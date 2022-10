El impactante mensaje de Mane de la Parra a su ex novia Maite Perroni que podría demostrar que aún la ama (Fotos: Getty Images / Instagram/@maiteperroni)

A casi una semana de que Maite Perroni se convirtiera en la quinta RBD en contraer matrimonio, con el productor de TV Azteca, Andrés Tovar, las reacciones del mundo del espectáculo mexicano no paran, pues el que ya ha sido nombrado como el evento social del año ha implicado mucho en la vida de otros famosos, como las ex parejas de los ahora esposos.

Aunque todo ocurrió de manera muy rápida -ya que más de uno asegura que la cantante ya se encuentra embarazada-, el evento celebrado el pasado sábado 8 de octubre , a lado de sus familiares y amigos más allegados en una ceremonia muy íntima que se celebró en Valle de Bravo, no deja de dar de qué hablar, pues aunque la ex esposa del productor de Acércate a Rocío -talk show de Sánchez Azuara- ya habría dejado una indirecta en redes sociales, el actor Mane de la Parra, ex novio de ella, no anduvo “con medios tintes” y en la publicación de la rebelde le comentó un controversial mensaje.

“Que la vida te regrese todo el amor que nos has dado. Todo lo mejor para ustedes mi Mai #ElAmorNoSeDestruyeSoloSeTransforma”, escribió el intérprete de Televisa en la primera foto de confirmación de la boda que la cantante publicó en su cuenta de Instagram, la cual, por cierto, ya tiene más de 1.5 millones de likes.

Maite Perroni y Mane de la Parra ahora son grandes amigos (Foto: Instagram)

Las palabras del también cantante han enloquecido a los fans de ambos, que durante los primeros años de la década de los años 2010 los consideraban como una de las parejas favoritas de la farándula mexicana, pues con solo dos años de relación, incluso los visualizaban hasta casados y con hijos, algo que no sucedió pero que volvió a tomar relevancia por las interpretaciones que se le han dado a sus palabras.

Algunos han asegurado que se trata de los mejores deseos de un ex novio y actual amigo que sanamente si ha sabido superar las cosas y continuar con su vida sin la necesidad de omitir negativamente del toda a la cantante, mientras que muchos más piensan que Maite Perroni fue el gran amor de la vida de Mane de la Parra, por lo que su “El amor no se destruye, solo se transforma” fue una forma de decirle adiós a la persona que más amó.

Maite Perroni y Andrés Tovar se casaron en Valle de Bravo. (Foto: Twitter @spetimorebelde/ Maite Perroni Instagram)

“Pobre Mane, todos sabemos que Mai fue el amor de su vida, pero aún así que caballero”. “Este es un verdadero hombre que prefiere ver feliz a la persona que ama aunque no esté a su lado”. “Me dieron ganas de llorar, ojalá todos los ex fueran como Mane”. “La verdad es que todos sabemos que Mane amó intensamente a nuestra Mai, que bonito que puedan seguir siendo amigos y se lo demuestren sin importar el qué dirán”, escribieron fans en la respuesta.

Así fue el noviazgo entre Maite Perroni y Mane de la Parra

Aunque el romance de la pareja se dio a conocer durante un evento de MTV en el que aparecieron juntos desfilando por la alfombra roja y sorprendieron a todos por lo inesperado que había sido todo, la historia no tardó en ser descubierta ya que ellos mismos revelaron todos los detalles sobre cómo sucedió.

La relación solo duró 2 años (Foto: Televisa Espectáculos)

En el año 2010, Mane de la Parra y Maite Perroni se conocieron en una fiesta del productor Pedro Damián, quien dirigió la telenovela de Rebelde (2004), en la que ella debutó haciendo el querido y recordado personaje de Guadalupe Lupita Fernández, luego de haber concluido sus estudios en el CEA. Sin embargo para el 2012 todo terminó, rompiendo la ilusión de miles de fans que los veían más que comprometidos y desconociendo el motivo, generando aún más polémica.

