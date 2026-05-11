Autoridades aclaran qué pasará con el skatepark demolido en San Antonio Abad

Maquinaria pesada trabaja en la demolición de un skatepark urbano en la Ciudad de México, con vallas y señalización del gobierno de la CDMX visibles al fondo, mostrando una intervención urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente demolición del skate park de San Antonio Abad ha detonado inquietud y movilización entre jóvenes y vecinos de la Ciudad de México, mientras el gobierno local enfrenta cuestionamientos sobre el futuro de este espacio emblemático para la cultura urbana.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el parque reducido a escombros y maquinaria trabajando, escenario que ha encendido la exigencia ciudadana por claridad respecto al uso posterior del terreno.

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El gobierno de la Ciudad de México ha informado que el skate park fue retirado para la construcción de un parque elevado, un proyecto vinculado a las obras planeadas para el Mundial 2026.

Qué pasará con el skatepark

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) confirmó que el skatepark de San Antonio Abad, recientemente demolido, será reconstruido en el mismo lugar donde se encontraba.

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Esta decisión responde a las inquietudes surgidas tras el inicio de obras sobre la Avenida San Antonio Abad, en el Barrio de San Antonio, como parte de la transformación de la Calzada de Tlalpan y la creación del llamado Parque Elevado.

En redes sociales han denunciado la demolición sin aviso de este espacio recreativo. (Facebook: Skate Places)

La intervención en el skatepark forma parte de una etapa esencial para avanzar en el proyecto de la Calzada Flotante, cuyo objetivo es mejorar la conectividad peatonal y la movilidad urbana en la zona. Las autoridades aseguraron que, al finalizar los trabajos, la ciudadanía contará nuevamente con un espacio deportivo adaptado a las necesidades actuales.

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La SOBSE informó que el proyecto ejecutivo ya considera la reposición de las áreas de práctica para quienes utilizan el skatepark, y que la integración con la nueva infraestructura urbana buscará que el sitio conserve su función pública. Además, el diseño renovado del espacio deportivo incluirá una optimización de la superficie, zonas ajardinadas, áreas de estancia y un sistema de iluminación actualizado para favorecer la seguridad de los usuarios.

Origen de la preocupación sobre el skate park

Desde hace semanas, usuarios de redes sociales —sobre todo jóvenes patinadores y vecinos de la alcaldía Tlalpan— han documentado la desaparición del skate park, que existía desde 2017 y era punto de encuentro para la comunidad. La demolición, realizada sin aviso previo, ha generado indignación y una oleada de comentarios que demandan información oficial.

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Fotografías y videos difundidos en Facebook y otras plataformas digitales muestran la destrucción del parque. Estas publicaciones han dado pie a la movilización social para exigir respuestas, especialmente porque la decisión parece centrada en adaptar la ciudad para visitantes internacionales, en el contexto del Mundial 2026, mientras persisten carencias en servicios y áreas verdes para los residentes.

OBRASCDMX

Acciones y compromisos del gobierno CDMX

La administración capitalina ha dado a conocer que la zona será destinada a un parque elevado, una obra alineada con los preparativos para el próximo torneo internacional de futbol.

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Para la comunidad skate, la supuesta transformación de la zona en un nuevo referente de espacio público genera más dudas que certezas, ya que no hay anuncio público sobre reubicar el skate park ni garantías de mantener su función para los patinadores.

El skate park original, inaugurado en 2017 gracias a la colaboración entre California Skateparks, Nike SB, autoridades locales y el Fideicomiso del Centro Histórico, permitió transformar una zona deteriorada en un referente del skate urbano nacional. La demolición marca el fin de un espacio que promovió el deporte, la convivencia y la integración juvenil.

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Según lo que circula en redes, se han identificado los siguientes pasos posteriores a la intervención:

Demolición de todas las rampas y estructuras

Retiro de escombros y limpieza del área

Arranque de obras relacionadas con la infraestructura elevadI

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