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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio

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La jornada comienza luego de que fue detenido en Morelos Jovany “N”, alias “La Muñeca”, presuntamente implicado en el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Además, Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico como parte de sus actividades ilícitas dentro del Cártel de Sinaloa.

12:47 hsHoy

“El Chavo Félix”, yerno de “El Mayo” Zambada, se declara culpable en EEUU por lavado de dinero y narcotráfico

Reportes de un medio estadounidense señalaron que fueron cuatro los cargos aceptados por Juan Carlos Félix Gastelum

Félix Gastelum fue detenido en Quilá, Sinaloa. (Secretaría de la Defensa Nacional)
Félix Gastelum fue detenido en Quilá, Sinaloa. (Secretaría de la Defensa Nacional)

El pasado viernes 26 de junio, Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, aceptó ante un tribunal federal de San Diego su responsabilidad en cuatro delitos: tres vinculados al tráfico de drogas y uno al lavado de dinero.

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12:47 hsHoy

Detienen en Morelos a “La Muñeca”, presunto implicado en el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada

La captura fue realizada por fuerzas federales en un mercado del municipio de Yautepec

Clara Brugada afirmó que el caso del asesinato de sus colaboradores no quedará impune. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Clara Brugada afirmó que el caso del asesinato de sus colaboradores no quedará impune. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Fuerzas federales detuvieron el pasado viernes 26 de junio Jovany “N”, alias “La Muñeca”, señalado como presunto integrante de la célula criminal implicada en el doble homicidio de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, atacados el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan.

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