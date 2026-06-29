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Asesinato de agentes en Baja California estaría ligado a operativos contra Los Rusos, revelan autoridades

Rubén López Orduño y Manuel Enrique Guerrero Sánchez fueron fueron atacados a balazos

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Asesinatos de agentes de investigación en BC suceden tras operativos contra Los Rusos, aseguran autoridades
(FGE Baja California)

En un fin de semana fueron asesinados dos agentes de investigación en Baja California, las autoridades estatales señalan que dichos ataques estarían ligados con operativos en contra de Los Rusos, una estructura ligada al Cártel de Sinaloa.

Los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), fueron realizado el 26 y 27 de junio, lo que resultó en la muerte de dos efectivos (Rubén López Orduño y Manuel Enrique Guerrero Sánchez), además de la muerte de una mujer y otra más que quedó lesionada.

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Durante una conferencia de prensa realizada el 28 de junio, la titular de la Ma. Elena Andrade Ramírez aseguró que hay avances en las investigaciones por los ataques armados.

Fue el secretario de Seguridad del estado, Laureano Carrillo Rodríguez, el que detalló que antes de la violencia contra los uniformados hubo acciones en contra de Los Rusos.

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Asesinatos de agentes de investigación en BC suceden tras operativos contra Los Rusos, aseguran autoridades
(SSC-BC)

“Se han llevado a cabo una serie de operaciones en el valle de Mexicali y, por supuesto, en la zona urbana, con la detención de objetivos locales importantes de la organización delictiva de los Rusos. Estas situaciones, estas operaciones, la mayoría de ellas han sido encabezadas por el área de inteligencia de la fuerza estatal o el área de investigación”, comentó el funcionario.

El funcionario agregó que el pasado 28 de mayo fueron detenidos dos hombres de origen colombiano en el Valle de Mexicali, uno de ellos con antecedentes de haber pertenecido a una institución de seguridad pública en Colombia. Las investigaciones indicaron que los detenidos tenían influencia en esa zona y eran responsables de hacer descender aeronaves cargadas con droga.

Mientras que 5 de junio fue asegurada una avioneta directamente vinculada con los detenidos. La investigación derivó en el aseguramiento de otra aeronave ubicada en un hangar que operaba sin permiso, así como en la incautación de veinte kilos de cocaína y vehículos con reporte de robo en el extranjero, la mayoría de ellos de alta gama.

Tras los resultados que afectaron de forma significativa la capacidad operativa de ese grupo criminal, el personal de la Fuerza Estatal recibió amenazas a través de un radio dejado deliberadamente en la camioneta asegurada.

Ese mismo 24 de junio por la tarde, dos agentes del área de investigación recibieron mensajes intimidatorios desde números desconocidos en sus teléfonos. Las autoridades señalaron que este tipo de amenazas es recurrente cada vez que se aseguran objetivos, drogas o armas de relevancia.

“No va a haber impunidad”: FGE Baja California

Por su parte, la fiscal estatal destacó informó que desde el primer momento se activaron los protocolos de investigación correspondientes a ambos casos, con la realización de labores de campo, análisis de evidencia, entrevistas, cateos y diversas diligencias ministeriales orientadas a su esclarecimiento.

FESC Baja California
En el arresto participaron agentes de FESC (SSCBC)

Precisó que las investigaciones han permitido consolidar líneas de trabajo sólidas, las cuales continúan fortaleciéndose con el análisis de información, evidencia y resultados periciales obtenidos en el marco de las indagatorias.

“No va a haber impunidad. Vamos a seguir adelante y trabajando con paso firme, como lo hemos hecho en este tipo de casos, para llevar ante la justicia a los responsables y seguir preservando la paz y la seguridad de las familias bajacalifornianas”, afirmó Andrade Ramírez.

Detención de “El Ñoño”

Mientras que el pasado 10 de junio fue detenido Arturo Neftaly, alias El Ñoño, identificado por las autoridades como objetivo prioritario fue capturado sobre la calle Álamo, esquina con calle Tercera, en Los Algodones, luego de que agentes de seguridad realizaran trabajos de investigación en la región y detectaran un vehículo Toyota Scion color guinda que circulaba a exceso de velocidad.

Detienen al "Ñoño" en Baja California, objetivo prioritario ligado a Los Rusos del Cártel de Sinaloa
El sujeto capturado (SSC-BC)

La inspección del vehículo arrojó resultados positivos: los agentes localizaron un cargador abastecido con diez cartuchos útiles calibre 9mm, así como una mochila color café con 68 dosis de marihuana empaquetadas individualmente, 26 bolsas con cierre hermético y 67 cigarrillos elaborados con dicha sustancia, con un peso aproximado de 826 gramos en total.

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