Para qué sirve hervir cáscaras de limón, romero y albahaca

Hervir cáscaras de limón, romero y albahaca es una práctica común en hogares mexicanos por tradición y practicidad.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Hervir cáscaras de limón, romero y albahaca es una práctica común en hogares mexicanos que combina tradición y practicidad.

Esta mezcla natural no solo aporta un aroma fresco al ambiente, sino que también es valorada por sus posibles efectos relajantes y digestivos cuando se consume como infusión.

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Incorporar estos ingredientes en la rutina diaria ofrece una alternativa sencilla para aprovechar sus propiedades y mejorar tanto el bienestar personal como el entorno del hogar.

La mezcla de cáscaras de limón, romero y albahaca funciona como aromatizante natural para eliminar malos olores en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los desconocidos beneficios que tiene para el hogar el hervir cáscaras de limón, romero y albahaca

Hervir cáscaras de limón, romero y albahaca se utiliza principalmente para preparar una infusión aromática con posibles beneficios tradicionales y domésticos:

Aromatizante natural: La mezcla desprende un aroma fresco y agradable, útil para eliminar malos olores en el hogar.

Bebida herbal: Consumida como infusión, se le atribuyen propiedades digestivas, relajantes y antioxidantes, aunque la evidencia científica es limitada.

Descongestionante suave: El vapor de esta mezcla puede ayudar a aliviar la congestión nasal de manera natural.

Repelente casero: El aroma puede funcionar como repelente leve de insectos en interiores.

No hay evidencia científica sólida que respalde efectos medicinales contundentes, pero su uso es común en remedios caseros y para mejorar el ambiente en casa. Si se ingiere como té, se recomienda hacerlo con moderación.

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Una olla de acero inoxidable con cáscaras de limón, romero y hojas de albahaca hierve sobre una estufa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hervir cáscaras de limón, romero y albahaca para obtener sus beneficios

Para preparar una infusión de cáscaras de limón, romero y albahaca y aprovechar sus beneficios como bebida o aromatizante natural, sigue estos pasos sencillos:

Lava bien todos los ingredientes: Asegúrate de limpiar las cáscaras de limón, las ramas de romero y las hojas de albahaca para eliminar residuos o pesticidas. Hierve el agua: Coloca en una olla aproximadamente 1 litro de agua y deja que llegue a ebullición. Agrega los ingredientes: Añade la cáscara de 1 o 2 limones (evita la parte blanca para que no amargue), 1 rama de romero fresco y un puñado de hojas de albahaca. Deja hervir: Reduce el fuego y permite que hierva por 5 a 10 minutos. Si buscas un aroma más intenso, puedes dejarlo un par de minutos más. Apaga y deja reposar: Retira del fuego y tapa la olla. Deja reposar de 5 a 10 minutos para que los ingredientes suelten más sabor y aroma. Cuela y sirve: Si la vas a tomar como té, cuela la mezcla y sirve caliente. Si la usas como aromatizante, deja la olla destapada para que el vapor aromatice el ambiente.

Tip: Si prefieres, puedes endulzar la infusión con un poco de miel o agregar más hierbas según tu gusto.

Esta preparación se puede consumir con moderación como bebida herbal o usar para aromatizar y limpiar espacios en casa.