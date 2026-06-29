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Estas son las dos bebidas que todos podemos tomar y que Harvard recomienda consumir para reducir el riesgo de demencia

La demencia senil figura entre los problemas cognitivos más frecuentes en la vejez y su aparición se vuelve más común por factores ambientales

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Mujer adulta mayor con trenzas, blusa floral y rebozo, sosteniendo una taza humeante. Sobre una mesa de madera, un frasco con hojas secas y un jarro de barro.
Los autores hallan que la versión con cafeína ofrece la asociación más favorable para preservar capacidades mentales, aunque aclaran que funciona mejor junto con ejercicio, buena alimentación y descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demencia senil es uno de los problemas cognitivos que más suelen afectar en la vejez y es cada vez más común su aparición debido a diversos factores ambientales.

Es por eso que es importante tener pequeños hábitos que nos ayuden a prevenir su aparición de manera sencilla, tal como lo puede ser incluir dos sencillas bebidas en tu vida cotidiana.

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Y es que un estudio reciente de la Harvard T.H. Chan School of Public Health y el Mass General Brigham revela que el consumo moderado de café y té con cafeína se asocia con una mejor preservación de las capacidades cognitivas y un menor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas.

Los hallazgos sugieren que incorporar estas bebidas a la rutina diaria podría ser una medida sencilla para cuidar la salud cerebral a largo plazo, tal como te contamos a continuación.

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Perfil de una persona mayor mirando una ventana. Una imagen translúcida del cerebro, con puntos brillantes en varias áreas, se superpone a su cabeza.
La investigación observa mejor desempeño en pruebas cognitivas y menor reporte de deterioro subjetivo de la memoria en quienes toman café o té con cafeína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de tomar té y café para prevenir la demencia según Harvard

Según un estudio dirigido por investigadores de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, Mass General Brigham y el Broad Institute de MIT y Harvard, el consumo moderado de café o té con cafeína se asocia con un menor riesgo de desarrollar demencia y con una mejor preservación de las capacidades cognitivas a largo plazo.

Los beneficios observados en el estudio incluyen:

  • Una reducción de hasta 18% en el riesgo de demencia en personas que consumen 2 a 3 tazas de café con cafeína o 1 a 2 tazas de té al día.
  • Mejor desempeño en pruebas cognitivas y menor reporte de deterioro subjetivo de la memoria.
  • El beneficio aplica tanto en personas sin antecedentes familiares como en aquellas con predisposición genética a la demencia.
  • El efecto protector no se observó en quienes consumen café descafeinado, lo que sugiere que la cafeína puede ser un factor relevante.
  • Los compuestos presentes en el café y el té, como polifenoles y cafeína, podrían ayudar a reducir la inflamación y el daño celular, ambos asociados con el deterioro cognitivo.

El estudio, publicado en JAMA, analizó datos de más de 130,000 participantes durante varias décadas y encontró que los efectos positivos se mantienen incluso con un consumo moderado, sin mayores beneficios al aumentar las cantidades más allá del rango recomendado.

Los autores subrayan que el café o el té pueden ser solo una parte de un enfoque integral para la prevención de la demencia, que debe incluir dieta, ejercicio, descanso y otros hábitos saludables.

Una persona introduce una bolsa de té en una taza de vidrio con té caliente, sobre una mesa con un plato con cruasanes, una cesta y una planta.
El estudio no identifica un efecto protector con el café descafeinado, lo que apunta a la cafeína como un factor relevante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo y cuánto té y café se recomienda tomar para reducir el riesgo de demencia, según Harvard

De acuerdo con el estudio encabezado por la Harvard las recomendaciones para reducir el riesgo de demencia son:

  • Café con cafeína: 2 a 3 tazas al día.
  • Té con cafeína: 1 a 2 tazas al día.

Estas cantidades se asocian con un menor riesgo de desarrollar demencia y con mejor conservación de las capacidades cognitivas en el tiempo.

El beneficio se mantiene tanto en personas sin predisposición genética como en aquellas con riesgo elevado.

Detalles clave del consumo:

  • El estudio reporta que el café y el té deben ser con cafeína, ya que el café descafeinado no mostró los mismos efectos protectores.
  • No se observaron beneficios adicionales al consumir más de las cantidades recomendadas.
  • El consumo debe integrarse como parte de un estilo de vida saludable (alimentación balanceada, ejercicio regular y buen descanso).

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