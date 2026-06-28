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Alfredo Adame revela una imagen del pasado con Mary Paz Banquells y provoca especulaciones

La instantánea revive el historial de acusaciones entre ambos, el pleito que estalla en 2005 y el conflicto con sus tres hijos

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(Instagram/@alfredoadame.goldenboy)
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Una imagen antigua publicada en redes sociales ha reavivado el interés por la relación entre Alfredo Adame y Mary Paz Banquells.

La fotografía, difundida por el propio actor en su cuenta de Instagram, muestra a la pareja durante una etapa anterior en su vida, cuando aún formaban un matrimonio.

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El gesto ha generado una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

El matrimonio entre ambos llegó a su fin en 2017, luego de años marcados por acusaciones cruzadas de maltrato, infidelidad y manipulación.

La separación no logró calmar los ánimos: tanto Adame como Banquells han hecho declaraciones públicas en las que relatan sus versiones sobre los motivos de la ruptura y el distanciamiento familiar.

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Rumores y reacciones tras la publicación de la foto

(Instagram/@alfredoadame.goldenboy)
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La reciente publicación de la imagen no incluyó ningún mensaje o explicación.

Esta ausencia de contexto ha dado pie a que usuarios en redes sociales interpreten la acción como un posible gesto de reconciliación.

Aunque muchos descartan un regreso sentimental, consideran que ambos habrían optado por dialogar, quizás en beneficio de sus hijos en común.

Algunos comentarios sugieren que este podría ser un primer paso hacia una mejor relación familiar.

Otros especulan que el ganador de ‘La granja VIP’ estaría dispuesto a acercarse nuevamente a sus hijos varones, con quienes se encuentra distanciado desde hace tiempo. Hasta ahora, ni el actor ni su exesposa han respondido a las preguntas o rumores que circulan en internet.

En síntesis, la difusión de esta fotografía inédita ha provocado que resurjan versiones sobre una posible reconciliación entre Alfredo Adame y Mary Paz Banquells, aunque ninguno de los dos ha confirmado o negado tal posibilidad.

El hecho ha sido interpretado por muchos como una señal de que podrían estar dispuestos a dejar atrás viejos conflictos, especialmente por el bienestar de la familia.

El origen del conflicto y el distanciamiento familiar

El matrimonio entre Adame y Banquells comenzó a inicios de los años noventa, tras conocerse durante las grabaciones de una telenovela. En los primeros años, la pareja proyectaba una imagen de felicidad y estabilidad. Todo cambió en 2005, cuando Mary Paz y sus hijos hicieron públicas acusaciones de violencia psicológica por parte del actor.

El proceso de divorcio, que se formalizó en 2017, estuvo marcado por declaraciones severas de ambas partes. Alfredo Adame ha sostenido que su exesposa manipuló a sus hijos para alejarlos de él, y la acusó de apropiarse de documentos y objetos de valor durante la separación. Por su parte, los hijos han afirmado que el actor era agresivo y que maltrataba a su madre.

Relación con los hijos y versiones encontradas

Durante los últimos años, Alfredo Adame ha mantenido una relación distante con sus hijos varones, Diego, Alejandro y Sebastián.

El actor ha declarado que no desea contacto con ellos y solo reconoce a su hija Vanessa, nacida de otra relación. Según su versión, el distanciamiento fue producto de la influencia de Mary Paz Banquells.

En cambio, los hijos han coincidido en que la ruptura se debió al trato agresivo de su padre.

Sebastián, en particular, ha señalado que el actor lo rechazó tras conocer su orientación sexual, y que incluso lo reprendía por hablar del tema en público. Adame ha negado estas afirmaciones y ha asegurado que apoyó a su hijo tras conocer la noticia.

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