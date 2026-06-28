México

Atacan a balazos el autobús del cantante Memo Garza en Puebla: un miembro de la agrupación resultó herido

La unidad circulaba sobre la autopista México-Orizaba cuando fue agredida por sujetos armados

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Memo Garza, exvocalista de La Adictiva
Memo Garza y su agrupación musical se dirigían hacia Chiapas luego de que finalizaron una presentación en Tlaxcala. Foto: Facebook / Memo Garza

El autobús en el que se trasladaba la agrupación musical de Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, fue atacado a balazos cuando circulaban sobre la autopista México-Orizaba en el estado de Puebla durante la madrugada de este domingo.

Los hechos se registraron a la altura del puente de Xonacatepec, cuando regresaban de un concierto ofrecido en la Feria de San Pablo del Monte, en Tlaxcala, la noche del sábado, y se preparaban para su presentación en Chiapas este 28 de junio.

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Reportes extraoficiales refieren que la agresión ocurrió cuando un grupo de sujetos armados los interceptó y disparó en contra de la unidad como parte de un presunto intento de asalto, por lo que el chofer y los músicos decidieron no detener la marcha para solicitar ayuda más adelante.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, detalló que los ocupantes les refirieron que el autobús habría sufrido al menos dos detonaciones -presuntamente de arma de fuego-, por lo que continuaron su marcha y se desviaron hacia la colonia Del Valle, en la capital, para solicitar auxilio.

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Imágenes compartidas en redes sociales muestran el frente del autobús de Memo Garza, en el que se observan al menos dos impactos de lo que serían disparos de arma de fuego.

Un miembro de la agrupación resultó herido

Ataque autobús de Memo Garza en Puebla
Foto: Redes sociales

La SSC detalló que tras el reporte de lo sucedido, paramédicos de la Dirección de Protección Civil Municipal brindaron atención prehospitalaria a un miembro de la agrupación, quien actualmente se reporta estable y fue trasladado a un hospital para su valoración médica, aunque no detalló la lesión que sufrió.

Además, explicó que el sitio en el que se registró la agresión pertenece a jurisdicción federal, pero fue a su ingreso a territorio municipal que la Policía de la Ciudad de Puebla activó los protocolos de atención a víctimas y brindó acompañamiento y resguardo a los integrantes de la agrupación.

Infobae México consultó con la Fiscalía del Estado de Puebla sobre el hecho, la cual solo informó que se encontraban investigando los hechos ocurridos sobre la autopista México-Orizaba.

De acuerdo con Quadratín Puebla, la agresión se cometió en contra de los miembros de la agrupación de Memo Garza, ya que el vocalista habría permanecido en Tlaxcala tras concluir la presentación que ofrecieron, pero los músicos y el personal de producción sí habría iniciado el viaje hacia Jiquipilas, Chiapas.

El medio refirió que la agresión armada causó lesiones a Alberto Mora Luna, segunda voz de Memo Garza, a quien las autoridades reportaron como estable.

Hasta el momento el cantante Memo Garza no se ha pronunciado sobre la agresión armada en contra del autobús que utiliza tanto él como su agrupación musical para los traslados.

No es el primer hecho violento que sufren: en abril de 2025 su autobús volcó en Durango

Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, vivió momentos de angustia luego de que el autobús en el que viajaba junto a su equipo sufriera una volcadura el pasado 9 de abril en la carretera Durango-Mazatlán.
Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, vivió momentos de angustia luego de que el autobús en el que viajaba junto a su equipo sufriera una volcadura el pasado 9 de abril en la carretera Durango-Mazatlán. (Foto: @memogarzaoficial, Instagram / @juannavarromx, X)

*Información en desarrollo...

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