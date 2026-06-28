EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio

La jornada comienza luego de que fue detenido en Morelos Jovany “N”, alias “La Muñeca”, presuntamente implicado en el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Además, Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico como parte de sus actividades ilícitas dentro del Cártel de Sinaloa.