hay algún destello gris, lo primero que hace es correr a la estética: “En cuanto salen (las canas) digo, ‘no chicas, voy contra ustedes’. Al salón se ha dicho y si no, hasta me tiño yo sola el pelo”, añadió.

