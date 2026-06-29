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Selección de Irán agradece a México tras quedar fuera del Mundial 2026

Veinte días en la frontera marcaron el vínculo con los habitantes locales y abrieron la puerta a nuevas relaciones entre ambos países

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Selección de Irán agradece a México tras quedar fuera del Mundial 2026 (REUTERS/Victor Medina)
Selección de Irán agradece a México tras quedar fuera del Mundial 2026 (REUTERS/Victor Medina)

La despedida de Irán del Mundial 2026 llegó con un mensaje para México y Tijuana, ciudad donde la delegación pasó 20 días tras las restricciones de viaje que enfrentó en Estados Unidos. La selección asiática terminó tercera del Grupo G con tres puntos y quedó fuera de los 16avos de Final.

La selección iraní cerró su participación con un agradecimiento a la afición mexicana por el respaldo recibido durante su estancia en Tijuana, Baja California. En videos difundidos en redes sociales, integrantes del equipo destacaron el trato recibido en la ciudad fronteriza durante un torneo marcado por tensiones políticas, restricciones de viaje y complicaciones logísticas.

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La eliminación de Irán se definió en los últimos minutos. Aunque todavía tenía opciones de avanzar como uno de los mejores terceros, el empate entre Argelia y Australia en la última jugada acabó con sus posibilidades.

Durante la Copa del Mundo, Irán empató 0-0 con Bélgica, 2-2 con Nueva Zelanda y 1-1 con Egipto. Con esos resultados cerró en el tercer puesto del Grupo G con tres puntos.

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Irán agradece hospitalidad en México durante el Mundial 2026

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Iran Training - Centro Xoloitzcuintle, Tijuana, Mexico - June 16, 2026 Iran players during training REUTERS/Victor Medina
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Iran Training - Centro Xoloitzcuintle, Tijuana, Mexico - June 16, 2026 Iran players during training REUTERS/Victor Medina

En su mensaje de despedida, la delegación agradeció el acompañamiento de la afición local. “Les agradecemos tanto por el amor que nos dieron, sufrimos por sus vecinos del norte muchas injusticias pero nos hemos sentido acompañados por ustedes. Nuestro país también es su segunda casa y están las puertas abiertas para ustedes porque los queremos mucho. Lo de esta Copa del Mundo va a ser histórico en nuestras relaciones. Tuvimos esperanzas hasta último momento y nos vamos con la cabeza en alto”.

De acuerdo con la dirección técnica iraní, su vuelo saldrá el lunes 29 de junio a las 18:00 horas (hora local).

La estancia de Irán en Tijuana

La escuadra iraní llegó a la ciudad el 7 de junio y se instaló en el Hotel Marriott. También utilizó el Estadio Caliente, casa de los Xolos de Tijuana, como sede de entrenamiento.

La permanencia en la frontera mexicana se extendió por 20 días. La delegación se refugió en Tijuana por las tensiones bélicas y políticas con Estados Unidos, que incluyeron la negativa de visas para parte del personal de apoyo.

Durante su estancia, aficionados de Tijuana se acercaron al hotel para pedir autógrafos, tomarse fotografías y mostrar apoyo al plantel. Con el paso de los días, el dispositivo de seguridad se relajó (REUTERS/Victor Medina)
Durante su estancia, aficionados de Tijuana se acercaron al hotel para pedir autógrafos, tomarse fotografías y mostrar apoyo al plantel. Con el paso de los días, el dispositivo de seguridad se relajó (REUTERS/Victor Medina)

En sus primeros dos encuentros, disputados en Los Ángeles, el equipo solo pudo viajar un día antes. Después de cada partido tuvo que regresar a México.

Más adelante, las autoridades estadounidenses flexibilizaron algunas medidas. Eso permitió que Irán viajara a Seattle dos días antes del duelo ante Egipto.

El respaldo en la ciudad fronteriza

Durante su estancia, aficionados de Tijuana se acercaron al hotel para pedir autógrafos, tomarse fotografías y mostrar apoyo al plantel. Con el paso de los días, el dispositivo de seguridad se relajó.

Tras confirmarse la eliminación, habitantes de Tijuana acudieron otra vez al Marriott para despedir a la selección. En respuesta, la delegación agradeció los gestos y atenciones recibidos durante su paso por la ciudad.

Abolfazl Pasandideh, embajador de la República Islámica de Irán en México, destacó la recepción que tuvo el equipo. “Esta anfitriona y esta calidez que hemos recibido por parte de Tijuana nunca la vamos a olvidar. Nuestra selección, nuestros jugadores, se van a ir de Tijuana con un recuerdo muy bueno de todos ustedes”, expresó ante la prensa.

Hedayat Mombeni, secretario general de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, afirmó que la delegación enfrentó varios tipos de “injusticia” por parte del “país vecino norte” (REUTERS/Lisi Niesner)
Hedayat Mombeni, secretario general de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, afirmó que la delegación enfrentó varios tipos de “injusticia” por parte del “país vecino norte” (REUTERS/Lisi Niesner)

El diplomático también reiteró la disposición de su país para recibir a visitantes mexicanos. “Nuestro país es su segunda casa y los recibimos con mucho amor”, añadió por medio de un traductor.

Restricciones durante el torneo

Fuera de la cancha, el equipo también señaló obstáculos durante el torneo. El entrenador Amir Ghalenoei y sus jugadores mencionaron problemas de traslado, visas negadas y la obligación de salir de Estados Unidos de forma inmediata después de sus partidos.

Hedayat Mombeni, secretario general de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, afirmó que la delegación enfrentó varios tipos de “injusticia” por parte del “país vecino norte”.

Mombeni sostuvo que la estancia en Tijuana dejó una huella más allá del resultado deportivo. “Pero debido a nuestra estancia acá en Tijuana, este mundial para nosotros va a ser algo que va a hacer historia en Irán. La gente de Tijuana, el pueblo de Tijuana, nos dio mucho sentido positivo y esperemos que haya alguna relación bilateral entre Irán y México en asuntos deportivos, y especialmente con Tijuana”.

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