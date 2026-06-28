Pumas Femenil rompe el mercado con dos fichajes de talla internacional

El cuadro universitario anunció los fichajes de Andrea Pereira y Leghanne Robe para la próxima temporada. (Luz Coello/ Infobae México)

Pumas Femenil ha sido uno de los equipos más activos durante la temporada baja con el objetivo de superar lo hecho el semestre pasado, donde fracasaron al quedar fuera de la liguilla

En busca de dar el siguiente paso, el club apostó por reforzar su plantel con la incorporación de dos jugadoras con experiencia en el futbol europeo: Leghanne Robe y Andrea Pereira, quienes también ya conocen lo que es la Liga Mx Femenil.

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Refuerzos de lujo en Pumas Femenil

Andrea Pereira llega a reforzar a Pumas Femenil para la próxima temporada. (Instagram: Pumas Mx Femenil)

Andrea Pereira, defensa central española, es una de las futbolistas con mayor trayectoria internacional que ha llegado a la Liga MX Femenil. Formada en el Espanyol de Barcelona, donde debutó en la Primera División y fue capitana, Pereira dio el salto al Atlético de Madrid y posteriormente al Barcelona.

Con ambos equipos fue campeona de liga y, en el caso del club blaugrana, levantó trofeos de Copa de la Reina, Supercopa y la UEFA Women’s Champions League, consolidándose como referente en la zaga y sumando experiencia en los máximos escenarios europeos.

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En 2022, Pereira aterrizó en México para vestir la camiseta del América Femenil, donde de inmediato se convirtió en líder defensiva y pieza clave en la obtención del título de liga.

Su calidad, liderazgo y capacidad para organizar la defensa la llevaron a fichar por Pachuca Femenil en 2024, donde mantuvo un alto nivel competitivo y las ayudó a conseguir el primer campeonato de su historia.

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Pereira es reconocida por su lectura táctica, fortaleza en el juego aéreo, salida limpia desde el fondo y temple en momentos de presión, además de su experiencia con la selección absoluta de España.

Leghanne Robe es nuevo refuerzo de Pumas Femenil. (Pumas Mx Femenil)

Por su parte, Leighanne Robe llega a la Liga MX Femenil tras una sólida carrera en Inglaterra y una etapa reciente en Arabia Saudita. Nacida en Cambridge, Robe se formó en las fuerzas básicas del Arsenal y debutó profesionalmente con Watford.

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Más tarde, defendió los colores de Millwall y, sobre todo, de Liverpool, donde disputó cinco temporadas en la Women’s Super League y se consolidó como titular indiscutible, logrando el campeonato de la FA Championship en 2022 y sumando más de 70 partidos oficiales.

En 2023, dio el salto al futbol saudí con Al Ittihad, donde su liderazgo y regularidad volvieron a destacar.

Para el torneo pasado, Robe reforzó a Cruz Azul convirtiéndose en la primera inglesa en la historia de la Liga MX Femenil.

Su perfil es el de una defensora fuerte, con buena lectura de juego, liderazgo dentro y fuera del campo y una notable capacidad para distribuir el balón desde la zaga, tanto en corto como en largo.

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Con estas incorporaciones, Pumas Femenil apuesta por sumar jerarquía y experiencia internacional en su plantel, buscando dar ese salto de calidad que le permita pelear por los primeros planos del campeonato.

Pumas Femenil busca retomar el protagonismo

Marcelo Frigério le dio a Pumas el mejor torneo de su historia. (Cortesía Pumas MX)

Después de haber firmado el mejor torneo de su historia en el Clausura 2025, Pumas Femenil no ha logrado sostener ese nivel en las últimas dos campañas.

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El equipo encontró una identidad clara bajo la dirección de Marcelo Frigeirio, pero diversos problemas de vestidor y una larga lista de lesiones han frenado su crecimiento. Incluso en aquel torneo histórico, el conjunto universitario se quedó en los cuartos de final, sin poder dar el salto a las semifinales.

La falta de continuidad, tanto en el plantel como en el cuerpo técnico, ha sido uno de los principales obstáculos para consolidar un proyecto ganador.

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Las ausencias por lesión y los cambios internos afectaron el rendimiento colectivo, provocando que los resultados no reflejaran el potencial mostrado en etapas previas.

Ahora, con la llegada de Roberto Medina al banquillo, Pumas apuesta por la experiencia de un entrenador que ya sabe lo que es ganar títulos en la Liga MX Femenil con Tigres.

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La directiva busca que Medina logre ese paso pendiente hacia las semifinales y, por fin, inspire al equipo a escribir una nueva página en la historia del club, consolidando un proyecto ambicioso y competitivo.