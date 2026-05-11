Cuáles fueron las seis canciones sorpresa que BTS cantó en sus tres conciertos en México

BTS cerró con éxito sus tres conciertos en México. (OCESA K-pop)

La serie de tres conciertos de BTS en la Ciudad de México dejó momentos inolvidables y emociones a flor de piel en el Estadio GNP Seguros.

Cada noche, la expectativa por conocer las canciones sorpresa elegidas por el grupo surcoreano mantuvo en vilo a más de 60 mil asistentes por fecha y al ARMY en todo el país. La banda cumplió el ritual del ARIRANG Tour y, entre guiños a la cultura mexicana, nostalgia por sus inicios y una promesa de volver, regaló a sus fans seis temas únicos e irrepetibles para la historia del fandom nacional.

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Una fiesta anticipada: ambiente, cultura mexicana y ARMY en acción

(IG/@uarmyhope)

Desde muchas horas antes de cada concierto, los alrededores del Estadio GNP Seguros se convirtieron en un mar de luces moradas, freebies, pancartas y abrazos. Miles de fans llegaron desde todos los puntos del país y del extranjero con la esperanza de ver a los siete integrantes.

Las gradas y explanada vibraron con la anticipación y la creatividad: carteles en español y coreano, mensajes de bienvenida y pedidos de canciones sorpresa se alzaron en manos de fans de todas las edades—niñas, adultas mayores, familias, grupos de amigos y hasta hombres que llegaban por primera vez a un show de K-pop.

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El diseño circular del escenario, las pasarelas radiales y el uso de pantallas gigantes permitieron que todos los asistentes pudieran ver de cerca a los integrantes y sentirse parte del espectáculo en todo momento.

Los 10 momentos más memorables del primer concierto de BTS en México. (Anayeli Tapia/Infobae)

Afuera, cientos de fans sin boleto se reunieron para escuchar el concierto, intercambiar freebies y sincronizar sus lightsticks, en medio de una ola de denuncias de hace meses sobre revendedores y el sistema Ticketmaster.

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Cada noche, un viaje distinto: del debut a la nostalgia y la cultura mexicana

Desde la primera noche del 7 de mayo hasta la última este domingo 10 de mayo, la atmósfera fue de euforia total. RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook también rindieron homenaje a México en diversos momentos, como sus atuendos con la leyenda “Mexico City”, los guantes con colores de la bandera mexicana de J-Hope; discursos en español, bailarines portando máscaras de luchadores, Jin usando la chaqueta del Místico, luchador mexicano; y V comiendo banderilla o algodón de azúcar y más.

Durante “Body to Body”, uno de los momentos más emotivos de los tres conciertos fue cuando el ARMY mexicano entonó el “Arirang”, la canción tradicional coreana, junto a BTS; así como el recorrido de BTS durante “IDOL”, cuando los integrantes bajaron del escenario principal y, al ritmo de la instrumental extendida, recorrieron los alrededores del estadio.

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Las seis canciones sorpresa de BTS en México

(Ocesa K-pop)

El encore fue siempre uno de los momentos más esperados de las tres noches.

En la primera noche, BTS eligió “Boy in Luv” y “So What”, dos temas icónicos que el público mexicano llevaba años esperando escuchar en vivo. La reacción fue instantánea: gritos, lágrimas y una ovación que sacudió el estadio.

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La segunda fecha, el 9 de mayo, fue un homenaje a los orígenes de la banda: “We Are Bulletproof Pt.2” y “Just One Day”. La primera transportó al ARMY al debut de BTS en 2013, mientras la segunda ofreció un respiro melódico y lleno de nostalgia, recordando las primeras etapas de la relación entre BTS y sus seguidores.

El cierre del tour, el 10 de mayo, fue aún más especial. BTS eligió “Airplane Pt.2”, tema que menciona directamente a la Ciudad de México y al mariachi, y “Spring Day”, una de las canciones más queridas del fandom global y la primera que BTS repitió como sorpresa en toda la gira, con lo que fans de otros países que aún siguen en la lista para vivir un concierto de los surcoreanos guardan esperanzas de escuchar un tema que ya haya sido tocado.

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(Ocesa K-pop)

Además, los integrantes recordaron que “Spring Day” fue la canción con la que se despidieron de México en su última visita grupal hace casi una década, durante KCON 2017.

Suga, en el último concierto, incluso preguntó si existía un estadio más grande en México para la próxima gira, prometiendo regresar en el 2027.

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La promesa de volver, la complicidad en cada discurso y la historia escrita en tres noches confirman que la espera de nueve años valió la pena: BTS y el ARMY mexicano vivieron juntos un capítulo irrepetible lleno de música, cultura y esperanza de reencuentro.