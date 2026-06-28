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Julio Ibáñez festeja la eliminación de Sudáfrica en el Mundial luego de su detención: “Se les borró la sonrisa”

El periodista de TUDN no ignoró que Canadá dejó fuera a los “Bafana, Bafana” en la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026

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Los mexicanos ya están muy cerca de regresar con sus familias luego de más de dos meses en cautiverio.
Los mexicanos ya están muy cerca de regresar con sus familias luego de más de dos meses en cautiverio. (Captura de Video FB Julio Ibáñez)

Terminó el sueño mundialista para Sudáfrica, los Bafana Bafana perdieron de último momento ante Canadá y con ello concluyeron su participación en la Copa Mundial 2026. La selección africana deberá hacer maletas para regresar a su país luego ser vencidos en la ronda de dieciseisavos, y quien festejó este triunfo de los canadienses fue Julio Ibáñez.

El periodista de TUDN se alegró por la eliminatoria de Sudáfrica, y es que luego de afrontar una detención y encarcelamiento por supuestos delitos de espionaje, el reportero de Televisa compartió en sus redes sociales un mensaje en el que expresó su alegría por ver eliminados a los sudafricanos.

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A través de su cuenta oficial de X, el Profe Ibáñez aseguró que la “venganza terminó” por todo lo que pasó en la cárcel de Sudáfrica, fueron casi dos meses que el comunicador y su camarógrafo Dani García que estuvieron bajo arresto y afrontaron un proceso legal para salir del país.

El comunicador detalló que espera que la Selección Mexicana pueda 'vengarlo' en esta inauguración. (Luz Coello | (Infobae México)

Por ello, en cuanto eliminaron a Sudáfrica, el periodista de TUDN publicó lo siguiente y recordó que un ciudadano se “burló” de su situación antes de ingresar a las instalaciones policiales:

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“Se les borró la sonrisaaaaaaa. Adiós bafana bafana!! La venganza terminó! Contexto de la foto el día que nos agarraron llegando a la estación de policía a este bro se le hizo chistoso sacarse una selfie con nosotros”

Caso Julio Ibáñez: qué pasó y por qué detuvieron al periodista de TUDN

La embajadora de Sudáfrica en México, Beryl Rose Sisulu, sostuvo que el arresto del periodista Julio Ibáñez y de su productor en Johannesburgo por volar un dron en una zona restringida responde a la aplicación regular de la ley local y no debería afectar la relación bilateral ni el turismo mexicano hacia ese país.

La diplomática afirmó que este tipo de episodios son aislados y los ubicó dentro de una lógica internacional: cualquier extranjero que incumple normas en otro país enfrenta consecuencias legales. También pidió no exagerar el efecto del caso sobre la imagen sudafricana ante visitantes mexicanos.

El mensaje de Julio "El Profe" Ibáñez tras la eliminación de Sudáfrica del Mundial 2026 (X/ @julioiba)
El mensaje de Julio "El Profe" Ibáñez tras la eliminación de Sudáfrica del Mundial 2026 (X/ @julioiba)

El Profe Ibáñez y su productor Danny García fueron detenidos en Johannesburgo acusados de violar las reglas locales sobre el uso de drones. Ambos pasaron varios meses bajo prisión domiciliaria mientras esperaban juicio.

Sisulu aseguró que, durante ese periodo, los dos comunicadores estuvieron acompañados y recibieron atención de la embajada mexicana en Sudáfrica. La representación diplomática, dijo, los visitó de manera regular y se cercioró de su bienestar mientras avanzaba su situación legal.

El sentimiento de venganza de Julio Ibáñez

A días de que empezara el Mundial 2026, el periodista Julio Ibáñez dijo que espera una goleada de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural, una revancha simbólica después del proceso legal que lo mantuvo detenido y luego bajo restricciones en ese país durante más de dos meses.

La frase que detonó la reacción del reportero fue directa: “Les vamos a meter cinco”. La dijo ya de regreso en México, en declaraciones a TUDN, cuando habló del debut del Tri ante los Bafana Bafana.

Faitelson criticó a la SRE por no ayudar a Julio "El Profe" Ibáñez por su problema legal en Sudáfrica (IG/ @julioiba)
El sentimiento de venganza de Julio Ibáñez (IG/ @julioiba)

La situación comenzó cuando Julio Ibáñez y el camarógrafo Daniel García realizaban trabajos vinculados con la cobertura previa al Mundial 2026. Ambos generaban contenido sobre la selección sudafricana cuando autoridades locales los detuvieron por usar un dron en una zona considerada sensible.

Después de la detención, los dos comunicadores pasaron semanas privados de la libertad. Más tarde quedaron sujetos a restricciones legales que les impidieron salir de Sudáfrica mientras avanzaban las investigaciones.

De acuerdo con lo relatado por los propios periodistas en entrevistas posteriores, el periodo de encierro estuvo marcado por condiciones difíciles dentro del sistema penitenciario y por la incertidumbre sobre la fecha en que podrían regresar a México. Ambos coincidieron en que fue la experiencia más dura que han vivido en el terreno profesional y personal.

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