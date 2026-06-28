¿Cuándo se estrena “Moscas”, la nueva película del director de “Temporada de patos”?

“Moscas”, la nueva película de Fernando Eimbcke, llega a salas de México y Latinoamérica.

La más reciente cinta de Fernando Eimbcke,“Moscas”, inicia su recorrido en salas comerciales de México y Latinoamérica después de presentarse en festivales internacionales de cine.

Dirigida por un cineasta galardonado en certámenes como Berlinale y Cannes, la película ha generado interés dentro y fuera de México.

Mediante una distribución simultánea en salas y plataformas digitales, la producción busca acercar la historia a públicos de México, Sudamérica y otras regiones.

Paso por festivales internacionales

La proyección internacional de “Moscas”, el más reciente largometraje de Fernando Eimbcke, ha sido notable desde su selección en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín.

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En la 76.ª edición de la Berlinale, la película compitió por el Oso de Oro junto a otros 21 títulos de alto perfil, consolidando así el regreso del director mexicano a una de las vitrinas más prestigiosas del cine mundial.

El filme no solo fue exhibido en Berlín, sino que también tuvo presencia en festivales destacados como Cannes y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

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Su inclusión en la sección principal de la Berlinale reafirma el peso del cine mexicano en el circuito internacional y confirma la reputación de Eimbcke como una de las voces más consistentes de la cinematografía nacional.

En la 76.ª edición de la Berlinale, la película compitió por el Oso de Oro junto a otros 21 títulos. REUTERS/Maryam Majd

Una trama de convivencia forzada y transformación personal

La historia se centra en Olga, interpretada por Teresita Sánchez, una mujer que, por necesidad económica, decide rentar una habitación de su departamento a un hombre cuya esposa permanece hospitalizada.

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Sin avisarle, el inquilino comienza a dejar cada mañana a su hijo pequeño al cuidado de Olga mientras él busca recursos para costear el tratamiento médico.

Esta convivencia inesperada irrumpe en la rutina estricta de Olga y la obliga a enfrentarse a sus propios miedos y recuerdos.

El niño, interpretado por Bastián Escobar, no solo altera la dinámica diaria, sino que actúa como un catalizador de transformaciones emocionales profundas en la protagonista.

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El guion, escrito por Fernando Eimbcke y Vanesa Garnica, se inspira en la observación de la vida hospitalaria y urbana, abordando la solidaridad que surge en contextos precarios y la fragilidad de los vínculos humanos ante la adversidad.

Retos técnicos y detalles de producción

El rodaje de “Moscas” incluyó el manejo de animales reales en escenas donde las moscas tienen un papel simbólico.

La dirección de arte y el diseño sonoro buscan reflejar la presión cotidiana y el desgaste emocional de los personajes.

El equipo creativo eligió el blanco y negro para reforzar la atmósfera de encierro y acercar al espectador a la experiencia de quienes viven y esperan en hospitales.

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“Temporada de patos”: el debut que definió la carrera de Fernando Eimbcke

Antes de “Moscas”, Fernando Eimbcke alcanzó notoriedad con “Temporada de patos” (2004), su ópera prima en largometraje.

Esta película, que fue multipremiada en festivales nacionales e internacionales, marcó el inicio de una filmografía reconocida por su minimalismo visual, el uso de planos fijos y una narrativa centrada en las emociones y procesos internos de los personajes, especialmente adolescentes.

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“Temporada de patos” explora un universo cotidiano y aparentemente simple: dos adolescentes pasan una tarde en un departamento, enfrentando con humor y melancolía las pequeñas crisis de la vida.

La película destacó por su tratamiento sensible del sonido ambiente y el ritmo pausado, recursos que luego se convertirían en sellos del estilo de Eimbcke.

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El éxito de esta obra posicionó al director en el panorama internacional y sentó las bases para proyectos posteriores como “Lake Tahoe” y “Club Sándwich”.

La mirada delicada y honesta de Eimbcke sobre la juventud y los vínculos humanos se mantiene vigente en su cine, y se proyecta ahora con “Moscas”, reafirmando el valor de su aportación al cine mexicano contemporáneo.

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Antes de “Moscas”, Fernando Eimbcke alcanzó notoriedad con “Temporada de patos” (2004), su ópera prima en largometraje. (Temporada de patos)

Dónde y cuándo se estrena “Moscas” en México

“Moscas”, se estrenará en salas comerciales de México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Centroamérica el próximo 2 de julio, tras su paso por festivales internacionales de cine.

Además de su exhibición en salas, la cinta estará disponible en MUBI, una plataforma internacional dedicada al cine independiente, lo que permitirá su acceso a públicos fuera de los circuitos convencionales.

La estrategia de estreno simultáneo en América Latina y de distribución digital coloca a Fernando Eimbcke entre los directores que apuestan por ampliar la presencia nacional en nuevos mercados.