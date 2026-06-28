EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio

La jornada comienza luego de que fue detenido en Morelos Jovany “N”, alias “La Muñeca”, presuntamente implicado en el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.
Además, Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico como parte de sus actividades ilícitas dentro del Cártel de Sinaloa.
El pasado viernes 26 de junio, Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, aceptó ante un tribunal federal de San Diego su responsabilidad en cuatro delitos: tres vinculados al tráfico de drogas y uno al lavado de dinero.
Fuerzas federales detuvieron el pasado viernes 26 de junio Jovany “N”, alias “La Muñeca”, señalado como presunto integrante de la célula criminal implicada en el doble homicidio de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, atacados el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan.