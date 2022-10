¿Golpe bajo a Televisa?: Anahí presumió foto con Ricardo Salinas Pliego y desató rumores de ir a TV Azteca

Anahí presumió foto con Ricardo Salinas Pliego (Fotos: Instagram/@anahi/@ricardosalinas)

La democratización de los medios de comunicación ha implicado grandes cambios y movimientos de talentos que décadas atrás jamás se hubieran pensado, pues el monopolio que Televisa tuvo en todo el siglo XX generó lazos, incluso legales y llamados popularmente como “contratos de exclusividad”, que ataron a grandes luminarias a la televisora, pese a que no siempre fueron protegidas de otros famosos que trabajaban ahí o programas que se hacían.

Por eso, una nueva foto publicada por Anahí en sus redes sociales ha paralizada la farándula mexicana, pues aunque inició su vida profesional con tan solo dos años en Chiquilladas dentro de la Fábrica de Sueños, la RBD se dejó ver disfrutando de un agradable rato a lado de nada más que Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, la históricamente competencia del Canal de las Estrellas.

Abrazada de María Laura Medina, esposa del magnate empresario quien también los acompañaba, la cantante se mostró sonriente e incluso dedicó un emotivo mensaje que ha levantado diversas sospechas en redes sociales sobre su posible ingreso a la televisora, siendo este uno de los golpes más bajos para Televisa, pues Anahí es una de las estrellas nacionales e internacionales más importantes que tenía la empresa de telecomunicaciones.

Anahí, Ricardo Salinas Pliego y María Laura Medina (Foto: Instagram)

“Grandes amigos y enormes seres humanos. Que maravilla coincidir en esta vida. Aprenderles y gozar juntos”, escribió la protagonista de Rebelde (2004) en la imagen publicada en su insta storie, luego de lograr recuperar su cuenta de Instagram que fue víctima de un hackeo que casi la hace perder sus casi 10 millones de seguidores.

Tras la pública muestra de una gran relación entre la RBD y el fundador y presidente de Grupo Salinas, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues también recientemente se hizo viral su ingreso a una nueva agencia de talentos, llamada Epik Talent, que rápidamente la catalogó en su portal web como uno de sus principales atractivos pero bajo la profesión y descripción de “actriz” y no de cantante como en los últimos años se ha desempeñado, por lo que eso ha incrementado las teorías de su regreso a la televisión.

“¿No es mi casa aquí?”: los malos tratos en Televisa hacia Anahí

La RBD con "Rebelde" y "Dos Hogares" se consagró como una de las actrices favoritas de la televisora (Foto: Televisa)

En el año 2013 Anahí se convertía en la primera dama de Chiapas al formalizar su relación con el ahora Senador al Congreso de la Unión de México, Manuel Velasco Coello. Dos años más tarde contrajo nupcias con él y a la par lanzó su último trabajo discográfico hasta la fecha, Inesperado. Al siguiente año, y sin dar algún tipo de promoción extensa al disco, quedó embarazada de su primer hijo, Manuel; 3 años después tendría a Emiliano, el más pequeño de su familia.

El año pasado, en entrevista con Daniel Habif, dejó en claro que mientras realizaba la telenovela Dos Hogares quería renunciar a Televisa:

“Muchas veces a mí me tocaba defenderme de los mismos programas de la empresa en la que yo trabajaba, entonces eso era de ‘¿cómo, pero no es mi casa aquí?’. Creo que tengo ganas de darme una oportunidad en todos los sentidos, también a mi corazón de tener un poquito más de paz, de no estar tan expuesta porque estoy necesitando ayuda; esta bien pedir ayuda ¿sabes?”, expresó de manera asombrada.

El tema sería "Déjame Vivir" (Foto: Instagram/@anahi)

Lo que sí es una realidad es que la RBD está apunto de estrenar una nueva colaboración musical y será con una de las leyendas más grandes de la música en español: Juan Gabriel. Aunque no hay fecha oficial de lanzamiento, se sabe que ya fue grabado el video y el dueto se realizó cuando el Divo de Juárez aún estaba vivo.

