Maite Perroni, Anahí y Dulce María: así fueron las bodas de las RBD y sus impactantes vestidos

Maite Perroni se convirtió, el pasado sábado 9 de octubre, en la penúltima RBD que contrajo matrimonio -siendo Christopher Uckermann el único que no ha tenido planes de boda- con el productor de TV Azteca Andrés Tovar, después de un inició tormentoso por la ex relación de él con Claudia Martín, que tuvo su final feliz a lado de sus familiares y amigos más allegados en una ceremonia muy íntima que se celebró en Valle de Bravo.

Luego de dejar lucir en sus redes sociales su increíble y no tan tradicional vestido de novia, el interés del público por conocer todos los detalles sobre el evento más esperado en el mundo del espectáculo mexicano, también ha hecho recordar las uniones civiles y religiosas de sus ex compañeras de Rebelde, pues junto a Anahí y Dulce María marcaron más de una generación que ahora festeja sus realizaciones como mujeres después de conocerlas siendo unas adolescentes.

Maite Perroni y Andrés Tovar

Maite Perroni y Andrés Tovar se casaron en Valle de Bravo. (Foto: Twitter @spetimorebelde/ Maite Perroni Instagram)

Con tacones de gran altura, un velo amplio en la parte inferior, encaje y un un delicado ramo de orquídeas, la que fuera una de las favoritas de Televisa para protagonizar sus telenovelas de la década de los años 2010 sorprendió al mundo después de compartir lo que todo mundo ya esperaba, su boda.

La cantante dejó ver breves detalles del impactante, pero no tan tradicional, vestido de novia que uso , pues aunque la tendencia está ligada a colas largas o caídas con crinolina y rellenos que hagan un volumen muy grande en la parte inferior, la cantante prefirió algo más arriesgado, pues el descubierto de la parte inferior y un saco le dieron un toque peculiar a su look.

Algunos invitados a la boda de Maite Perroni. (Foto: Twitter @qgperronito)

“We did it !Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló”, escribió la artista en su cuenta de Instagram con las imágenes que por el momento existen, aún con la incógnita sobre si sus compañeras asistieron, o no.

Anahí y Manuel Velasco Coello

La primera, en cuanto a las chicas pues Christian Chávez y Alfonso Herrera ya habían dado el paso, en casarse fue la intérprete de Mia Colucci y lo hizo en uno de los momentos más controversiales del ámbito político y de los espectáculos: el regreso del PRI al poder en México y las parejas de televisión. Aunque el tiempo ha demostrado que lo suyo sí era amor -y no como lo visto con el ex presidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera- pues incluso ahora tiene dos hermosos hijos, Manuelito y Emiliano, su look dejó la vara muy alta para el resto.

La boda fue en Chiapas, México (Foto: Instagram/@anahi)

Su vestido fue diseñado por Benito Santos, el diseñador mexicano de las más grandes luminarias de México: “Yo le presenté algunas ideas y de ahí Anahí decidió, pero ella siempre tuvo la idea de que fueran manos chiapanecas las que ayudaran en los detalles de los bordados”, comentó Notimex años atrás. Aunque su valor no fue revelado, los detalles de pedrería, bordado y largos de telas de alta gama han dejado en claro que fue el más caro de los tres.

Dulce María y Paco Álvarez

Dulce María y Paco Álvarez ya tiene una hija (Foto: Instagram/dulcemaria)

La fabulosa actriz que recientemente se convirtió en mamá de la tierna María Paula, tuvo una boda muy a su estilo; con un look bohemio de la firma Pronovias, la cantante mexicana eligió un vestido que tenía aplicaciones de encaje con flores, mangas largas, escote en forma de corazón, una falda con tul y mucho volumen, a la que le sumó un larguísimo velo de novia y un diadema para darle mayor romanticismo al outfit.

