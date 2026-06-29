Estas son las dos bebidas que todos podemos tomar y que Harvard recomienda consumir para reducir el riesgo de demencia

Los autores hallan que la versión con cafeína ofrece la asociación más favorable para preservar capacidades mentales, aunque aclaran que funciona mejor junto con ejercicio, buena alimentación y descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demencia senil es uno de los problemas cognitivos que más suelen afectar en la vejez y es cada vez más común su aparición debido a diversos factores ambientales.

Es por eso que es importante tener pequeños hábitos que nos ayuden a prevenir su aparición de manera sencilla, tal como lo puede ser incluir dos sencillas bebidas en tu vida cotidiana.

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Y es que un estudio reciente de la Harvard T.H. Chan School of Public Health y el Mass General Brigham revela que el consumo moderado de café y té con cafeína se asocia con una mejor preservación de las capacidades cognitivas y un menor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas.

Los hallazgos sugieren que incorporar estas bebidas a la rutina diaria podría ser una medida sencilla para cuidar la salud cerebral a largo plazo, tal como te contamos a continuación.

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La investigación observa mejor desempeño en pruebas cognitivas y menor reporte de deterioro subjetivo de la memoria en quienes toman café o té con cafeína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de tomar té y café para prevenir la demencia según Harvard

Según un estudio dirigido por investigadores de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, Mass General Brigham y el Broad Institute de MIT y Harvard, el consumo moderado de café o té con cafeína se asocia con un menor riesgo de desarrollar demencia y con una mejor preservación de las capacidades cognitivas a largo plazo.

Los beneficios observados en el estudio incluyen:

Una reducción de hasta 18% en el riesgo de demencia en personas que consumen 2 a 3 tazas de café con cafeína o 1 a 2 tazas de té al día.

Mejor desempeño en pruebas cognitivas y menor reporte de deterioro subjetivo de la memoria.

El beneficio aplica tanto en personas sin antecedentes familiares como en aquellas con predisposición genética a la demencia.

El efecto protector no se observó en quienes consumen café descafeinado, lo que sugiere que la cafeína puede ser un factor relevante.

Los compuestos presentes en el café y el té, como polifenoles y cafeína, podrían ayudar a reducir la inflamación y el daño celular, ambos asociados con el deterioro cognitivo.

El estudio, publicado en JAMA, analizó datos de más de 130,000 participantes durante varias décadas y encontró que los efectos positivos se mantienen incluso con un consumo moderado, sin mayores beneficios al aumentar las cantidades más allá del rango recomendado.

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Los autores subrayan que el café o el té pueden ser solo una parte de un enfoque integral para la prevención de la demencia, que debe incluir dieta, ejercicio, descanso y otros hábitos saludables.

El estudio no identifica un efecto protector con el café descafeinado, lo que apunta a la cafeína como un factor relevante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo y cuánto té y café se recomienda tomar para reducir el riesgo de demencia, según Harvard

De acuerdo con el estudio encabezado por la Harvard las recomendaciones para reducir el riesgo de demencia son:

Café con cafeína: 2 a 3 tazas al día.

Té con cafeína: 1 a 2 tazas al día.

Estas cantidades se asocian con un menor riesgo de desarrollar demencia y con mejor conservación de las capacidades cognitivas en el tiempo.

El beneficio se mantiene tanto en personas sin predisposición genética como en aquellas con riesgo elevado.

Detalles clave del consumo:

El estudio reporta que el café y el té deben ser con cafeína, ya que el café descafeinado no mostró los mismos efectos protectores.

No se observaron beneficios adicionales al consumir más de las cantidades recomendadas.

El consumo debe integrarse como parte de un estilo de vida saludable (alimentación balanceada, ejercicio regular y buen descanso).