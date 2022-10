Livia Brito aseguró que ya ganó la demanda pese a las pruebas en su contra

Livia Brito continúa negando haber golpeado al paparazzi (Foto: Getty Images)

La actriz cubana, Livia Brito ha estado envuelta en una fuerte polémica desde hace meses cuando se enfrentó a problemas legales con un fotógrafo que la retrató a ella y a su pareja sin su consentimiento.

En una reciente entrevista con varios medios de comunicación, Livia Brito negó haber agredido al paparazzi Ernesto Zepeda cuando se encontraba en su viaje en Cancún, sin embargo, existen videos y fotos en los que se comprobarían las agresiones.

“Yo no lo golpeé amor y no te voy a contestar eso porque eso es un tema legal que ya se ganó el tema penal y ganamos nosotros porque pues es una imagen mía, es mi derecho”, dijo la actriz.

Y es que todo comenzó en 2020 cuando Livia Brito y Mariano Martínez se encontraban de vacaciones en dicha playa y fue ahí cuando supuestamente el fotográfo se vio agredido por la pareja.

De acuerdo con Ernesto Zepeda, ambos le robaron su equipo de trabajo y además le golpearon la cara, es por ello que el paparazzi decidió actuar en su contra por la vía legal.

Desde que la polémica se viralizó hasta el día de hoy, Livia Brito ha dicho que no atacó al periodista y por esa razón se ha suscitado una pelea legal entre ambos, aunque según la actriz, todo ha terminado y ella comentó no arrepentirse.

“Pero por qué me voy a arrepentir, no te voy a contestar porque es que hacen unas preguntas ustedes chicos que de verdad...”.

De igual forma, señaló que se siente atacada por algunos medios de comunicación y que por ello se ha limitado a responderle a la prensa.

“Me atacan muchísimo y yo digo entonces que caso tiene que me pare y que de entrevistas, si siempre me pare o no hablan mal y de verdad me linchan, para qué si siempre voy a ser la mala del cuento”, sentenció.

Cabe señalar que luego sus “malas” contestaciones a los medios, algunos destacaron que ya no le iban a interrogar y delante de cámaras Livia se lo recordó a los reporteros: “Y ustedes dijeron que ya no me iban a entrevistar, ¿por qué están aquí?”.

Asimismo, habló sobre la demanda que le interpusieron a su novio y mencionó que el paparazzi que fue agredido por ella solo la demandó para conseguir dinero.

“Pues lo está checando el abogado pero lo que quieren es dinero, como lo quería también el paparazzi una base de un millón de pesos”, dijo.

Livia Brito no pudo quedarse callada ante tantos cuestionamientos sobre sus actitudes frente a la prensa y aseveró que ella nunca ha tratado mal a los reporteros, pero que eso es diferente a que se roben su imagen.

“Pues yo no los he tratado nunca mal, pero cuando a mí me roban la imagen o se la roban a cualquiera es lucro. A veces ustedes hacen preguntas que no corresponden y que yo no quiero contestar”, argumentó.

Livia Brito prohibió que le tomen fotos (Foto: Getty Images)

Y es que hace a penas un mes, la cubana amenazó a aquellos periodistas que se atrevieran a tomarle fotos sin su consentimiento, todo esto a raíz del problema que tuvo con Ernesto Zepeda.

A principios de septiembre, Livia iba saliendo de un juzgado y fue cuando le dijo a los reporteros que la esperaban que no podían tomar fotos y videos de su persona sin previa autorización.

“No importa donde yo esté si tú captas voz, sonido, imagen en movimiento o imagen fija y la publicas con fines de lucro o simplemente por captar la imagen estás cometiendo una infracción” dijo Livia tras leer el Artículo 18 de la Ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada.

SEGUIR LEYENDO: