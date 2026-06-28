México

Desaparecen dos trabajadores de CFE en los límites de Puebla e Hidalgo

La Comisión Federal de Electricidad informó que colabora con las autoridades en la búsqueda de los dos hombres

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Trabajadores de la CFE desaparecidos Puebla-Hidalgo
Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla

Dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron reportados como desaparecidos luego de salir del municipio de Huauchinango, en Puebla, alrededor de las 6:30 de la mañana del viernes 26 de junio.

Uno de ellos fue identificado como Marco Antonio Sarmiento García, de 60 años de edad, quien vestía uniforme de la CFE de electricidad y botas de color café. El segundo hombre es Adolfo López Saldaña, de 40 años, quien vestía un pantalón azul, camisa blanca y zapatos negros al momento de su desaparición.

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De acuerdo con reportes, ambos viajaban en dos vehículos: una camioneta Totoya color gris y una camioneta oficial oficial Chevrolet Silverado blanco de doble cabina.

Tras horas de no saber sobre su paradero, las dos camionetas de los hombres fueron localizadas abandonadas en La Mesa de Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo, por lo que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

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¿Qué se sabe de los trabajadores desaparecidos?

Trabajador de la CFE desaparecido
Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo

De acuerdo con los reportes, ambos trabajadores se dirigían a un punto de la autopista 132D, en México-Tuxpan, donde tenían asignada una labor sobre el tendido de cableado eléctrico, pero la última vez que se les vio fue en el municipio de Acaxochitlán, en Hidalgo.

Adolfo López Saldaña, uno de los trabajadores, es identificado por ser de tez morena, complexión robusta, cabello ondulado de color negro. Mide 1.64 m y no cuenta con señas particulares, de acuerdo con su ficha de búsqueda.

Por su parte, Marco Antonio Sarmiento García es de tez morena clara, complexión regular, cabello lacio y corto de color café oscuro, ojos café claro y de estatura 1.64 m. Como seña particular, cuenta con tatuajes en ambos brazos, aunque no se precisó de qué tipo.

Este sábado, familiares de los trabajadores encabezaron una protesta para exigir a las autoridades agilizar la búsqueda de los hombres para localizarlos con vida.

La movilización se realizó frente a las instalaciones regionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), donde los manifestantes exigieron a las autoridades acelerar las labores.

CFE informó que colaboran con las autoridades en la búsqueda de los trabajadores

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Este domingo, a dos días de la desaparición de los trabajadores, la Comisión Federal de Electricidad informó que se mantiene colaborando con las autoridades correspondientes, además de que se mantienen en comunicación permanente con las familias para brindar el apoyo necesario.

“Tenemos un compromiso con nuestras y nuestros trabajadores: daremos total seguimiento a este evento, refrendando nuestra responsabilidad con la integridad de quienes conforman y son el motor de la Comisión Federal de Electricidad”, detalló en redes sociales.

Un hecho similar ocurrió en San Luis Potosí: siete electricistas desaparecieron en Matehuala

Siete electricistas fueron reportados como desaparecidos tras perder contacto con sus familiares el sábado 21 de marzo de 2026, luego de que concluyeron su jornada laboral en Matehuala, San Luis Potosí.

Los trabajadores, originarios de Cárdenas, habían salido desde el 16 de marzo para realizar labores en distintos puntos de la entidad. La última comunicación conocida ocurrió la mañana de ese sábado, cuando avisaron que ya iban de regreso por la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 8. Después de ese mensaje, sus teléfonos dejaron de responder.

Localizan a siete electricistas desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí
Foto: Gobierno de Matehuala

Los siete trabajadores tenían entre 20 y 30 años y se dedicaban a obras de construcción y trabajos de electricidad para una empresa particular subcontratada por la Comisión Federal de Electricidad.

La búsqueda movilizó a 520 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil Estatal, además de agentes de la policía estatal, vehículos en tierra y aeronaves.

Cinco días después de ser reportados como desaparecidos, los siete trabajadores fueron localizados con vida el 23 de marzo en el mismo municipio de San Luis Potosí.

De acuerdo con información brindada por autoridades y las propias víctimas, los siete trabajadores se dirigían a cumplir con una jornada laboral, pero fueron interceptados por hombres armados que los obligaron a subir a una camioneta y los trasladaron a una casa de seguridad, donde permanecieron con los ojos vendados y atados durante más de 48 horas.

Desaparición siete electricistas en Matehuala, San Luis Potosí
Foto: Gobierno Matehuala

Tras su localización, uno de los afectados relató a medios de comunicación que los habrían interceptado “para reclutamiento”, ya que posiblemente los necesitaban para trabajar con ellos en electricidad, pero fue tras la difusión del caso que decidieron liberarlos y los abandonaron en inmediaciones del libramiento de Matehuala.

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