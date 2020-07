Por agredir a periodista, Livia Brito y su pareja tendrán que declarar ante juez en Cancún

La actriz Livia Brito y su novio, Mariano Martinez, fueron acusados de haber agredido a un periodista por tomarles una foto cuando se encontraban en una playa en Cancún. El paparazzi Ernesto Zepeda fue quien informó de la agresión hecha por la actriz y su acompañante, quienes además tomaron su equipo fotográfico y le agredieron causándole heridas en el rostro.

A la polémica se sumó el actor Salvador Zerboni, ex novio de Brito, quien se refirió a que no le sorprende la reacción de la actriz pues es algo que él sabe que es capaz de hacer. Por ello, en una entrevista con el programa De primera mano, así se refirió al incidente de la agresión:

Te diría qué raro, pero... pues no es raro de mi ex. No sé bien cómo estuvo su situación, qué fue lo que detonó, lo que pasó, pero el otro día alguien me preguntaba algo similar pero no de esto, yo no sabía de esto