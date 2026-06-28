Keylor Navas es nominado al balón de oro Liga MX por su éxito con Pumas

Keylor Navas de Pumas calienta previo a un partido de la Liga MX en el estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México (México). Fotografía de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez

La actuación de Keylor Navas con el club Universidad Nacional no solo llevó a Pumas a la final del Clausura 2026, sino que también le valió para ser reconocido y nominado al balón de oro de la temporada. Este domingo 28 de junio la Liga MX dio a conocer los nombres nominados para ser premiados a lo mejor de la temporada.

La nominación al Balón de Oro de Keylor Navas en la categoría de mejor portero ya fue confirmada por la Liga MX tras su actuación con Pumas en el Clausura 2026.

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El reconocimiento corresponde al premio a Mejor Portero del Clausura 2026 y distingue el aporte del guardameta costarricense en el futbol mexicano. Con Pumas, Navas fue pieza clave en una campaña en la que el equipo terminó la fase regular como líder con 36 puntos y disputó la final en Ciudad Universitaria.

El arquero, de 39 años, debutó con el conjunto auriazul el 26 de julio del año pasado ante Querétaro. Desde entonces, suma 42 encuentros oficiales con el club.

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La nominación al Balón de Oro de Keylor Navas en la categoría de mejor portero ya fue confirmada por la Liga MX tras su actuación con Pumas UNAM (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Los números de Keylor Navas con Pumas

En el Clausura 2026, el costarricense destacó por su rendimiento bajo los tres postes. Registró 73 atajadas en 17 jornadas, con promedio de 4.2 por partido, solo por debajo de Ricardo González, portero de Mazatlán, que acumuló 78.

Su actuación también contribuyó a que Pumas cerrara el certamen como la segunda mejor defensiva del torneo, con 17 goles recibidos. Además, el equipo mantuvo un promedio de un gol permitido por juego y dejó la portería en cero en siete partidos de la fase regular.

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Keylor Navas llegó a Pumas en julio de 2025 y debutó ante Querétaro el 26 de ese mes. Desde entonces, suma 42 partidos oficiales con el club. En el Clausura 2026, Navas fue pieza clave para que Pumas terminara la fase regular como líder con 36 puntos y alcanzara la final en Ciudad Universitaria.

Solo fue superado por Ricardo González, portero de Mazatlán, que logró 78. Pumas cerró el torneo como la segunda mejor defensiva, con 17 goles recibidos, dejando la portería en cero en siete partidos de la fase regular.

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El portero Keylor Navas, con su uniforme de juego, mira atentamente al campo, mientras se especula sobre su continuidad con el equipo de Pumas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En la Liguilla, Navas mantuvo su nivel y dejó el arco sin goles en dos partidos decisivos: la semifinal de vuelta ante Pachuca y la final de ida frente a Cruz Azul. Su actuación le valió la nominación al Balón de Oro de la Liga MX como mejor portero del Clausura 2026, premio que disputará con Nahuel Guzmán, de Tigres UANL.

A sus 39 años, Navas suma a su trayectoria en Pumas su experiencia con la selección de Costa Rica en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, así como su paso por Real Madrid y Paris Saint-Germain.

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En la Liguilla, Navas conservó ese nivel con intervenciones oportunas. Dejó el arco en cero en dos partidos: la semifinal de vuelta ante Pachuca y la final de ida frente a Cruz Azul.

En la Liguilla, Navas mantuvo su nivel y dejó el arco sin goles en dos partidos decisivos (Luz Coello/ Infobae México)

Lista de nominados al Balón de Oro 2026 Liga MX

El costarricense disputará el Balón de Oro con Nahuel Guzmán, portero de Tigres UANL. La ceremonia está programada para el 25 de julio. La lista de candidatos incluye además a Jesús Gallardo, Erik Lira, Brian Gutiérrez y Armando González. En la rama femenil aparecen Irene Guerrero y Charlyn Corral, mientras que entre los entrenadores figuran Ángel Villacampa y Pedro Martínez.

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Para la categoría de mejor portera fueron consideradas Esthefanny Barreras y Valeria Martínez. Los nominados fueron elegidos por un comité integrado por los 18 equipos de la Liga MX, así como por capitanes, capitanas y entrenadores.

La trayectoria de Navas también forma parte del contexto de su candidatura. El guardameta fue integrante de la selección de Costa Rica en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, además de su paso por clubes como Real Madrid, Paris Saint-Germain y Pumas.

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Además de esta nominación, Navas también disputará el All-Star Game ante la MLS.