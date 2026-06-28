MasterChef 24/7: quién sale eliminado hoy domingo 28 de junio

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El ambiente en MasterChef 24/7 está más tenso que nunca: la gala de eliminación de este domingo ha puesto bajo presión a los diez concursantes que portan el mandil negro.

Todos ellos se enfrentan a la posibilidad real de abandonar la competencia, ya que ninguno cuenta con inmunidad y la decisión final puede recaer tanto en el público como en los jueces.

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La dinámica de expulsión en esta edición ha dejado claro que cualquier error puede costar caro.

Esta vez, la audiencia tiene un papel determinante: puede salvar a uno de los nominados antes de que los chefs Zahie, Poncho y Herrera tomen la decisión definitiva. Para quienes buscan saber cómo influir en el resultado de la noche, el proceso de votación es sencillo y rápido, pero con horario limitado.

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Rumores sobre quién será el eliminado

En los días previos, surgieron especulaciones sobre posibles salidas, especialmente por el bajo desempeño de algunos participantes durante las clases y retos recientes.

Entre los rumores destaca la situación de Daniela y Julio, quienes comenzaron la semana como nominados directos a la eliminación.

La incertidumbre aumenta porque la lista de nominados es amplia y las alianzas o diferencias dentro de la casa pueden influir en el resultado.

El público se pregunta quién será el séptimo eliminado y las redes sociales han servido como termómetro de las preferencias de la audiencia.

Las conversaciones giran en torno a posibles estrategias, errores en las cocinas y percepciones sobre quién merece quedarse un ciclo más.

Pasos para votar y hora límite

El voto popular adquiere un protagonismo especial este domingo. Para participar, los seguidores deben ingresar a la página oficial de MasterChef y utilizar la pestaña de votación.

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Cada usuario puede emitir hasta 10 votos, que puede asignar a uno o repartir entre varios concursantes. Una vez finalizado este ciclo, existe la posibilidad de obtener otros 10 votos adicionales para continuar apoyando a los favoritos.

La ventana de votación está sujeta a la transmisión del programa.

La conductora Claudia Lizaldi anunciará en vivo el cierre del proceso; a partir de ese momento, ya no se recibirán más participaciones. Por lo tanto, es fundamental estar atentos al programa, cuya emisión comienza a las 20:00 horas (centro de México).

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Cualquier persona interesada en apoyar a los participantes debe considerar que solo se contabilizan los votos realizados antes del aviso oficial. Esta modalidad busca que la audiencia esté involucrada activamente y sienta el peso real de su decisión en la competencia.

Lista de nominados al reto de expulsión

Los concursantes que portan el mandil negro y están en riesgo de eliminación esta semana son:

Daniela

Julio

Ismael

Nora

Emmanuel

Luis

Flor

Camila

Diego

Ramahá

En esta edición, tanto los errores en los retos como el desempeño en las clases pueden colocar a cualquier cocinero en la cuerda floja. Además, dos de ellos, Daniela y Julio, llegaron a esta instancia tras un bajo rendimiento destacado por los jueces.

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La lista de nominados coincide en todos los reportes consultados, lo que refuerza la expectativa sobre una noche impredecible y llena de tensión.

De qué trata el reto de expulsión

El reto de expulsión de este domingo exige a los nominados preparar un platillo que convenza tanto al jurado como a la audiencia, demostrando por qué merecen permanecer en la competencia. La presión es máxima, ya que un solo error puede determinar el destino de cualquiera de los participantes en riesgo.

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En este formato, los cocineros deben mostrar creatividad, técnica y capacidad para manejar el estrés, ya que están conscientes de que la decisión del público puede cambiar el rumbo del programa en cuestión de minutos. El objetivo es claro: impresionar y asegurar un lugar en la siguiente semana.

La noche de eliminación en MasterChef 24/7 representa mucho más que una simple competencia culinaria. Para los nominados, es la oportunidad de consolidarse o despedirse de la cocina más famosa de México, dependiendo tanto de su empeño como del respaldo de quienes los siguen desde casa.

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