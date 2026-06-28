Estrategia de Sheinbaum está funcionando: ONU destaca disminución de muertes en Norteamérica por sobredosis de fentanilo

Un mapa de Estados Unidos y Canadá indica el descenso de muertes por fentanilo, con manos que presentan naloxona y metadona como soluciones, bajo el símbolo de la ONU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis del fentanilo que durante años golpeó a Estados Unidos y Canadá podría haber dejado atrás su momento más crítico. Así lo plantea el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual identifica una disminución sostenida en las muertes por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos durante los últimos dos años.

No obstante, el organismo internacional advirtió que la reducción de fallecimientos no significa el fin de la emergencia sanitaria. Por el contrario, alertó que el mercado ilegal de drogas ya comienza a desplazarse hacia nuevos opioides sintéticos que podrían resultar incluso más potentes y peligrosos que el propio fentanilo.

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Durante la presentación regional del informe, Bryce Pardo, investigador de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), explicó que las estadísticas oficiales permiten observar un descenso continuo en la mortalidad asociada al consumo de opioides sintéticos.

“Según los datos oficiales de sobredosis y mortalidad hemos visto una bajada durante casi 24 meses. Quizás estamos fuera del pico de la crisis”, afirmó el especialista.

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Sin embargo, aclaró que el fentanilo continúa siendo responsable de la mayor parte de las muertes relacionadas con opioides sintéticos a nivel mundial y que las cifras siguen siendo considerablemente elevadas.

La ONU reportó una disminución sostenida de las muertes por sobredosis de opioides sintéticos en Estados Unidos y Canadá durante 2024. (DEA via AP)

¿Por qué disminuyeron las muertes por fentanilo?

De acuerdo con el análisis de Naciones Unidas, no existe una única explicación para la reducción de los fallecimientos, sino una combinación de factores que han coincidido durante los últimos años.

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Uno de ellos ha sido el mayor acceso a la naloxona, medicamento utilizado para revertir sobredosis por opioides y que ha sido distribuido ampliamente en diversas comunidades de Estados Unidos y Canadá.

A ello se suma la expansión de tratamientos para personas con dependencia a opioides mediante medicamentos como la metadona y la buprenorfina, considerados herramientas fundamentales para reducir el consumo y disminuir el riesgo de muerte.

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Pardo señaló que ambas estrategias han contribuido a sacar a miles de personas del mercado ilegal de drogas, aunque reconoció que todavía no existen estudios concluyentes que permitan medir con precisión cuánto ha influido cada una de estas medidas en la reducción observada.

Otra explicación apunta a cambios en la oferta mundial de precursores químicos.

Tras la pandemia de covid-19, China reforzó los controles sobre la comercialización de sustancias utilizadas para fabricar fentanilo, especialmente aquellas que podían adquirirse mediante plataformas de internet. Esta medida habría complicado parcialmente el acceso de organizaciones criminales a los insumos necesarios para producir la droga.

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El investigador también planteó una tercera hipótesis: que la epidemia haya seguido un comportamiento similar al de otros fenómenos de salud pública, caracterizados por un crecimiento acelerado, un punto máximo y posteriormente un descenso gradual.

“Quizás las tres estrategias se mezclan para producir una bajada en las tasas de sobredosis”, explicó.

El mercado ilegal ya busca sustitutos del fentanilo

Aunque el panorama resulta más alentador que en años anteriores, la ONU advirtió que las organizaciones dedicadas al narcotráfico ya comenzaron a introducir nuevas sustancias sintéticas para mantener el mercado ilícito.

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El informe identifica la aparición de familias de opioides como los nitazenos y las orfinas, compuestos que pueden superar ampliamente la potencia del fentanilo y representar un riesgo aún mayor de sobredosis.

Expertos consideran que Norteamérica podría haber superado el punto más crítico de la crisis del fentanilo, aunque el mercado ilegal continúa evolucionando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Naciones Unidas, esta evolución confirma que el mercado ilegal continúa adaptándose rápidamente frente a los cambios regulatorios y las acciones de las autoridades.

Además, el organismo internacional expresó preocupación por Europa, donde la drástica reducción —superior al 95 por ciento— de la producción de opio en Afganistán podría incentivar a grupos criminales a sustituir la heroína por opioides sintéticos, replicando un fenómeno similar al observado previamente en Norteamérica.

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México mantiene un panorama distinto

Respecto a México, el especialista señaló que todavía no existen datos oficiales suficientemente recientes para determinar si ha habido modificaciones importantes en la producción de amapola.

No obstante, recordó que hasta 2022 la tendencia mostraba una disminución en los cultivos y destacó que la heroína mexicana ha perdido relevancia dentro del mercado estadounidense.

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Según explicó, durante la última década las incautaciones de heroína en Estados Unidos han disminuido considerablemente, reflejando cómo el fentanilo desplazó progresivamente a ese opioide en el mercado ilegal.

Naciones Unidas alertó sobre la aparición de opioides sintéticos como los nitazenos, que pueden ser más potentes que el fentanilo. REUTERS/Jeenah Moon

Más de 330 millones consumieron drogas en el mundo

El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 también muestra que el consumo de sustancias ilícitas continúa creciendo a escala global.

La ONU estima que más de 330 millones de personas consumieron algún tipo de droga durante el último año, cifra que representa un incremento de 34 por ciento respecto a hace una década.

El cannabis continúa siendo la droga ilícita más utilizada en el mundo, con más de 250 millones de consumidores, seguido por los opioides, cuyo número de usuarios asciende a 63 millones.

Pese a la magnitud del problema, Naciones Unidas alertó que únicamente una de cada 12 personas con trastornos por consumo de drogas recibió tratamiento especializado durante 2024. La brecha es aún mayor entre las mujeres, ya que apenas una de cada 23 tuvo acceso a algún servicio de atención, lo que evidencia los desafíos pendientes para enfrentar una problemática que, aunque muestra señales de cambio en Norteamérica, continúa evolucionando a nivel mundial.

Sheinbaum destaca disminución del 76% de tráfico de fentanilo a EEUU

Apenas en mayo pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el Gobierno de México había registrado avances en el combate al tráfico de drogas en la frontera con Estados Unidos, con base en información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la mandataria, los resultados incluyen aseguramientos de droga, destrucción de instalaciones clandestinas y una disminución en el paso de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Sheinbaum destacó la disminución de tráfico de fentanilo a EEUU. (Captura de panralla)

Sheinbaum detalló en esa ocasión que, hasta el corte presentado, se habían desmantelado 2 mil 400 laboratorios destinados a la producción de drogas, lo que ha representado alrededor de 402 toneladas de sustancias aseguradas.

La presidenta señaló que estos resultados forman parte de acciones realizadas en distintas regiones del país, vinculadas con operaciones contra la producción y distribución de drogas sintéticas.

En el caso específico del fentanilo, la mandataria indicó que en la frontera sur de Estados Unidos se registró una reducción del 76 por ciento en el paso de esta sustancia.

Explicó que los decomisos reportados por autoridades estadounidenses pasaron de 863 kilogramos en octubre de 2024 a 208 kilogramos en abril de 2026, con base en datos de CBP. Agregó que estas variaciones reflejan cambios en los aseguramientos realizados tanto en territorio mexicano como en el lado estadounidense.