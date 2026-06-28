Carlos Ballarta y Abelito dan voz en la nueva aventura ‘Minions y Monstruos‘, una carta de amor a Hollywood

Los Minions regresan a la pantalla grande con una aventura que promete conquistar tanto a niños como a adultos. Minions y Monstruos, la nueva entrega de la exitosa franquicia animada, llegará a los cines el próximo miércoles 1 de julio, con una historia que mezcla el humor característico de estos personajes con un homenaje a los monstruos clásicos del cine.

Para la versión en español, la producción reunió a dos figuras del entretenimiento mexicano: el comediante Carlos Ballarta, quien presta su voz al robot alienígena Dort, y el influencer Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, quien debuta en el doblaje interpretando al adorable Goomi.

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En entrevista, ambos compartieron cómo construyeron a sus personajes, qué tanto se identifican con ellos y por qué consideran que esta película es mucho más que una simple comedia infantil.

Dort y su singular forma de ver el mundo

Con especiales de stand up como "Furia Ñera" y "Falso Profeta", además de su actual gira "Naco Ladino", Carlos Ballarta se ha consolidado como uno de los comediantes más importantes de México.

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Pero de hecho, Ballarta viene del doblaje, pues fue su principal profesión antes de comenzar a tomar el micrófono. Con una carrera de más de 10 años, ha participado en distintas producciones animadas y realizado apariciones en cine y televisión.

Sin embargo, el comediante considera que interpretar a un personaje no depende de parecerse a él.

“No creo que necesites compartir mucho con el personaje que te vaya a tocar. Como cualquier trabajo actoral, tienes que trabajar con las emociones que tienes guardadas y sacarlas cuando el guion lo pida”, explicó.

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Aunque aclaró que no es un requisito, reconoció que encontrar similitudes puede hacer que una interpretación resulte más natural.

En el caso de Dort, un robot extraterrestre que observa por primera vez el comportamiento de los seres humanos, Ballarta encontró una conexión inmediata con el tipo de humor que ha construido durante años.

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“Siento que comparto mucho este tema de venir al mundo y preguntarse por qué los humanos hacemos cosas tan raras. Mi comedia muchas veces consiste en decir: ‘¿Ya se dieron cuenta de esto?’. Ahí encontré el punto en común con Dort”, comentó.

De TikTok al doblaje de Goomi

Para Abel Sáenz, conocido por millones de seguidores como Abelito, Minions y Monstruos representa un paso importante en una carrera que ha crecido rápidamente durante los últimos años.

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El creador de contenido alcanzó gran popularidad tras participar en el reality Par de Ideotas, encabezado por Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez. Posteriormente se integró a La Casa de los Famosos México 2025, donde amplió todavía más su presencia entre el público. Actualmente también forma parte del programa Entre Compas, uno de los espacios digitales dedicados a la cobertura del Mundial 2026.

Ahora, su incursión en el doblaje llega de la mano de Goomi, un pequeño monstruo con el que, asegura, comparte más de una característica.

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“Tuve la fortuna de tener un personaje con el que me identifico. Goomi es muy chistoso, muy tierno, más chiquito que los Minions... ¡pero también es un desastre!”, dijo entre risas.

Abelito reconoció que el proyecto representó un desafío importante por tratarse de una de las franquicias animadas más exitosas del cine, aunque aseguró que disfrutó cada sesión de grabación.

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“Fue un reto personal muy bonito. Estamos hablando de una saga muy querida por el público y entregamos el corazón. Si a la gente le gusta, claro que me gustaría seguir haciendo doblaje”, afirmó.

Un homenaje al cine detrás del humor de los Minions

Aunque Minions y Monstruos está pensada como una película familiar, Carlos Ballarta considera que también es un homenaje al origen del cine fantástico.

El comediante destacó que la historia recupera referencias a personajes emblemáticos como Frankenstein, el Hombre Lobo y otras criaturas que marcaron las primeras décadas del cine de terror, algo que, en su opinión, hará disfrutar especialmente a los cinéfilos.

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“Se me hace muy bonita porque toca una parte desde el principio del cine y hace muy lógica la transición hacia los monstruos. A fin de cuentas están Frankenstein, el Hombre Lobo y todos estos monstruos del cine de antes”, explicó.

Ballarta también celebró la participación del cineasta argentino Andy Muschietti, director de películas como It y The Flash, quien forma parte del elenco de voces de la versión en español.

“Se me hace muy chido que una película como Minions haga esta carta de amor al cine”, añadió.

El desafío de la comedia infantil

Aunque lleva años haciendo reír a públicos adultos con su humor irreverente, Ballarta reconoce que la comedia infantil sigue siendo uno de los terrenos más difíciles para cualquier comediante.

El standupero confesó que, hasta ahora, sus mejores maestros han sido sus propios hijos.

“El entrenamiento que tengo es cuando hago reír a mis hijos. Es el único entrenamiento que he tenido para hacer comedia infantil”, señaló.

Lejos de considerar que ya domina ese tipo de humor, aseguró que todavía busca aprender más sobre el género y espera que proyectos como Minions y Monstruos le permitan seguir desarrollando nuevas herramientas como actor de doblaje.

“Es algo que me interesa aprender y espero tener muchos acercamientos con la comedia infantil para seguir creciendo”, concluyó.

¿Cuándo se estrena Minions y Monstruos?

La nueva película de los Minions llegará a los cines mexicanos el próximo miércoles 1 de julio.

Además de reunir el humor que ha convertido a la franquicia en un fenómeno mundial, la cinta incorpora referencias al cine clásico de monstruos y un elenco de doblaje encabezado por Carlos Ballarta y Abelito, quienes coincidieron en que el público encontrará una historia divertida, entrañable y hecha con mucho corazón para toda la familia.