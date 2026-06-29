El senador Gerardo Fernández Noroña critica el registro de Somos México como partido

Gerardo Fernández Noroña escribió en X que “la misma intriga” rodea el registro de la organización Somos México. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Gerardo Fernández Noroña , el senador de Morena, publicó este 28 de junio un mensaje tras el registro de la organización Somos México como partido.

“La misma intriga. Son una pieza más de la derecha, ni siquiera se dan cuenta que se pulverizan”, afirmó Fernández Noroña en su cuenta de X.

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Somos México celebra su registro y perfila una ruta opositora rumbo a 2027

El INE aprobó el registro de Somos México y el partido iniciará actividades oficiales el próximo 1 de julio. (Archivo Infobae)

Somos México celebró este domingo 28 de junio en el Monumento a la Revolución su registro como partido político nacional y perfiló la ruta con la que buscará llegar a las elecciones de 2027 como una fuerza opositora a Morena, entre consignas de “¡Fuera Morena!” y la promesa de abrir candidaturas a sectores sociales y jóvenes.

El nuevo partido podrá competir por primera vez en los comicios federales de 2027, iniciará actividades de manera oficial el 1 de julio de 2026 y entrará a un escenario de ocho fuerzas políticas nacionales, luego de que el INE aprobó su registro el pasado 25 de junio. Junto con Somos México también fue avalado Construyendo Sociedades de Paz, identificado como PAZ, y ambos accederán a financiamiento público.

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Cientos de simpatizantes acudieron al acto de celebración, donde se escucharon también consignas de “¡Sí se pudo!”. La organización surgió del movimiento ciudadano conocido como Marea Rosa.

El partido apartará 20% de candidaturas para causas sociales

Somos México destinará una tercera parte de sus candidaturas a personas menores de 35 años, según su dirigencia nacional. (Crédito: Somos México)

Uno de los anuncios centrales lo hizo el dirigente nacional Guadalupe Acosta Naranjo, quien dijo que 20% de las candidaturas de mayoría relativa y de representación proporcional será reservado para madres buscadoras, personas defensoras de derechos humanos, ecologistas, jóvenes, campesinos, transportistas, pescadores y otros activistas.

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Acosta sostuvo que la intención es llevar al Congreso perfiles ligados a causas ciudadanas y no solo a las estructuras tradicionales de los partidos. También informó que una tercera parte de las candidaturas se destinará a personas menores de 35 años.

De acuerdo con lo expuesto por su dirigencia, el objetivo es disputar espacio frente a Morena y sus aliados, pero también competir por votantes que hoy se identifican con PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

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El dirigente añadió que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional no serán candidatos por el solo hecho de ocupar un cargo interno. Explicó que, si hay varios aspirantes para una postulación, la definición se hará mediante procesos de votación abiertos a la ciudadanía para evitar designaciones directas de las dirigencias.

Somos México impugnará la orden del INE sobre su nombre y logotipo

Somos México impugnará ante el Tribunal Electoral la orden del INE para modificar su nombre y logotipo por el uso de la palabra “México”. (Archivo Infobae)

Durante la celebración, la dirigencia también cuestionó la resolución del Instituto Nacional Electoral que le ordena modificar el nombre y parte de su identidad gráfica por el uso de la palabra “México”. Acosta Naranjo anunció que acudirán al Tribunal Electoral para impugnar esa decisión y defender tanto el nombre como el emblema del partido.

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El líder partidista argumentó que hay antecedentes de fuerzas políticas que han usado el nombre del país, como el Partido Verde Ecologista de México y Fuerza por México. Por eso calificó la medida como incongruente.

Somos México es encabezado por Acosta Naranjo y Cecilia Soto. Su primer Consejo Nacional está previsto para el próximo 25 de julio, fecha en la que definirá la construcción de su proyecto de país.

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En el acto en el Monumento a la Revolución, los asistentes también colocaron una ofrenda floral al pie del monumento en honor a Francisco I. Madero. Ahí reiteraron que el nuevo partido buscará construir una alternativa política rumbo a las próximas elecciones.

Somos México y PAZ, los dos nuevos institutos políticos tendrán, en conjunto, acceso a 84.3 millones de pesos durante el segundo semestre de 2026. La decisión se tomó en una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, donde la autoridad electoral revisó afiliaciones, asambleas, estatutos, informes financieros y documentación legal de las cuatro organizaciones que buscaban el registro nacional.

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