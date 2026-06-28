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MasterChef 24/7: quién sale eliminado hoy domingo 28 de junio

Los fans tendrán hora límite para salvar a su favorito

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Diez personas con mandiles negros cocinan en estaciones alineadas de una cocina profesional, con el logo anaranjado de MasterChef México en la pared del fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El ambiente en MasterChef 24/7 está más tenso que nunca: la gala de eliminación de este domingo ha puesto bajo presión a los diez concursantes que portan el mandil negro.

Todos ellos se enfrentan a la posibilidad real de abandonar la competencia, ya que ninguno cuenta con inmunidad y la decisión final puede recaer tanto en el público como en los jueces.

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La dinámica de expulsión en esta edición ha dejado claro que cualquier error puede costar caro.

Esta vez, la audiencia tiene un papel determinante: puede salvar a uno de los nominados antes de que los chefs Zahie, Poncho y Herrera tomen la decisión definitiva. Para quienes buscan saber cómo influir en el resultado de la noche, el proceso de votación es sencillo y rápido, pero con horario limitado.

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Rumores sobre quién será el eliminado

En los días previos, surgieron especulaciones sobre posibles salidas, especialmente por el bajo desempeño de algunos participantes durante las clases y retos recientes.

Entre los rumores destaca la situación de Daniela y Julio, quienes comenzaron la semana como nominados directos a la eliminación.

La incertidumbre aumenta porque la lista de nominados es amplia y las alianzas o diferencias dentro de la casa pueden influir en el resultado.

El público se pregunta quién será el séptimo eliminado y las redes sociales han servido como termómetro de las preferencias de la audiencia.

Las conversaciones giran en torno a posibles estrategias, errores en las cocinas y percepciones sobre quién merece quedarse un ciclo más.

Pasos para votar y hora límite

El voto popular adquiere un protagonismo especial este domingo. Para participar, los seguidores deben ingresar a la página oficial de MasterChef y utilizar la pestaña de votación.

Cada usuario puede emitir hasta 10 votos, que puede asignar a uno o repartir entre varios concursantes. Una vez finalizado este ciclo, existe la posibilidad de obtener otros 10 votos adicionales para continuar apoyando a los favoritos.

La ventana de votación está sujeta a la transmisión del programa.

La conductora Claudia Lizaldi anunciará en vivo el cierre del proceso; a partir de ese momento, ya no se recibirán más participaciones. Por lo tanto, es fundamental estar atentos al programa, cuya emisión comienza a las 20:00 horas (centro de México).

Cualquier persona interesada en apoyar a los participantes debe considerar que solo se contabilizan los votos realizados antes del aviso oficial. Esta modalidad busca que la audiencia esté involucrada activamente y sienta el peso real de su decisión en la competencia.

Lista de nominados al reto de expulsión

Los concursantes que portan el mandil negro y están en riesgo de eliminación esta semana son:

  • Daniela
  • Julio
  • Ismael
  • Nora
  • Emmanuel
  • Luis
  • Flor
  • Camila
  • Diego
  • Ramahá

En esta edición, tanto los errores en los retos como el desempeño en las clases pueden colocar a cualquier cocinero en la cuerda floja. Además, dos de ellos, Daniela y Julio, llegaron a esta instancia tras un bajo rendimiento destacado por los jueces.

La lista de nominados coincide en todos los reportes consultados, lo que refuerza la expectativa sobre una noche impredecible y llena de tensión.

De qué trata el reto de expulsión

El reto de expulsión de este domingo exige a los nominados preparar un platillo que convenza tanto al jurado como a la audiencia, demostrando por qué merecen permanecer en la competencia. La presión es máxima, ya que un solo error puede determinar el destino de cualquiera de los participantes en riesgo.

En este formato, los cocineros deben mostrar creatividad, técnica y capacidad para manejar el estrés, ya que están conscientes de que la decisión del público puede cambiar el rumbo del programa en cuestión de minutos. El objetivo es claro: impresionar y asegurar un lugar en la siguiente semana.

La noche de eliminación en MasterChef 24/7 representa mucho más que una simple competencia culinaria. Para los nominados, es la oportunidad de consolidarse o despedirse de la cocina más famosa de México, dependiendo tanto de su empeño como del respaldo de quienes los siguen desde casa.

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