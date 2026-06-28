¿Por qué se aplazará la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

Canelo Álvarez peleará contra Mbilli el próximo 12 de septiembre por el campeonato mundial del CMB (@canelo/Instagram)

La pelea por el título de peso supermediano del CMB entre el ex campeón mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli cambiará de fecha. El combate, originalmente previsto para este 12 de septiembre, ahora se podría realizarse a finales de octubre en Riad.

De acuerdo con información difundida por Mike Coppinger de The Ring, este ajuste integra la función al calendario de la llamada Temporada de Riad, que reúne varios eventos deportivos internacionales en Arabia Saudita.

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“Última hora: La pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título de peso supermediano del CMB ha sido pospuesta y ahora tendrá lugar a finales de octubre en Riad, según ha sabido Mike Coppinger de The Ring. La pelea estaba originalmente programada para el 12 de septiembre. Ahora, forma parte del creciente calendario de la Temporada de Riad”.

Dos hombres se miran fijamente en el desierto de Giza, con las majestuosas pirámides como telón de fondo bajo la luz dorada del amanecer. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

¿Por qué se aplazará la pelea entre Canelo y Mbilli?

La modificación en el calendario del combate entre Saúl Álvarez y Christian Mbilli ha generado interrogantes entre aficionados y analistas. Hasta el momento, no existen motivos oficiales divulgados sobre la reprogramación de la fecha. Los organizadores en Arabia Saudita han mantenido reserva sobre las causas puntuales del ajuste, lo que ha alimentado las especulaciones.

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(Captura de video / @ringmagazine)

Medios especializados coinciden en que la decisión estaría vinculada a una estrategia de largo plazo: la intención de extender la temporada de boxeo en Riad y reforzar el atractivo internacional de la ciudad como sede de grandes eventos deportivos. Esta maniobra permitiría a los promotores optimizar la exposición mediática y atraer nuevas audiencias, consolidando a la capital saudí como un epicentro del boxeo mundial.

Récord de Canelo e Mbilli

Mbilli, actual monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sostiene una racha de 29 victorias, de las cuales 24 han sido por nocaut y cinco por decisión de los jueces. Su único tropiezo parcial fue el empate ante Lester Martínez en 2025, un resultado que no ha opacado su ascenso en la categoría ni su reputación como pegador.

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Aseguran que Canelo Álvarez ya está "viejo" para seguir boxeando (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En la otra esquina, Álvarez se presenta con un historial que abarca 68 combates profesionales. Ha conseguido 63 triunfos, con 39 definiciones por la vía rápida y 24 por decisión. Sus únicas derrotas han ocurrido ante rivales de primer nivel: Floyd Mayweather en 2013, Dmitry Bivol en 2022 y Terence Crawford en 2025.

Saúl regresará a la actividad boxística tras haber perdido su campeonato indiscutido ante Terence Crawford y ser operado del codo, lo que postergó su regreso en mayo.

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